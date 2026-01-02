Meta Risk Manager Pro - Gestor Lógico de Recompensa-Relación

Meta Risk Manager Pro es una utilidad avanzada de gestión de operaciones diseñada para los traders que priorizan la disciplina Riesgo-Recompensa (RR) sobre la toma de decisiones emocionales. A diferencia de los EAs estándar que gestionan las operaciones en base a pips fijos, MetaRM Pro calcula cada movimiento-Break-Even, Trailing, y Freezing-en base a su unidad de riesgo inicial.

Este es el compañero perfecto para los comerciantes Prop Firm y scalpers XAUUSD que necesitan para bloquear los beneficios precisos al tiempo que permite a los corredores para alcanzar objetivos importantes.

Características principales

Gestión dinámica de RR: Todos los niveles de gestión (BE, Trailing, TP) están matemáticamente vinculados a sus Puntos de Riesgo iniciales.

Punto de equilibrio inteligente (BE): Mueve su Stop Loss a una zona de beneficios protegida una vez que se alcanza el disparador RR especificado.

Trailing Avanzado con "Lógica de Congelación": El primer Trailing Stop del sector que deja de moverse automáticamente una vez que alcanza un nivel de RR específico. Esto evita que su "corredor" sea detenido por un ruido menor antes de alcanzar el TP final.

Protección diaria de la renta variable: Disyuntores incorporados basados en el Porcentaje o Cantidad de Pérdida Diaria-esencial para pasar y mantener cuentas de Prop Firm.

Reajustes basados en el tiempo: Los límites de pérdida diarios se reinician a una hora definida por el usuario para alinearse con la hora del servidor de su broker.

Cómo funciona la lógica (Ejemplo: Objetivo 1:10)

Fase 1 (Riesgo): Usted fija un Stop Loss de 200 puntos. Esta es su "1R" (Unidad de Riesgo). Fase 2 (Seguridad): El precio alcanza un beneficio de 3R($Rewardratio\_BE = 3$). El EA mueve el SL a 1,5R de beneficio, asegurando una ganancia inmediatamente. Fase 3 (Crecimiento): El precio alcanza 4R. El Trailing Stop se activa, manteniendo un colchón de 2R. Fase 4 (La Congelación): Una vez que el Stop Loss alcanza los 5R de beneficio($RewardRatio\_StopTrailing = 5$), el trailing stop se aparca. Permanece ahí, dando a la operación un enorme "respiro" de 5R para alcanzar el Take Profit final de 10R.

Parámetros de entrada

PuntosDeRiesgo: Su Stop Loss inicial en puntos.

Rewardratio: Su objetivo final de Take Profit (por ejemplo, 10 = 10 veces su riesgo).

Rewardratio_BE : El nivel de RR donde el Stop Loss se mueve a un Break-Even rentable.

InitialProfit_of_BE : El multiplicador de su activación BE para bloquear (0.5 = 50% de la distancia de activación).

UseTrailingStop: Activa/desactiva la lógica trailing.

RewardRatio4TrailingStopActivation: Nivel de RR en el que comienza el arrastre.

RewardRatioo_StopTrailing: El "Límite" de RR donde el SL detiene el arrastre para permitir la volatilidad.

MaxDailyLossPercent: Máxima pérdida diaria permitida antes de que el EA cancele todas las operaciones.

MaxDailyLossAmount (Dinero - 0 para desactivar): Se trata de un "tope duro" sobre la cantidad de dinero que está dispuesto a perder en un solo día de negociación.

Se trata de un "tope duro" sobre la cantidad de dinero que está dispuesto a perder en un solo día de negociación. ResetTimeHour (0-23): Define cuándo comienza un "nuevo día" para los cálculos de riesgo del EA .

Define cuándo comienza un "nuevo día" para los cálculos de riesgo del EA SendNotifications (true/false): Este es su enlace de comunicación con su escritorio.

¿Por qué elegir Meta Risk Manager Pro?

La mayoría de los traders fracasan porque "ahogan" sus operaciones con un trailing demasiado estrecho. Meta Risk Manager Pro resuelve esto con Freeze Logic, permitiéndole asegurar una ganancia de alta RR mientras proporciona el espacio estadístico necesario para que el mercado alcance su objetivo final.

Asegure su capital. Automatice su disciplina. Opere como un profesional.



