Dashpro Reborn

Handeln.

Ermöglicht es Ihnen, grundlegende Handelsoperationen mit einem Klick direkt im Chart auszuführen.

Handelsoperationen:

Eröffnen Sie Kauf- und Verkaufspositionen mit einem Klick.

Legen Sie die Losgröße manuell fest, bevor Sie einen Handel eröffnen.

Legen Sie Stop Loss und Take Profit als Kursniveaus fest.

Stop Loss und Take Profit werden automatisch mit einem festen Abstand zum aktuellen Marktpreis initialisiert (Standard: ±50 Pips , symbolabhängig).

Vollständige Unterstützung von Forex, Metallen (XAUUSD), Indizes und anderen MT5-Symbolen mit korrekter Preisformatierung.

Positionsverwaltung:

Schließen Sie alle Kaufpositionen für das aktuelle Symbol mit einem Klick.

Schließen Sie alle Verkaufspositionen für das aktuelle Symbol mit einem Klick.

Funktioniert sowohl mit Hedging- als auch mit Netting-Konten.

Informations-Panel.

Zeigt wichtige Informationen in Echtzeit an:

Aktuelles Chart-Symbol .

Live-Kontostand .

Alle Werte werden automatisch aktualisiert.

Handhabung der Preise.

Stop Loss und Take Profit werden als reale Preise eingegeben und angezeigt, nicht als Punkte.

Die Preise werden automatisch entsprechend dem Symbol formatiert: Beispiel: EURUSD → 1,17184 XAUUSD → 4439.850

Der SL/TP-Standardabstand wird anhand des Punktwerts des Symbols berechnet.

Benutzeroberfläche.

Kompaktes und leichtes Trading-Panel .

Entwickelt, um unauffällig zu bleiben und die Chartanalyse nicht zu blockieren.

Optimiert für manuellen Handel und schnelle Ausführung.

Wichtige Hinweise.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Basisversion eines Risk / Trade Managers.

Es ist als Basiswerkzeug für die manuelle Handelsausführung gedacht.

Erweiterte Funktionen wie: Berechnung des Risikoprozentsatzes Trailing-Stop Break-even-Automatisierung Teilweiser Abschluss Handelsstatistiken Order Grids

sind in dieser Version nicht enthalten .



Zukünftige Upgrades.

Dieses Tool wird entsprechend den Benutzeranforderungen erweitert und aktualisiert.

Mögliche zukünftige Erweiterungen umfassen:

Risikobasierte Losberechnung

Verwaltung von Break-even und Trailing Stop

Schaltflächen für teilweises Schließen

Erweiterte Risikolimits

Handelsstatistiken und Berichte

UI-Anpassungsoptionen

Kundenspezifische Funktionen können auf Anfrage entwickelt werden.

Kompatibilität.

Plattform: MetaTrader 5

Handelsmodus: Manuell

Kontotypen: Absicherung / Netting

Funktioniert auf Real- und Demokonten

Tags

Handelspanel, Handelsmanager, Manueller Handel, Ein-Klick-Handel, Positionsmanagement, Kauf-Verkaufspanel, Stop Loss, Take Profit, Schließen von Positionen, Handelsassistent, Risikomanager Basic