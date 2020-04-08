Support resistance break

Indicador de ruptura de soporte y resistencia

Este indicador personalizado para MT5 identifica automáticamente los niveles de precios clave en los que el mercado ha invertido históricamente (zonas de soporte y resistencia) y alerta a los operadores cuando estos niveles se rompen con convicción.

Qué hace:

El indicador escanea la acción del precio para detectar máximos y mínimos de oscilación significativos y, a continuación, traza líneas dinámicas de soporte y resistencia que se extienden hacia adelante hasta que son reemplazadas por un nuevo nivel o son rotas por el precio. Cuando se produce una ruptura, el sistema evalúa si se trata de un movimiento genuino o de una señal falsa analizando la fuerza del volumen y la estructura de las velas (patrones de mecha).

Principales características:

Detección automática de niveles de soporte y resistencia basados en pivotes.

Señales visuales de ruptura filtradas por el umbral de volumen para reducir las falsas rupturas

Análisis de mechas para distinguir entre auténticas rupturas y posibles retrocesos

Alertas en tiempo real cuando se superan los niveles clave

Parámetros de sensibilidad ajustables (barras izquierda/derecha, umbral de volumen)

Visualización clara con colores y anchos de línea personalizables

Aplicación comercial:

Los operadores pueden utilizar esta herramienta para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad, establecer niveles de stop-loss y take-profit más informados y evitar entrar en operaciones durante movimientos de precios de baja convicción.