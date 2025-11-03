Average Daily Range Scalper

Super-Accurate ADR Scalping Machine para MetaTrader 5

La promoción de 200 descargas GRATUITAS ha finalizado. El precio ha sido actualizado. ¡Gracias a todos!

Echa un vistazo a muchas configuraciones de ejemplo aquí, Happening Every Day: https://www.mql5.com/en/market/product/154469/comments

¿Te gusta? ¿Lo odias? Házmelo saber en un comentario. Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas :)

Pruebe "The AUDCAD Trader":

https://www.mql5.com/en/market/product/151841

Qué hace:

El Indicador de Líneas ADR calcula automáticamente elRango Promedio Diario (ADR) y traza niveles dinámicos de soporte y resistencia directamente en su gráfico MT5. Mediante la integración de datos en tiempo real para el máximo de hoy, bajo, y la apertura diaria, proporciona una hoja de ruta visual completa para sus decisiones de trading intradía.

Características principales:

Cálculo inteligente de ADR: Calcula con precisión el rango medio alto-bajo durante un periodo personalizable (por defecto: 20 días).

Modos de proyección flexibles: Elija proyectar los niveles ADR desde la apertura de hoy ( utilizando ±50% del ADR) o desde el mínimo de hoy ( utilizando todo el rango ADR).

Visualizaciones en tiempo real: las líneas de máximos y mínimos de hoy se actualizan automáticamente a medida que se mueve el mercado.

Panel de Información en Directo : Un panel integrado muestra datos críticos: el valor del ADR en pips, el rango actual de hoy y el porcentaje de finalización del ADR.

Personalización total: Ajuste fácilmente todos los colores, estilos y anchos de línea para adaptarlos a su espacio de trabajo y preferencias.

Control sin fisuras:Actualice manualmente los niveles con la tecla F5 o active la actualización automática en cada nueva barra.

Estrategias de negociación y aplicaciones:

1. Ruptura de Rango (Para Scalpers y Day Traders)

Preparación: Identifique la consolidación cerca de la apertura diaria durante las primeras 1-2 horas de la sesión.

Entrada: Entre en una ruptura confirmada por encima del máximo del ADR (largo) o por debajo del mínimo del ADR (corto).

Gestión: Coloque un stop-loss ajustado (5-10 pips). Tome beneficios en el nivel ADR opuesto.

Mejor marco temporal: M5 , M15, H1

2. Mean Reversion (Para Swing Traders)

Preparación: Detecte un posible agotamiento cuando el precio toque el máximo o el mínimo del ADR a primera hora del día.

Entrada: " Desvanezca" el movimiento poniéndose corto en el máximo del ADR o largo en el mínimo del ADR, confirmando con un cambio de impulso (por ejemplo, un patrón de velas bajista/alcista).

Gestión: Utilice un stop-loss más amplio (10-15 pips por encima del nivel). Objetivo: la apertura diaria o el nivel ADR opuesto.

Mejor marco temporal: H1 , H4

3. Dimensionamiento de la posición en función de la volatilidad

Volatilidad baja (finalización del ADR < 30%): Espere movimientos más pequeños; utilice stops más ajustados y tamaños de posición reducidos.

Volatilidad normal (30-70%) : Opere con sus parámetros de riesgo estándar.

Volatilidad alta (> 70%): Prepárese para oscilaciones mayores; considere stops más amplios y la posibilidad de entrar en tendencias si aún hay margen para correr.

4. Sesgo diario y ejecución intradía (estrategia híbrida)

Sesgo alcista: Si el precio se mantiene por encima de la apertura diaria, tratar de comprar caídas hacia ella y tomar ganancias en el máximo ADR.

Sesgo Bajista: Si el precio se mantiene por debajo de la Apertura Diaria, busque vender los repuntes hacia ella y cubra en el Mínimo ADR.

Cambio de tendencia: Una ruptura confirmada de un nivel ADRcombinada con un cierre por encima de la apertura diaria indica un posible cambio de tendencia.

Consejos profesionales para un uso óptimo:

Periodo ADR: 20-30 días es ideal para la mayoría de los pares Forex, capturando un ciclo completo de volatilidad.

El contexto es clave: Los niveles ADR son más potentes cuando se alinean con los niveles tradicionales de soporte/resistencia o los niveles clave de Fibonacci.

Conocimiento de la sesión:las aperturas de las sesiones de Londres y Nueva York suelen desencadenar rupturas; los movimientos de última hora de la sesión suelen dar lugar a retrocesos.

Perfecto para operadores que:

Emplean estrategias de ruptura de rangos o de reversión a la media.

Necesitan niveles de soporte y resistencia dinámicos y ajustados a la volatilidad.

Quieren gestionar el riesgo y el tamaño de la posición basándose en el contexto del mercado en tiempo real.

Operan con divisas, criptomonedas, acciones o índices.



