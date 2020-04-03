Triangle Pattern Gann Ea Pro
- エキスパート
- Nguyen Van Kien
- バージョン: 4.0
✅ EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh
Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả logic filter từ indicator:
🔥 Tính Năng Tích Hợp Từ Indicator
|Filter
|Mô tả
|Trend Filter
|3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX
|Volume Filter
|Volume >= 1.2x Average(20)
|RSI Filter
|Momentum confirmation
|Signal Quality
|Scoring 1-5, chỉ trade khi >= 3
|P3 Retracement
|Validation 38.2% - 78.6%
|Dynamic SL
|ATR-based theo market profile
|Entry Modes
|P3 / Breakout / Retest
|Market Profiles
|Auto-detect Gold/BTC/Forex
📊 So Sánh EA v3.9 vs EA Pro v4.0
|Feature
|EA v3.9
|EA Pro v4.0
|Trend Filter
|❌
|✅ EMA/MTF/ADX
|Volume Filter
|❌
|✅
|RSI Filter
|❌
|✅
|Signal Quality
|❌
|✅ 1-5 stars
|Dynamic SL
|❌ Fixed 38.2%
|✅ ATR-based
|P3 Validation
|❌
|✅
|Market Profiles
|❌
|✅ Auto-detect
|Win Rate kỳ vọng
|~40-50%
|~70%+
⚙️ Settings Khuyến Nghị cho XAUUSD
Market Type: MARKET_AUTO
Entry Mode: ENTRY_BREAKOUT Trend Filter: TREND_MTF Higher TF: PERIOD_H4 Min Signal Quality: 3 Volume Filter: ON RSI Filter: ON Dynamic SL: ON
📝 Hướng Dẫn Sử Dụng
- Copy file vào MQL5/Experts/
- Compile trong MetaEditor (F7)
- Attach vào chart H1 hoặc H4
- Cấu hình Market Type và Entry Mode
- Backtest trước khi live trading