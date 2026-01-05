Dashpro Reborn
- Utilitys
- Muhammad Hassaan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Handeln.
Ermöglicht es Ihnen, grundlegende Handelsoperationen mit einem Klick direkt im Chart auszuführen.
Handelsoperationen:
-
Eröffnen Sie Kauf- und Verkaufspositionen mit einem Klick.
-
Legen Sie die Losgröße manuell fest, bevor Sie einen Handel eröffnen.
-
Legen Sie Stop Loss und Take Profit als Kursniveaus fest.
-
Stop Loss und Take Profit werden automatisch mit einem festen Abstand zum aktuellen Marktpreis initialisiert (Standard: ±50 Pips, symbolabhängig).
-
Vollständige Unterstützung von Forex, Metallen (XAUUSD), Indizes und anderen MT5-Symbolen mit korrekter Preisformatierung.
Positionsverwaltung:
-
Schließen Sie alle Kaufpositionen für das aktuelle Symbol mit einem Klick.
-
Schließen Sie alle Verkaufspositionen für das aktuelle Symbol mit einem Klick.
-
Funktioniert sowohl mit Hedging- als auch mit Netting-Konten.
Informations-Panel.
Zeigt wichtige Informationen in Echtzeit an:
-
Aktuelles Chart-Symbol.
-
Live-Kontostand.
-
Alle Werte werden automatisch aktualisiert.
Handhabung der Preise.
-
Stop Loss und Take Profit werden als reale Preise eingegeben und angezeigt, nicht als Punkte.
-
Die Preise werden automatisch entsprechend dem Symbol formatiert:
-
Beispiel:
-
EURUSD → 1,17184
-
XAUUSD → 4439.850
-
-
-
Der SL/TP-Standardabstand wird anhand des Punktwerts des Symbols berechnet.
Benutzeroberfläche.
-
Kompaktes und leichtes Trading-Panel.
-
Entwickelt, um unauffällig zu bleiben und die Chartanalyse nicht zu blockieren.
-
Optimiert für manuellen Handel und schnelle Ausführung.
Wichtige Hinweise.
-
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Basisversion eines Risk / Trade Managers.
-
Es ist als Basiswerkzeug für die manuelle Handelsausführung gedacht.
-
Erweiterte Funktionen wie:
-
Berechnung des Risikoprozentsatzes
-
Trailing-Stop
-
Break-even-Automatisierung
-
Teilweiser Abschluss
-
Handelsstatistiken
-
Order Grids
sind in dieser Version nicht enthalten.
-
Zukünftige Upgrades.
Dieses Tool wird entsprechend den Benutzeranforderungen erweitert und aktualisiert.
Mögliche zukünftige Erweiterungen umfassen:
-
Risikobasierte Losberechnung
-
Verwaltung von Break-even und Trailing Stop
-
Schaltflächen für teilweises Schließen
-
Erweiterte Risikolimits
-
Handelsstatistiken und Berichte
-
UI-Anpassungsoptionen
Kundenspezifische Funktionen können auf Anfrage entwickelt werden.
Kompatibilität.
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Handelsmodus: Manuell
-
Kontotypen: Absicherung / Netting
-
Funktioniert auf Real- und Demokonten
Tags
Handelspanel, Handelsmanager, Manueller Handel, Ein-Klick-Handel, Positionsmanagement, Kauf-Verkaufspanel, Stop Loss, Take Profit, Schließen von Positionen, Handelsassistent, Risikomanager Basic