Dashpro Reborn
- Utilidades
- Muhammad Hassaan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Operar.
Permite realizar operaciones básicas de trading con un solo clic directamente desde el gráfico.
Operaciones de trading:
-
Abrir posiciones de compra y venta en el mercado con un solo clic.
-
Especifique manualmente el tamaño del lote antes de abrir una operación.
-
Establecer Stop Loss y Take Profit como niveles de precios.
-
El Stop Loss y el Take Profit se inicializan automáticamente a una distancia fija del precio de mercado actual (por defecto: ±50 pips, según el símbolo).
-
Totalmente compatible con Forex, Metales (XAUUSD), Índices y otros símbolos MT5 con formato de precio correcto.
Gestión de posiciones:
-
Cierre todas las posiciones de compra en el símbolo actual con un solo clic.
-
Cierre todas las posiciones deventa en el símbolo actual con un solo clic.
-
Funciona tanto con cuentas de cobertura como de compensación.
Panel de información.
Muestra información esencial en tiempo real:
-
Símbolo del gráfico actual.
-
Equidad de la cuenta en tiempo real.
-
Todos los valores se actualizan automáticamente.
Manejo de precios.
-
El Stop Loss y el Take Profit se introducen y muestran como precios reales, no como puntos.
-
Los precios se formatean automáticamente según el símbolo:
-
Ejemplo:
-
EURUSD → 1.17184
-
XAUUSD → 4439.850
-
-
-
La distancia por defecto SL/TP se calcula utilizando el valor en puntos del símbolo.
Interfaz de usuario.
-
Panel de negociación compacto y ligero.
-
Diseñado para permanecer discreto y no bloquear el análisis de gráficos.
-
Optimizado para el trading manual y la ejecución rápida.
Notas importantes.
-
Este producto es una versión básica de un Risk / Trade Manager.
-
Está pensado como una herramienta básica para la ejecución manual de operaciones.
-
Funciones avanzadas como:
-
Cálculo del porcentaje de riesgo
-
Tope dinámico
-
Automatización del punto de equilibrio
-
Cierre parcial
-
Estadísticas de operaciones
-
Las rejillas de órdenes
no están incluidas en esta versión.
-
Futuras actualizaciones.
Esta herramienta se ampliará y actualizará en función de las necesidades de los usuarios.
Entre las posibles mejoras futuras se incluyen:
-
Cálculo de lotes en función del riesgo
-
Gestión del punto muerto y del trailing stop
-
Botones de cierre parcial
-
Límites de riesgo avanzados
-
Estadísticas e informes de operaciones
-
Opciones de personalización de la interfaz de usuario
Se pueden desarrollar funciones personalizadas previa solicitud.
Compatibilidad.
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Modo de negociación: Manual
-
Tipos de cuenta: Cobertura / Compensación
-
Funciona en cuentas reales y demo
Etiquetas
Panel de operaciones, Gestor de operaciones, Operaciones manuales, Operaciones con un solo clic, Gestión de posiciones, Panel de compra-venta, Stop Loss, Toma de beneficios, Cierre de posiciones, Asistente de operaciones, Gestor de riesgos básico