Smart FIFO Grid Pro MT4

Smart FIFO Grid Pro: Fuel Sentinel Edition

Titular:

El Sistema de Red Inteligente con Tecnología de "Reciclaje de Beneficios". Ahora cuenta con "Días de Combustible" personalizables y Monitorización de la Salud del Margen en tiempo real.

🛡️ Visión general

Smart FIFO Grid Pro es un sistema de trading de última generación diseñado para traders que priorizan la Preservación de la Cuenta sobre las apuestas temerarias. A diferencia de las redes de martingala tradicionales que simplemente esperan una reversión, este EA gestiona activamente el riesgo "reciclando" sus ganancias aseguradas para reducir la reducción.

La actualización v1.11 Fuel Sentinel le da el control total. Usted decide cuántos días de beneficios pasados (Fuel) debe utilizar el EA para recuperar posiciones atascadas. Combinado con un tablero profesional en el gráfico, hace que este sea uno de los sistemas de cuadrícula más seguros y transparentes disponibles.

Compatible con brokers de EEUU: Sigue estrictamente las reglas FIFO (primero en entrar, primero en salir). Preparado para Prop Firm: Incluye protección Hard Stop y filtros de tiempo.

🔥 Principales características e innovaciones

1. ⛽ Reducción Inteligente (La Estrategia "Combustible")

Este es el motor central del EA. No se limita a esperar a que el mercado vuelva.

  • Cómo funciona: El EA escanea el historial de su cuenta en busca de ganancias realizadas (Combustible). Utiliza un porcentaje de este "Combustible" para cerrar las operaciones más antiguas y de peor rendimiento en segundo plano.

  • Nuevo en v1.11: Ahora puede personalizar el FuelDays . Tanto si desea utilizar el beneficio del último 1 día, 3 días o 7 días, usted tiene el control del presupuesto de recuperación.

2. 📊 Cuadro de mandos de Margin Sentinel

Deje de adivinar la salud de su cuenta. El panel actualizado en el gráfico proporciona análisis en tiempo real:

  • Margin Health: Alertas codificadas por colores (<span >Seguro</span> / <span >Alerta</span> / <span >Crítico</span>).

  • Indicador de combustible: Muestra exactamente cuánto beneficio está disponible para cubrir las malas operaciones.

  • Monitor de Drawdown: Muestra el DD% en vivo con advertencias visuales.

3. 🧱 Espaciado dinámico de la cuadrícula ATR

El mercado nunca es estático. Este EA utiliza Average True Range (ATR) para calcular la distancia entre las órdenes de la cuadrícula.

  • Alta Volatilidad: Los pasos se ensanchan para evitar el over-trading.

  • Baja volatilidad: Los pasos se estrechan para capturar pequeños beneficios.

4. ⏰ Filtro temporal avanzado

Evita la volatilidad impredecible.

  • Horario Diario: Defina las horas de inicio y fin.

  • Modo Salida Viernes: El EA puede dejar de abrir nuevas órdenes los viernes por la tarde para evitar el drawdown de tenencia en los huecos del fin de semana.

5. 🛡️ Protección Definitiva (Hard Stop)

Duerma tranquilo sabiendo que tiene una red de seguridad. Puede establecer un MaxDrawdownPercent (por ejemplo, 30%). Si se supera este límite, el EA activa un protocolo de emergencia para cerrar todas las operaciones y detener las operaciones.

⚙️ Cómo funciona (La lógica)

  1. Entrada: El EA entra en el mercado basándose en la lógica de tendencia/volatilidad utilizando la Gestión Monetaria Compuesta.

  2. Gestión de la Parrilla: Si el precio se mueve en contra de la operación, se colocan órdenes de recuperación basadas en pasos dinámicos de ATR.

  3. Toma de beneficios: La cesta se cierra cuando el beneficio total alcanza el TargetProfitUSD .

  4. Recuperación Inteligente: Si una cesta permanece abierta demasiado tiempo, el Fuel Sentinel entra en acción. Toma el beneficio obtenido en los últimos FuelDays (por ejemplo, 3 días) y lo utiliza para eliminar la operación perdedora más antigua, reduciendo su carga de margen y mejorando el punto de equilibrio.

📋 Guía de Parámetros

Interfaz de usuario

  • ShowDashboard : Activa/desactiva el panel visual.

  • ShowBELines : Muestra las líneas de precio del punto de equilibrio en el gráfico.

Reducción Inteligente (Combustible)

  • UseSmartReduction : Activar/desactivar el mecanismo de recuperación.

  • FuelDays : [NUEVO] Número de días pasados para calcular el beneficio para la recuperación (Por defecto: 3).

  • ProfitUsagePercent : % del Combustible a utilizar (Recomendado: 70-80%).

Riesgo y Red

  • BaseBalance / BaseLot : Ajuste de riesgo (por ejemplo, 0.01 lotes por $1000).

  • LotMultiplier : Incremento de tamaño para órdenes de rejilla.

  • ATR_Multiplier : Cálculo de distancia para pasos de rejilla.

Protección

  • UseMaxDDProtection : Habilita el Hard Stop.

  • MaxDrawdownPercent : Reducción máxima permitida antes de la salida de emergencia.

📈 Recomendaciones

  • Símbolo: Lo mejor para los pares de oscilación/reversión media como AUDNZD, EURGBP, USDCAD, EURUSD.

  • Marco temporal: M15 o H1.

  • Tipo de cuenta: Se recomiendan las cuentas con spread bajo o ECN.

  • VPS: Imprescindible para un funcionamiento 24/7 y una ejecución Smart Reduction fiable.

⚠️ Advertencia de Riesgo: Operar en Forex implica un riesgo significativo. Este EA es una herramienta para ayudar a gestionar las operaciones y el riesgo, pero no garantiza beneficios. Por favor, realice sus propios backtests y empiece con una cuenta demo para entender la lógica de FuelDays antes de operar con capital real.

