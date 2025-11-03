Average Daily Range Scalper
Super-Accurate ADR Scalping Machine para MetaTrader 5
Qué hace:
El Indicador de Líneas ADR calcula automáticamente elRango Promedio Diario (ADR) y traza niveles dinámicos de soporte y resistencia directamente en su gráfico MT5. Mediante la integración de datos en tiempo real para el máximo de hoy, bajo, y la apertura diaria, proporciona una hoja de ruta visual completa para sus decisiones de trading intradía.
Características principales:
Cálculo inteligente de ADR:Calcula con precisión el rango medio alto-bajo durante un periodo personalizable (por defecto: 20 días).
Modos de proyección flexibles: Elija proyectar los niveles ADR desdela apertura de hoy ( utilizando ±50% del ADR) o desdeel mínimo de hoy ( utilizando todo el rango ADR).
Visualizaciones en tiempo real:las líneas de máximos y mínimos de hoy se actualizan automáticamente a medida que se mueve el mercado.
Panel de Información en Directo: Un panel integrado muestra datos críticos: el valor del ADR en pips, el rango actual de hoy y el porcentaje de finalización del ADR.
Personalización total:Ajuste fácilmente todos los colores, estilos y anchos de línea para adaptarlos a su espacio de trabajo y preferencias.
Control sin fisuras:Actualice manualmente los niveles con la tecla F5 o active la actualización automática en cada nueva barra.
Estrategias de negociación y aplicaciones:
1. Ruptura de Rango (Para Scalpers y Day Traders)
Preparación: Identifique la consolidación cerca de la apertura diaria durante las primeras 1-2 horas de la sesión.
Entrada: Entre en una ruptura confirmada por encima del máximo del ADR (largo) o por debajo del mínimo del ADR (corto).
Gestión: Coloque un stop-loss ajustado (5-10 pips). Tome beneficios en el nivel ADR opuesto.
Mejor marco temporal: M5 , M15, H1
2. Mean Reversion (Para Swing Traders)
-
-
Entrada: " Desvanezca" el movimiento poniéndose corto en el máximo del ADR o largo en el mínimo del ADR, confirmando con un cambio de impulso (por ejemplo, un patrón de velas bajista/alcista).
-
-
Mejor marco temporal: H1 , H4
3. Dimensionamiento de la posición en función de la volatilidad
Volatilidad baja (finalización del ADR < 30%): Espere movimientos más pequeños; utilice stops más ajustados y tamaños de posición reducidos.
Volatilidad normal (30-70%): Opere con sus parámetros de riesgo estándar.
Volatilidad alta (> 70%): Prepárese para oscilaciones mayores; considere stops más amplios y la posibilidad de entrar en tendencias si aún hay margen para correr.
4. Sesgo diario y ejecución intradía (estrategia híbrida)
-
-
-
Cambio de tendencia: Una ruptura confirmada de un nivel ADRcombinada con un cierre por encima de la apertura diaria indica un posible cambio de tendencia.
Consejos profesionales para un uso óptimo:
Periodo ADR: 20-30 días es ideal para la mayoría de los pares Forex, capturando un ciclo completo de volatilidad.
El contexto es clave:Los niveles ADR son más potentes cuando se alinean con los niveles tradicionales de soporte/resistencia o los niveles clave de Fibonacci.
Conocimiento de la sesión:las aperturas de las sesiones de Londres y Nueva York suelen desencadenar rupturas; los movimientos de última hora de la sesión suelen dar lugar a retrocesos.
Perfecto para operadores que:
Emplean estrategias de ruptura de rangos o de reversión a la media.
Necesitan niveles de soporte y resistencia dinámicos y ajustados a la volatilidad.
Quieren gestionar el riesgo y el tamaño de la posición basándose en el contexto del mercado en tiempo real.
Operan con divisas, criptomonedas, acciones o índices.