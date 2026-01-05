Dashpro Reborn

Operar.

Permite realizar operaciones básicas de trading con un solo clic directamente desde el gráfico.

Operaciones de trading:

Abrir posiciones de compra y venta en el mercado con un solo clic.

Especifique manualmente el tamaño del lote antes de abrir una operación.

Establecer Stop Loss y Take Profit como niveles de precios .

El Stop Loss y el Take Profit se inicializan automáticamente a una distancia fija del precio de mercado actual (por defecto: ±50 pips , según el símbolo).

Totalmente compatible con Forex, Metales (XAUUSD), Índices y otros símbolos MT5 con formato de precio correcto.

Gestión de posiciones:

Cierre todas las posiciones de compra en el símbolo actual con un solo clic.

Cierre todas las posiciones de venta en el símbolo actual con un solo clic.

Funciona tanto con cuentas de cobertura como de compensación.

Panel de información.

Muestra información esencial en tiempo real:

Símbolo del gráfico actual.

Equidad de la cuenta en tiempo real.

Todos los valores se actualizan automáticamente.

Manejo de precios.

El Stop Loss y el Take Profit se introducen y muestran como precios reales , no como puntos.

Los precios se formatean automáticamente según el símbolo: Ejemplo: EURUSD → 1.17184 XAUUSD → 4439.850

La distancia por defecto SL/TP se calcula utilizando el valor en puntos del símbolo.

Interfaz de usuario.

Panel de negociación compacto y ligero.

Diseñado para permanecer discreto y no bloquear el análisis de gráficos.

Optimizado para el trading manual y la ejecución rápida.

Notas importantes.

Este producto es una versión básica de un Risk / Trade Manager.

Está pensado como una herramienta básica para la ejecución manual de operaciones.

Funciones avanzadas como: Cálculo del porcentaje de riesgo Tope dinámico Automatización del punto de equilibrio Cierre parcial Estadísticas de operaciones Las rejillas de órdenes

no están incluidas en esta versión .



Futuras actualizaciones.

Esta herramienta se ampliará y actualizará en función de las necesidades de los usuarios.

Entre las posibles mejoras futuras se incluyen:

Cálculo de lotes en función del riesgo

Gestión del punto muerto y del trailing stop

Botones de cierre parcial

Límites de riesgo avanzados

Estadísticas e informes de operaciones

Opciones de personalización de la interfaz de usuario

Se pueden desarrollar funciones personalizadas previa solicitud.

Compatibilidad.

Plataforma: MetaTrader 5

Modo de negociación: Manual

Tipos de cuenta: Cobertura / Compensación

Funciona en cuentas reales y demo

Etiquetas

Panel de operaciones, Gestor de operaciones, Operaciones manuales, Operaciones con un solo clic, Gestión de posiciones, Panel de compra-venta, Stop Loss, Toma de beneficios, Cierre de posiciones, Asistente de operaciones, Gestor de riesgos básico