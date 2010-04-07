Trade Signal Pro MT4 to Telegram Signal Provider

Trade Signal Pro (MT4) - Proveedor de Señales Telegram (Utilidad)





Una utilidad ligera que envía notificaciones de operaciones desde tu cuenta MT4 a Telegram.

NO abre/cierra operaciones. Sólo lee posiciones/operaciones y envía mensajes.





Lo que envía

✅ Señal de entrada (COMPRA/VENTA) con Entrada, SL, TP, pips + Riesgo:Recompensa

✅ Actualizaciones cuando se modifica SL/TP (respuesta/etiqueta a la señal original).

✅ Notificaciones de cierre: TP alcanzado / SL alcanzado / Punto de equilibrio / Cierre manual

✅ Resumen de rendimiento diario y semanal opcional (ganancias/pérdidas/breakeven + pips)



✅ Capturas de pantalla de entrada y salida (desactivadas por defecto)



✅ Tamaño de lote y pérdida de beneficios ( desactivadas por defecto)





Características principales

-Modos de envío de entradas

- Enviar sólo después de que AMBOS SL+TP estén ajustados (por defecto - 1 mensaje limpio)

- Enviar después de SL O TP se establece

- Enviar inmediatamente al entrar





- Mensajes de actualización (opcional)

- Envía "SL/TP ACTUALIZADO" y responde al mensaje de entrada original (estilo hilo de Telegram)





-Cerrar mensajes (opcional)

- Envía la razón de cierre: TP / SL / Breakeven / Cierre manual

- Opcional: muestra el Beneficio/Pérdida en la moneda de la cuenta

- Opcional: muestra el tamaño del Lote en los mensajes





-Capturas de pantalla (opcional)

- Captura de pantalla de entrada (el gráfico debe estar abierto)

- Captura de pantalla de salida (el gráfico debe estar abierto)

- La captura de pantalla de salida puede incluir: flechas de entrada/salida + línea punteada de entrada→salida (opcional)





-Modo multisímbolo

- Por defecto: adjuntar en cualquier gráfico y se realizará un seguimiento de todos los símbolos

- Opcional: Filtro de símbolos CSV para enviar sólo los símbolos seleccionados





-Protección contra duplicados

- Evita señales duplicadas para el mismo position_id

- Bloqueo durante N días (por defecto 7)





-Precisión del símbolo pip

- Anulaciones de pip XAU/XAG (ajustes compartidos globales opcionales)

- Modo Crypto pip override (BTC/ETH/etc), lista personalizable





-Resumen diario / semanal (opcional)

- Envía los resultados a la hora/minuto elegida por el servidor

- Puede recuperar los resúmenes perdidos después de reiniciar (recomendado)





Cómo configurar (MT4)

1) Crea un bot de Telegram a través de @BotFather y copia el <b>TOKEN DEL BOT</b>.

2) Crea un canal/grupo de Telegram y añade tu bot como <b>Admin</b>.

3) Pon el nombre de usuario de tu canal como <code>@YourChannel</code> o chat_id como <code>-100xxxxx</code>

4) En MT5: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → habilitar WebRequest para:

<code>https://api.telegram.org</code>

5) Adjuntar la utilidad a cualquier gráfico (el modo multisímbolo está activado por defecto)





Entradas (Importante)

Telegrama

- Token del bot de Telegram

- Chat ID o @Canal

- Tiempo de espera de WebRequest

- Desactivar vista previa web





Interruptor Global

-Desactivar señal de envío = detiene TODOS los mensajes de Telegram al instante





Opciones de Mensaje

- Mostrar Tamaño de Lote en Telegram (ON/OFF)

- Mostrar Ganancias/Pérdidas en el mensaje de Cierre (ON/OFF)





Capturas de pantalla ( el gráfico debe estar abierto)

- Enviar captura de pantalla de ENTRADA (ON/OFF)

- Enviar captura de pantalla de SALIDA (ON/OFF)

- En la captura de pantalla de SALIDA: dibujar flechas de entrada/salida + línea de puntos (ON/OFF)

- Días de retroceso para encontrar el acuerdo de entrada

- Códigos de flechas (Wingdings)

- Calidad de la captura de pantalla: 1080p / 2K / 4K / Personalizada





Modo de envío de entradas

- Después de AMBOS SL+TP (por defecto) / Después de SL O TP / Inmediatamente





Cierre / Actualizaciones

- Enviar mensajes de cierre (ON/OFF)

- Enviar mensajes actualizados SL/TP (ON/OFF)

- Recuperar mensajes de cierre perdidos después de reiniciar (ON/OFF)

- Tolerancia de equilibrio en pips

- Intervalo de sondeo en segundos





Filtros y configuración de pips

- Filtro de símbolos CSV (vacío = todos)

- Anulación de pips XAU / Anulación de pips XAG

- Anulación de pips cripto + lista de bases cripto

- Modo multi gráfico (funciona en todas las operaciones)





Ajustes globales XAU/XAG

- Usar pips XAU/XAG globales

- Guardar la anulación XAU/XAG de este gráfico en global





Protección de duplicados

- Evita señales duplicadas

- Mantener el bloqueo durante N días





Resumen

- Resumen diario ON/OFF

- Resumen semanal ON/OFF

- Hora del resumen hora/minuto (hora del servidor)

- Recuperar resúmenes perdidos tras reiniciar (recomendado)





Notas

- Para las capturas de pantalla: el gráfico de símbolos debe estar ya abierto (la utilidad no abre automáticamente los gráficos).

- La entrega de telegramas depende de su Internet/VPS y de la disponibilidad de Telegram.





Soporte

El soporte se proporciona a través de los comentarios del producto MQL5 y mensajes privados MQL5.