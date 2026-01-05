Dashpro Reborn

Operar.

Permite realizar operaciones básicas de trading con un solo clic directamente desde el gráfico.

Operaciones de trading:

  • Abrir posiciones de compra y venta en el mercado con un solo clic.

  • Especifique manualmente el tamaño del lote antes de abrir una operación.

  • Establecer Stop Loss y Take Profit como niveles de precios.

  • El Stop Loss y el Take Profit se inicializan automáticamente a una distancia fija del precio de mercado actual (por defecto: ±50 pips, según el símbolo).

  • Totalmente compatible con Forex, Metales (XAUUSD), Índices y otros símbolos MT5 con formato de precio correcto.

Gestión de posiciones:

  • Cierre todas las posiciones de compra en el símbolo actual con un solo clic.

  • Cierre todas las posiciones deventa en el símbolo actual con un solo clic.

  • Funciona tanto con cuentas de cobertura como de compensación.

Panel de información.

Muestra información esencial en tiempo real:

  • Símbolo del gráfico actual.

  • Equidad de la cuenta en tiempo real.

  • Todos los valores se actualizan automáticamente.

Manejo de precios.

  • El Stop Loss y el Take Profit se introducen y muestran como precios reales, no como puntos.

  • Los precios se formatean automáticamente según el símbolo:

    • Ejemplo:

      • EURUSD → 1.17184

      • XAUUSD → 4439.850

  • La distancia por defecto SL/TP se calcula utilizando el valor en puntos del símbolo.

Interfaz de usuario.

  • Panel de negociación compacto y ligero.

  • Diseñado para permanecer discreto y no bloquear el análisis de gráficos.

  • Optimizado para el trading manual y la ejecución rápida.

Notas importantes.

  • Este producto es una versión básica de un Risk / Trade Manager.

  • Está pensado como una herramienta básica para la ejecución manual de operaciones.

  • Funciones avanzadas como:

    • Cálculo del porcentaje de riesgo

    • Tope dinámico

    • Automatización del punto de equilibrio

    • Cierre parcial

    • Estadísticas de operaciones

    • Las rejillas de órdenes
      no están incluidas en esta versión.

Futuras actualizaciones.

Esta herramienta se ampliará y actualizará en función de las necesidades de los usuarios.

Entre las posibles mejoras futuras se incluyen:

  • Cálculo de lotes en función del riesgo

  • Gestión del punto muerto y del trailing stop

  • Botones de cierre parcial

  • Límites de riesgo avanzados

  • Estadísticas e informes de operaciones

  • Opciones de personalización de la interfaz de usuario

Se pueden desarrollar funciones personalizadas previa solicitud.

Compatibilidad.

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Modo de negociación: Manual

  • Tipos de cuenta: Cobertura / Compensación

  • Funciona en cuentas reales y demo

Etiquetas

Panel de operaciones, Gestor de operaciones, Operaciones manuales, Operaciones con un solo clic, Gestión de posiciones, Panel de compra-venta, Stop Loss, Toma de beneficios, Cierre de posiciones, Asistente de operaciones, Gestor de riesgos básico


Otros productos de este autor
UT bot alert
Muhammad Hassaan
Indicadores
UT Bot Alerts es un indicador técnico para MetaTrader 5 que destaca los posibles cambios direccionales basados en las condiciones de impulso. El indicador marca puntos de señal directamente en el gráfico y puede generar notificaciones opcionales para mayor comodidad. La lógica de generación de señales puede operar en dos modos: Modo de barra cerrada: las señales se confirman sólo después del cierre de la barra. Modo de barra viva: las señales se muestran durante la formación de la barra actual.
Trend Magicc
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador de tradingview convertido a mql5* El indicador Trend Magic es una popular herramienta de análisis técnico utilizada para identificar la dirección de una tendencia de mercado y posibles cambios de tendencia. Es un indicador versátil que puede aplicarse a varios instrumentos financieros y marcos temporales. El indicador Trend Magic consiste en una combinación de medias móviles y un filtro basado en la volatilidad. Su objetivo es suavizar las fluctuaciones de los precios y p
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador TradingView convertido a mql4* El indicador SuperTrend V es una popular herramienta de análisis técnico utilizada para identificar tendencias y posibles cambios de tendencia en los mercados financieros. Se basa en el concepto del indicador SuperTrend pero incorpora características y variaciones adicionales. El indicador SuperTrend V utiliza una combinación de acción del precio y volatilidad para determinar la dirección de la tendencia y generar señales de trading. Estos so
CM SlingShot System
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador tradingview convertido a mql4* El indicador CM Slingshot System es una herramienta de negociación que tiene como objetivo identificar posibles configuraciones comerciales basadas en la volatilidad del mercado y la acción del precio. Está diseñado para ayudar a los operadores a detectar puntos de entrada y salida en mercados con tendencia. El Indicador del Sistema de Tirachinas CM combina múltiples indicadores y técnicas para generar señales de trading. Estas son las princi
Chandelier Exits
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es el indicador tradingview convertido a mql4* El indicador Chandelier Exit es una popular herramienta de análisis técnico desarrollada por Chuck LeBeau. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar posibles puntos de salida para sus operaciones basándose en la volatilidad del mercado y en el concepto de trailing stops. El indicador Chandelier Exit consta de tres componentes principales: Average True Range (ATR): El indicador utiliza el Average True Range, que mide la volatili
UT bot alerts
Muhammad Hassaan
Indicadores
*This is tradingview bot converted to mql4* El indicador UT Bot Alert es una herramienta avanzada de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a optimizar su rendimiento comercial. Este innovador indicador se basa en el probado sistema UT Bot, que utiliza múltiples indicadores para ofrecer señales precisas que pueden ayudar a los operadores a tomar mejores decisiones. El indicador UT Bot Alert ofrece una serie de funciones que pueden ayudarle a mantenerse al tanto de las tendencias
HA Market Bias
Muhammad Hassaan
Indicadores
*Este es un indicador de trading convertido en mql5* El indicador HA de sesgo del mercado es una herramienta muy utilizada en el comercio y el análisis técnico, diseñada para ayudar a los operadores a identificar el sesgo del mercado y los posibles cambios de tendencia. Se suele utilizar junto con los gráficos de velas y proporciona información valiosa sobre el sentimiento del mercado. El indicador se basa en la técnica de gráficos de velas Heiken Ashi (HA), cuyo objetivo es filtrar el ruido de
Trendlines with breaks
Muhammad Hassaan
Indicadores
El indicador de líneas de tendencia con rupturas muestra líneas de tendencia basadas en puntos de pivote con rupturas resaltadas. Los usuarios pueden controlar la inclinación de las líneas de tendencia, así como su método de cálculo de la pendiente. Las rupturas de las líneas de tendencia se producen en tiempo real y no están sujetas a repintado. Sin embargo, las líneas de tendencia pueden estar sujetas a repintado a menos que se desactive desde la configuración del usuario. El indicador inc
AI Range Breaker
Muhammad Hassaan
Asesores Expertos
Nota: Por favor, envíeme un correo electrónico para setfile AI Range Breaker observa una ventana de tiempo que usted elige cada día, marca el máximo y el mínimo de esa sesión y, a continuación, coloca automáticamente órdenes pendientes de compra/venta justo fuera del rango. Si el precio rompe el rango, el EA gestiona la operación con breakeven, trailing basado en velas, cierre parcial opcional, y una escala única una vez que el precio se mueve a su favor. Si no ocurre nada, las órdenes pendiente
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario