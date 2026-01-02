Telegram Buddy MT4

Telegram Buddy - Herramienta profesional de informes y notificaciones.

🚀 Precio de lanzamiento: $39 ( Previsto aumentar a$79 ) .Toma el control de tu cuenta-en cualquier lugar, en cualquier momento





Te preocupa perder tu saldo cuando estás lejos de tu ordenador? ¿Necesita comprobar el saldo de su cuenta con frecuencia, pero le resulta incómodo iniciar sesión en el terminal móvil MT5 cada vez?

El problema con los informes estándar: La mayoría de las herramientas de Telegram envían enormes cantidades de texto detallando cada operación. Estos mensajes son difíciles de leer en un smartphone, y con el tiempo, los traders dejan de prestarles atención, arriesgándose a perderse cambios críticos en la cuenta.

Solución Telegram Buddy: Diseñado para los traders modernos, Telegram Buddy proporciona una conexión segura entre tu terminal MetaTrader 5 y tu smartphone. Gracias a la función "Modo simple", obtendrá exactamente la información que necesita, en un formato claro. La utilidad filtra los datos innecesarios, proporcionando sólo los hechos para una gestión eficaz del capital.

Opere con confianza y controle su cuenta con facilidad.





⚠️ Importante: Lógica de funcionamiento

Nota: Esta utilidad está pensada para lamacrovigilancia del estado de las cuentas.

Sin notificaciones innecesarias: El bot no envía mensajes sobre cada tick o apertura de orden. Detalles como Ticket, Volumen o Precio de apertura son excluidos para ahorrar su atención.

Resumen de saldo : Supervisa la cuenta durante un intervalo especificado (por ejemplo, cada 5 minutos) y envía un mensaje de resumen de las ganancias o pérdidas netas de ese periodo.

Centrado en el depósito: Todas las notificaciones (Operaciones cerradas, Drawdown, Informes) se centran estrictamente en el resultado financiero y la seguridad del depósito.

Características principales

Detalle de informe personalizable ("Modo Simple"): Interruptores separados para los modos "Simple" (los mensajes más cortos posibles) o "Completo" (mensajes con contexto) para cada tipo de notificación: Reducciones, Operaciones cerradas e Informes. Monitorización centralizada: Gestione múltiples terminales MT5/MT4 a través de un único bot central. Utilice Nombres de Cuenta únicos para comprender al instante de dónde proceden los informes. Modo silencioso" inteligente: Silencia las notificaciones de beneficios durante horas específicas (por ejemplo, por la noche), peroenvía notificaciones de reducción si es necesario, si la reducción alcanza un nivel crítico. Dormirá tranquilo, sabiendo que el bot sólo le despertará en caso de problema real. Colaboración en grupo: Comparta notificaciones con socios y colegas mediante la función Multi-Chat ID. Compatibilidad con cuentas en céntimos y divisas: Incluye un "Divisor de saldos" para convertir los valores de las cuentas en céntimos a unidades estándar (por ejemplo, dividiendo por 100) y le permite establecer su propio símbolo de divisa. Sistema modular de informes: Puede activar/desactivar individualmente los informes diarios, semanales y mensuales, así como los informes de operaciones. También puede desactivar los informes los fines de semana (días no hábiles).

🛠 Ventajas técnicas

Telegram Buddy está diseñado para un alto rendimiento. Se ejecuta en un temporizador (OnTimer) en lugar de en cada tick:

Agregación de actualizaciones: En lugar de enviar múltiples mensajes durante las operaciones de alta frecuencia, el bot calcula el cambio de saldo total en un intervalo especificado.

Frecuencia configurable : Establezca el intervalo de comprobación desde 1 segundo para actualizaciones en tiempo real hasta 3600 segundos (1 hora) para resúmenes horarios o un periodo más largo.

Baja carga: Al evitar los cálculos en la función OnTick, el bot crea una carga significativamente menor en su PC o VPS.

⚙️ Descripción de los parámetros (Entradas)

(A continuación se muestran los nombres de los parámetros tal y como aparecen en el terminal MT5)

1. 🤖 Conexión de telegrama e identidad

Telegram bot token: Pega aquí el token API de tu bot (recibido de @BotFather).

