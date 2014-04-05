SMC Flow Cloud

SMF Cloud es un indicador gráfico limpio y ligero que visualiza el flujo direccional del mercado mediante una "nube" de tendencia adaptable, bandas de volatilidad dinámicas, marcadores de repetición de pruebas y un indicador de fuerza al estilo de TradingView. Está diseñado para una rápida toma de decisiones: identificar cambios de tendencia, medir la fuerza de la tendencia y detectar oportunidades de pullback/retest de un vistazo.

Características principales

  • Nube de tendencias de flujo monetario inteligente

    • Base de tendencia suave (EMA o ALMA) con suavizado adicional opcional.

    • Visualización clara del flujo alcista/bajista directamente en el gráfico.

  • Bandas Adaptativas (Volatility-Aware)

    • Las bandas se expanden/contraen automáticamente en función del ATR y la fuerza del flujo.

    • Útil para identificar cambios de régimen y ráfagas de momentum.

  • Señales de cambio de tendencia (compra/venta)

    • Flechas de compra/venta trazadas en los cambios de tendencia confirmados.

    • Espaciado ajustable desde las velas para una visibilidad limpia.

  • Señales de repetición

    • Los eventos de reevaluación se marcan con un símbolo por encima/por debajo del precio.

    • Controles de enfriamiento y barras máximas para evitar el desorden.

  • Indicador de fuerza estilo TradingView

    • El indicador muestra la fuerza de la tendencia en tiempo real (%).

    • Utiliza la misma lógica de fuerza firmada y el mismo enfoque de suavizado EMA para una mayor alineación con TradingView.

  • Alertas emergentes

    • Alertas para el cambio de tendencia de compra/venta y señales de reevaluación alcista/bajista.

Entradas y Personalización

  • Colores alcista/bajista

  • Longitud y suavizado de la tendencia

  • Selección de línea de base EMA o ALMA (con controles de offset/sigma ALMA)

  • Ventana de flujo, suavizado de flujo y aumento de flujo (potencia)

  • Longitud de ATR y estrechamiento/expansión de banda adaptable

  • Nube de alternancia, bandas, flechas de cambio, retests y calibre

  • Enfriamiento de la repetición de pruebas y controles de la ventana de visualización

Uso práctico

  • Seguimiento de la tendencia: manténgase alineado con la dirección actual del flujo.

  • Confirmación de reversión: utilice las flechas de cambio cuando cambie el régimen.

  • Entradas pullback: utilice los marcadores ✦ retest como indicaciones pullback/retest durante una tendencia activa.

  • Filtro de fuerza: opere movimientos más fuertes y evite las fases agitadas utilizando el indicador de fuerza.


