Dashpro Reborn

Handeln.

Ermöglicht es Ihnen, grundlegende Handelsoperationen mit einem Klick direkt im Chart auszuführen.

Handelsoperationen:

  • Eröffnen Sie Kauf- und Verkaufspositionen mit einem Klick.

  • Legen Sie die Losgröße manuell fest, bevor Sie einen Handel eröffnen.

  • Legen Sie Stop Loss und Take Profit als Kursniveaus fest.

  • Stop Loss und Take Profit werden automatisch mit einem festen Abstand zum aktuellen Marktpreis initialisiert (Standard: ±50 Pips, symbolabhängig).

  • Vollständige Unterstützung von Forex, Metallen (XAUUSD), Indizes und anderen MT5-Symbolen mit korrekter Preisformatierung.

Positionsverwaltung:

  • Schließen Sie alle Kaufpositionen für das aktuelle Symbol mit einem Klick.

  • Schließen Sie alle Verkaufspositionen für das aktuelle Symbol mit einem Klick.

  • Funktioniert sowohl mit Hedging- als auch mit Netting-Konten.

Informations-Panel.

Zeigt wichtige Informationen in Echtzeit an:

  • Aktuelles Chart-Symbol.

  • Live-Kontostand.

  • Alle Werte werden automatisch aktualisiert.

Handhabung der Preise.

  • Stop Loss und Take Profit werden als reale Preise eingegeben und angezeigt, nicht als Punkte.

  • Die Preise werden automatisch entsprechend dem Symbol formatiert:

    • Beispiel:

      • EURUSD → 1,17184

      • XAUUSD → 4439.850

  • Der SL/TP-Standardabstand wird anhand des Punktwerts des Symbols berechnet.

Benutzeroberfläche.

  • Kompaktes und leichtes Trading-Panel.

  • Entwickelt, um unauffällig zu bleiben und die Chartanalyse nicht zu blockieren.

  • Optimiert für manuellen Handel und schnelle Ausführung.

Wichtige Hinweise.

  • Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Basisversion eines Risk / Trade Managers.

  • Es ist als Basiswerkzeug für die manuelle Handelsausführung gedacht.

  • Erweiterte Funktionen wie:

    • Berechnung des Risikoprozentsatzes

    • Trailing-Stop

    • Break-even-Automatisierung

    • Teilweiser Abschluss

    • Handelsstatistiken

    • Order Grids
      sind in dieser Version nicht enthalten.

Zukünftige Upgrades.

Dieses Tool wird entsprechend den Benutzeranforderungen erweitert und aktualisiert.

Mögliche zukünftige Erweiterungen umfassen:

  • Risikobasierte Losberechnung

  • Verwaltung von Break-even und Trailing Stop

  • Schaltflächen für teilweises Schließen

  • Erweiterte Risikolimits

  • Handelsstatistiken und Berichte

  • UI-Anpassungsoptionen

Kundenspezifische Funktionen können auf Anfrage entwickelt werden.

Kompatibilität.

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Handelsmodus: Manuell

  • Kontotypen: Absicherung / Netting

  • Funktioniert auf Real- und Demokonten

Tags

Handelspanel, Handelsmanager, Manueller Handel, Ein-Klick-Handel, Positionsmanagement, Kauf-Verkaufspanel, Stop Loss, Take Profit, Schließen von Positionen, Handelsassistent, Risikomanager Basic


