Average Daily Weekly Monthly Range Dashboard

Conceptos básicos

ADR (Rango Medio Diario)

Definición : La distancia media entre los precios máximos y mínimos diarios durante un periodo de revisión retrospectiva específico (normalmente 14-20 días).

Propósito : Mide las expectativas diarias de volatilidad, identifica los días de rango limitado frente a los de tendencia, establece objetivos realistas de beneficios intradía.

Información clave: Los mercados tienden a respetar su volatilidad media: los días que comienzan cerca de los extremos del rango suelen invertirse, mientras que los días que comienzan cerca del centro suelen expandirse para llenar el rango.

AWR (Rango Medio Semanal)

Definición : El rango medio de negociación semanal calculado a partir de los datos históricos de máximos y mínimos semanales.

Perspectiva temporal : Captura la volatilidad de las oscilaciones, establece zonas semanales de soporte/resistencia.

Propósito: Proporciona contexto para la negociación diaria - si la semana actual se está expandiendo o contrayendo en relación con la volatilidad normal.

AMR (Rango Medio Mensual)

Definición : El rango medio de negociación mensual a lo largo de varios meses (normalmente de 3 a 6 meses)

Propósito : Identifica los patrones de volatilidad a largo plazo, las tendencias estacionales y los principales rangos de negociación institucionales.

Información clave: Los rangos mensuales a menudo contienen rangos semanales, que a su vez contienen rangos diarios, creando una estructura de volatilidad fractal.

Naturaleza interrelacionada

Los tres indicadores crean una jerarquía de volatilidad:

AMR establece el contexto más amplio (institucional/táctico)

AWR proporciona un contexto intermedio (swing/operaciones de posición)

ADR ofrece un contexto táctico (negociación diaria/intradiaria)

Los mercados suelen mostrar un comportamiento de reversión a la media dentro de estas bandas de volatilidad anidadas.

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Y APLICACIONES

ESTRATEGIA 1: Reversión media intradía basada en ADR

Condición del mercado: Mercados en rango, expansión de baja volatilidad

Criterios de configuración:

El rango diario actual es inferior al 50% del ADR a la apertura de Londres.

El precio cotiza en la zona de máximos o mínimos previstos del ADR.

No hay noticias económicas importantes programadas para el resto del día.

Activadores de entrada:

Entrada en corto : El precio toca la zona alta del ADR + muestra patrones de rechazo bajistas (barras de espigas, envolvente bajista) + divergencia del RSI

Entrada larga: El precio toca la zona baja del ADR + muestra patrones de reversión alcista (martillo, envolvente alcista) + divergencia de impulso

Gestión de la operación:

Stop Loss : Colocado un 10-15% más allá del extremo ADR (permite un rebasamiento normal)

Take Profit 1 : 25-30% del ADR (beneficio parcial por reversión a la media)

Take Profit 2 : 50% del ADR (objetivo completo de reversión a la media)

Filtro temporal: Salida al cierre de NY independientemente del resultado

Filtro avanzado: Utilice el contexto AWR: si el rango semanal ya se ha completado en más del 80%, evite las operaciones ADR contra tendencia.

ESTRATEGIA 2: Ruptura AWR con confirmación ADR

Condición del mercado: Compresión de baja volatilidad que precede a la expansión

Criterios de configuración:

El rango semanal es inferior al 60% del AWR para el miércoles

El precio se consolida en el tercio medio del rango semanal

Los valores ADR han estado bajando durante más de 3 días consecutivos (compresión de la volatilidad)

Activadores de entrada:

Breakout Largo : El precio se mantiene por encima del máximo de consolidación del lunes-miércoles + el rango diario supera el 80% del ADR en la vela de ruptura.

Ruptura en corto: El precio se mantiene por debajo del mínimo de consolidación del lunes-miércoles + el rango diario supera el 80% del ADR en la vela de ruptura.

Gestión de la operación:

Stop inicial : Lado opuesto del rango de consolidación

Take Profit 1 : 50% del AWR (medido desde el punto de ruptura)

Take Profit 2 : 100% del AWR (proyección del rango semanal completo)

Tope de seguimiento: Utilizar el SAR parabólico o la EMA de 20 periodos tras alcanzar el objetivo del 50% del AWR

Confirmación: La dirección de la ruptura debería alinearse con la tendencia AMR si el precio se encuentra en el 60% medio del rango mensual.

ESTRATEGIA 3: Negociación de límites AMR con filtros AWR/ADR

Condición del mercado: Precio en los extremos mensuales, negociación a nivel institucional

Criterios de configuración:

Precio dentro del 15% superior o inferior del AMR

El rango semanal ha mostrado expansión hacia el extremo (el precio no se ha abierto ahí)

La acción diaria del precio muestra vacilación/rechazo en el nivel

Activadores de entrada:

Reversión superior : Vela semanal bajista que cierra en la zona superior del AMR + la acción diaria muestra un patrón de distribución + volumen decreciente en los repuntes

Reversión a la baja: Vela semanal alcista que cierra en la zona AMR inferior + el gráfico diario muestra un patrón de acumulación + volumen creciente en las caídas.

