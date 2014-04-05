SMC Flow Cloud
- Indicadores
- Muhammad Hassaan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
SMF Cloud es un indicador gráfico limpio y ligero que visualiza el flujo direccional del mercado mediante una "nube" de tendencia adaptable, bandas de volatilidad dinámicas, marcadores de repetición de pruebas y un indicador de fuerza al estilo de TradingView. Está diseñado para una rápida toma de decisiones: identificar cambios de tendencia, medir la fuerza de la tendencia y detectar oportunidades de pullback/retest de un vistazo.
Características principales
-
Nube de tendencias de flujo monetario inteligente
-
Base de tendencia suave (EMA o ALMA) con suavizado adicional opcional.
-
Visualización clara del flujo alcista/bajista directamente en el gráfico.
-
-
Bandas Adaptativas (Volatility-Aware)
-
Las bandas se expanden/contraen automáticamente en función del ATR y la fuerza del flujo.
-
Útil para identificar cambios de régimen y ráfagas de momentum.
-
-
Señales de cambio de tendencia (compra/venta)
-
Flechas de compra/venta trazadas en los cambios de tendencia confirmados.
-
Espaciado ajustable desde las velas para una visibilidad limpia.
-
-
Señales de repetición
-
Los eventos de reevaluación se marcan con un símbolo ✦ por encima/por debajo del precio.
-
Controles de enfriamiento y barras máximas para evitar el desorden.
-
-
Indicador de fuerza estilo TradingView
-
El indicador muestra la fuerza de la tendencia en tiempo real (%).
-
Utiliza la misma lógica de fuerza firmada y el mismo enfoque de suavizado EMA para una mayor alineación con TradingView.
-
-
Alertas emergentes
-
Alertas para el cambio de tendencia de compra/venta y señales de reevaluación alcista/bajista.
-
Entradas y Personalización
-
Colores alcista/bajista
-
Longitud y suavizado de la tendencia
-
Selección de línea de base EMA o ALMA (con controles de offset/sigma ALMA)
-
Ventana de flujo, suavizado de flujo y aumento de flujo (potencia)
-
Longitud de ATR y estrechamiento/expansión de banda adaptable
-
Nube de alternancia, bandas, flechas de cambio, retests y calibre
-
Enfriamiento de la repetición de pruebas y controles de la ventana de visualización
Uso práctico
-
Seguimiento de la tendencia: manténgase alineado con la dirección actual del flujo.
-
Confirmación de reversión: utilice las flechas de cambio cuando cambie el régimen.
-
Entradas pullback: utilice los marcadores ✦ retest como indicaciones pullback/retest durante una tendencia activa.
-
Filtro de fuerza: opere movimientos más fuertes y evite las fases agitadas utilizando el indicador de fuerza.