Power To Move

Power To Move (PTM) - El motor energético del mercado

Deje de adivinar la dirección. Comience a medir la energía.


Operar no es sólo subir o bajar; es energía. Un mercado sin energía es una trampa.

Power To Move (PTM) es un "motor físico" estadístico para su gráfico. Integra la Acción del Precio, el Volumen, el Momento y el Rango en un único Vector de Energía.


En lugar de indicadores rezagados, PTM le indica el estado termodinámico actual del mercado:

  1. Expansión (Zona Verde):La energía está entrando en el sistema. Las tendencias son válidas, las rupturas son reales.

  2. Contracción (zona roja/gris):la energía abandona el sistema. El mercado está "Muerto" o "Descansando".


    Cómo Interpretar (Los 7 Estados):

    • LA ZONA VERDE (Expansión - Busca Entradas)

      • 🟢 F uerte (Cal): Máxima Potencia. La "Explosión Gamma". El dinero institucional está impulsando agresivamente Precio, Volumen y Rango . Lo mejor para Breakouts.

      • 🔵 Media (Aqua): Potencia saludable . La tendencia se alimenta activamente . Lo mejor para la Continuación.

      • Débil (verde azulado):Potencia agitada . Alto esfuerzo, pero resultados mixtos.

      • 🌱 Waking (Verde Oscuro): La "Ignición". El mercado está despertando de un estado de sueño. Cuidado con las entradas tempranas.

    • LA ZONA ROJA (Contracción - Manténgase al margen)

      • 🔴 Muerto (Rojo): El "Coma". Baja energía estadística extrema. Operar aquí es un suicidio.

      • 🟠 Tranquilo (Naranja): Enfriamiento . La volatilidad se reduce.

      • 🔘 Neutral (Gris): Ruido . Sin actividad significativa.


      Características:

      • Motor Matemático: ( Precio, Volumen, Momentum y Rango).

      • Lookback: Periodo dinámico totalmente ajustable (Por defecto: 20).

      • Alertas: Pop-up , Notificación Push, y Email en Transiciones de Estado .

      • Visuales:Histograma autoescalable con visuales fijados para evitar la distorsión de los picos de noticias.

      • Compatibilidad: Funciona en todos los marcos de tiempo (M1 scalping a la inversión mensual) y todos los activos (Forex, Crypto, Índices, Metales).