Nombre del bot/cuenta (etiqueta en los informes): Una etiqueta personalizada para esta cuenta (por ejemplo, "BrokerZXY"). Aparecerá en el título de cada mensaje.

true = procesa comandos de usuario, false = sólo informes automáticos: true : Modo interactivo. El bot responde a los comandos /start, /daily, /dd. (Habilítelo sólo en un terminal si utiliza el mismo bot para varias cuentas). false : Modo difusión. El bot envía notificaciones pero ignora los mensajes entrantes.

Lista de ID demultichat: Una lista separada por comas de ID de chat para recibir notificaciones (por ejemplo, 12345678, 987654321). Si utilizas esta función para ti, incluye sólo tu ID de chat.

2. 🎨 Estilización de mensajes (visualización)

Modo simple: Alertas de Drawdown: true = notificaciones compactas; false = detalladas (con nivel de margen y StopOut).

Modo simple: Operaciones cerradas : verdadero = una línea con el total de ganancias; falso = más detalles con el saldo.

Modo simple: Informes diarios/semanales/mensuales: true = sólo Profit y Max. drawdown; false = estadísticas completas.

3. 💰 Divisa y formato

Divisor de saldo: Divisor de valores. Fijar en 100.0 para cuentas cent para mostrar valores estándar. Fije a 1.0 para las cuentas regulares.

Símbolo de moneda: El símbolo de moneda que se añade a los valores (por ejemplo, $, €, USD).

4. ⏱️ Intervalos de supervisión

Intervalo de comprobación de DD (seg): Frecuencia (en segundos) con la que el bot comprueba los cambios en la reducción.

Intervalo de comprobaciónde operaciones cerradas (seg): frecuencia (en segundos) con la que el bot comprueba si hay nuevas operaciones cerradas.

5. 🔔 Configuración de Alertas

Activar alertas de drawdown : Activar/desactivar notificaciones automáticas cuando aumenta el drawdown.

Activar alertasde operaciones cerradas: Activar/desactivar notificaciones sobre cambios de saldo.

6. 📅 Calendario de informes

Días de fin de semana: Seleccione los días que se consideran fines de semana (para omitir informes).

Activar informe diario : Activar los informes diarios.

Hora informe diario: Hora de envío del informe diario (hora local del PC/VPS).

Activar informe semanal : Activar los resúmenes semanales.

Día del informe semanal: Día de la semana para enviar el informe.

Activar informe mensual: Activar los resúmenes mensuales (se envían el último día laborable del mes).

7. 🌙 Modo silencioso

Tipo de modo silencioso: SILENT_NONE : Desactivado. SILENT_FULL : Silencio total durante las horas especificadas. SILENT_DRAWDOWN : Sólo se envían notificaciones de detracción.

Hora de inicio/fin del modo silencioso: Hora de inicio y fin del modo silencioso ( hora local del PC/VPS).

8. 🛠️ Avanzado

Usar periodo mensual personalizado (modo manual): Para pruebas manuales o periodos de informes no estándar.

📥 Instrucciones de instalación

Paso 1: Permitir WebRequest en MT5 - MetaTrader bloquea las conexiones externas por defecto. Debes permitir el acceso a Telegram.

Abra MT5, vaya aHerramientas -> Opciones ( Ctrl+O). Ve a la pestaña Asesores. Marque la casilla"Permitir WebRequest para las siguientes URLs". Haz doble click en "Añadir Nueva URL" y pega: https://api.telegram.org Haga clic en OK.

Paso 2: Obtener un bot token

Abre Telegram y busca@BotFather. Envía el comando /newbot . Piensa un nombre y un nombre de usuario para el bot (debe terminar en bot ). BotFather te daráun token. Cópialo y pégalo en el parámetro token delbot de Telegram en la configuración del asesor.

Paso 3: Obtenga su ID de Chat

Instala Telegram Buddy en tu gráfico. Pegael token recibido en el paso anterior en la configuración. Guarde, ejecute el asesor y éste mostrará el estado "Online" y sus parámetros en el gráfico. Asegúrese de que el EA se está ejecutando y envíe un mensaje (por ejemplo, /start ) a su bot de Telegram. El bot le responderá automáticamente con un mensaje con su Chat ID (por ejemplo:Su chatID es: 123456789 ). Copia este ID y pégalo en el parámetro de la lista Multichat IDs.

Nota: Si quieres añadir a otros usuarios, pídeles que envíen un mensaje al bot. A continuación, deberán enviarte el ID que reciban para que puedas añadirlo a tu configuración.

Paso 4: Personalización