Power To Move (PTM) - El motor energético del mercado



Deje de adivinar la dirección. Comience a medir la energía.





Operar no es sólo subir o bajar; es energía . Un mercado sin energía es una trampa.

Power To Move (PTM) es un "motor físico" estadístico para su gráfico. Integra la Acción del Precio, el Volumen, el Momento y el Rango en un único Vector de Energía.





En lugar de indicadores rezagados, PTM le indica el estado termodinámico actual del mercado:

Expansión (Zona Verde):La energía está entrando en el sistema. Las tendencias son válidas, las rupturas son reales. Contracción (zona roja/gris):la energía abandona el sistema. El mercado está "Muerto" o "Descansando".

Cómo Interpretar (Los 7 Estados):



LA ZONA VERDE (Expansión - Busca Entradas) 🟢 F uerte (Cal): Máxima Potencia. La "Explosión Gamma". El dinero institucional está impulsando agresivamente Precio, Volumen y Rango . Lo mejor para Breakouts. 🔵 Media (Aqua) : Potencia saludable . La tendencia se alimenta activamente . Lo mejor para la Continuación. Débil (verde azulado): Potencia agitada . Alto esfuerzo, pero resultados mixtos. 🌱 Waking (Verde Oscuro): La "Ignición". El mercado está despertando de un estado de sueño. Cuidado con las entradas tempranas.

LA ZONA ROJA (Contracción - Manténgase al margen) 🔴 Muerto (Rojo): El "Coma". Baja energía estadística extrema. Operar aquí es un suicidio. 🟠 Tranquilo (Naranja) : Enfriamiento . La volatilidad se reduce. 🔘 Neutral (Gris) : Ruido . Sin actividad significativa.







