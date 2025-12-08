Power To Move
- Indicadores
- Paul Edunyu Carissimo
- Versión: 1.5
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Power To Move (PTM) - El motor energético del mercado
Deje de adivinar la dirección. Comience a medir la energía.
Operar no es sólo subir o bajar; es energía. Un mercado sin energía es una trampa.
Power To Move (PTM) es un "motor físico" estadístico para su gráfico. Integra la Acción del Precio, el Volumen, el Momento y el Rango en un único Vector de Energía.
En lugar de indicadores rezagados, PTM le indica el estado termodinámico actual del mercado:
-
Expansión (Zona Verde):La energía está entrando en el sistema. Las tendencias son válidas, las rupturas son reales.
-
Contracción (zona roja/gris):la energía abandona el sistema. El mercado está "Muerto" o "Descansando".
Cómo Interpretar (Los 7 Estados):
-
LA ZONA VERDE (Expansión - Busca Entradas)
-
🟢 F uerte (Cal): Máxima Potencia. La "Explosión Gamma". El dinero institucional está impulsando agresivamente Precio, Volumen y Rango . Lo mejor para Breakouts.
-
🔵 Media (Aqua): Potencia saludable . La tendencia se alimenta activamente . Lo mejor para la Continuación.
-
Débil (verde azulado):Potencia agitada . Alto esfuerzo, pero resultados mixtos.
-
🌱 Waking (Verde Oscuro): La "Ignición". El mercado está despertando de un estado de sueño. Cuidado con las entradas tempranas.
-
-
LA ZONA ROJA (Contracción - Manténgase al margen)
-
🔴 Muerto (Rojo): El "Coma". Baja energía estadística extrema. Operar aquí es un suicidio.
-
🟠 Tranquilo (Naranja): Enfriamiento . La volatilidad se reduce.
-
🔘 Neutral (Gris): Ruido . Sin actividad significativa.
-
Características:
-
Motor Matemático: ( Precio, Volumen, Momentum y Rango).
-
Lookback: Periodo dinámico totalmente ajustable (Por defecto: 20).
-
Alertas: Pop-up , Notificación Push, y Email en Transiciones de Estado .
-
Visuales:Histograma autoescalable con visuales fijados para evitar la distorsión de los picos de noticias.
-
Compatibilidad: Funciona en todos los marcos de tiempo (M1 scalping a la inversión mensual) y todos los activos (Forex, Crypto, Índices, Metales).