Triangle Pattern Gann Ea Pro

✅ EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh

Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả logic filter từ indicator:

🔥 Tính Năng Tích Hợp Từ Indicator

Filter Mô tả
Trend Filter 3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX
Volume Filter Volume >= 1.2x Average(20)
RSI Filter Momentum confirmation
Signal Quality Scoring 1-5, chỉ trade khi >= 3
P3 Retracement Validation 38.2% - 78.6%
Dynamic SL ATR-based theo market profile
Entry Modes P3 / Breakout / Retest
Market Profiles Auto-detect Gold/BTC/Forex

📊 So Sánh EA v3.9 vs EA Pro v4.0

Feature EA v3.9 EA Pro v4.0
Trend Filter ✅ EMA/MTF/ADX
Volume Filter
RSI Filter
Signal Quality ✅ 1-5 stars
Dynamic SL ❌ Fixed 38.2% ✅ ATR-based
P3 Validation
Market Profiles ✅ Auto-detect
Win Rate kỳ vọng ~40-50% ~70%+

⚙️ Settings Khuyến Nghị cho XAUUSD

Market Type: MARKET_AUTO

Entry Mode: ENTRY_BREAKOUT Trend Filter: TREND_MTF Higher TF: PERIOD_H4 Min Signal Quality: 3 Volume Filter: ON RSI Filter: ON Dynamic SL: ON

📝 Hướng Dẫn Sử Dụng

  1. Copy file vào MQL5/Experts/
  2. Compile trong MetaEditor (F7)
  3. Attach vào chart H1 hoặc H4
  4. Cấu hình Market Type và Entry Mode
  5. Backtest trước khi live trading