Gestión de operaciones:

Stop Loss : Más allá del extremo mensual (permite un rebasamiento del 5-10% para los stops)

Toma de beneficios 1 : Punto medio AMR (50% de retroceso del rango mensual)

Take Profit 2 : Extremo opuesto del AMR (retroceso completo del rango)

Tamaño de la posición: Reducido en un 30-50% (mayor volatilidad en los extremos)

Filtro adicional: Vigilar la expansión del ADR - la reversión suele ir acompañada de rangos diarios por encima de la media cuando se activan los stops.

ESTRATEGIA 4: Anticipación de la expansión de la volatilidad

Condición del mercado: Contracción del rango en múltiples marcos temporales

Criterios de configuración:

Valores ADR por debajo del 70% de la media de 20 periodos durante más de 3 días.

Rango AWR de la semana actual por debajo del 70% del AWR para el miércoles

Precio en el 50% medio del AMR (sin compresión extrema)

Método de negociación:

Fase de preparación: Identificar los niveles clave de ruptura (máximo/mínimo semanal) Posicionamiento: Colocar órdenes de descanso un 5-10% más allá de los límites de consolidación Confirmación: Sólo entrar si el rango de la vela de ruptura supera el 100% del ADR

Gestión de la operación:

Stop inicial : Al otro lado del rango de consolidación

Take Profit : 1.5x a 2x el ancho del rango de consolidación

Time Exit: Si no se produce expansión antes del viernes, cancelar órdenes

DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Dimensionamiento de la posición en función de la volatilidad del rango:

Días de baja volatilidad ( ADR < 80% de la media): Aumentar el tamaño de la posición en un 20-30

Stops más ajustados (más cerca de la entrada) Días de alta volatilidad ( ADR > 120% de la media): Reducir el tamaño de la posición en un 30-50

Paradas más amplias (para tener en cuenta el aumento del ruido) Volatilidad extrema ( ADR > 150% de la media): Considere la posibilidad de evitar nuevas posiciones

Centrarse en la gestión de las operaciones existentes

Consideraciones sobre la hora del día:

Sesión asiática : A menudo alcanza el 30-40% de la ADR

Sesión de Londres : Suele alcanzar el 40-60% del ADR

Sesión de Nueva York : Rellena el rango restante, a menudo con expansión de la volatilidad

Los mejores momentos para negociar: Períodos de solapamiento (apertura en Londres, apertura en Nueva York), cuando aumenta la probabilidad de que se complete el rango.

Factores de ajuste del rango:

Mercados en tendencia : El ADR aumenta un 20-40

Periodos vacacionales : ADR se contrae un 30-50

Acontecimientos noticiosos : El ADR puede aumentar entre un 200 y un 300% en torno a los principales acontecimientos.

Viernes de negociación: A menudo muestra una expansión del rango al cierre

APLICACIONES AVANZADAS

Análisis entre mercados:

Comparar ADR entre pares correlacionados (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD)

Cuando un par alcanza el 80% de ADR, mientras que el par correlacionado está en el 40%, anticipa un movimiento de recuperación.

Utilice los diferenciales AWR para identificar oportunidades de fuerza relativa.

Integración de la negociación de opciones:

El ADR determina el precio de los straddle/strangle para vencimientos diarios.

El AWR orienta las estrategias de opciones semanales

AMR establece el contexto para el posicionamiento mensual de opciones

Parámetros de negociación algorítmica:

Utilización del porcentaje de ADR para ajustar la sensibilidad algorítmica

Incorporar los límites del AWR como zonas de toma de beneficios

Aplicar los extremos de la RMA como disyuntores para los sistemas automatizados

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA APLICACIÓN

Personalice los periodos de retrospectiva: ADR: 14-20 días para operaciones diarias, 50-100 días para contextos a más largo plazo

AWR: 8-12 semanas para swing trading

AMR: 3-6 meses para negociación de posiciones Ajuste según el tipo de mercado: Forex: Utilizar pips para ADR/AWR/AMR

Acciones: Utilice múltiplos porcentuales o ATR

Futuros: Utilice puntos/ticks Combinar con otros indicadores: Perfiles de volumen en los extremos del rango

Flujo de órdenes en los límites del ADR

Datos internos del mercado (avance/descenso) para el contexto Rangos específicos de sesión: Cálculo de ADR independientes para las sesiones de Asia, Londres y Nueva York.

Supervise qué sesión suele aportar la mayor contribución a la horquilla Ajustes estacionales: Los meses de verano suelen mostrar una contracción de la horquilla del 20-30

Enero y octubre suelen mostrar una expansión de la horquilla

El final del trimestre suele presentar picos de volatilidad.

El marco ADR/AWR/AMR proporciona un enfoque estructurado de la negociación basada en la volatilidad, ofreciendo puntos de referencia claros para entradas, salidas y gestión del riesgo en múltiples marcos temporales.