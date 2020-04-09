TrailGuardian Stealth Trade Manager

🔥 ¡Deje de permitir que los brokers cacen su Stop Loss!

¿Está cansado de que el precio toque su Stop Loss exactamente en el extremo y luego se revierta inmediatamente a su favor? Esto suele ser causado por el ruido del mercado o la llamada "Caza de Stops" (Stop Hunting).

TrailGuardian es un gestor de operaciones profesional "Stealth" (invisible) diseñado para proteger sus ganancias sin revelar sus niveles de salida al mercado. Crea una línea de stop-loss virtual internamente, manteniendo su estrategia oculta para su broker hasta el momento exacto de la ejecución.

🛡️ CARACTERÍSTICAS CLAVE

👻 Modo Invisible (Stealth):

No se envía un Stop Loss físico al servidor del broker. El robot monitorea el precio localmente y cierra las posiciones mediante ejecución de mercado solo cuando el precio cruza su línea virtual. ¡Su broker no puede ver su punto de salida!

No se envía un Stop Loss físico al servidor del broker. El robot monitorea el precio localmente y cierra las posiciones mediante ejecución de mercado solo cuando el precio cruza su línea virtual. ¡Su broker no puede ver su punto de salida! 📊 Optimizado para Netting y Bolsa (Futuros/Acciones):

La mayoría de los EAs de trailing fallan en cuentas Netting. ¡TrailGuardian es inteligente! Si añade a una posición (scale-in) y su precio promedio cambia, recalcula y ajusta automáticamente los niveles de stop para proteger el nuevo promedio ponderado.

La mayoría de los EAs de trailing fallan en cuentas Netting. ¡TrailGuardian es inteligente! Si añade a una posición (scale-in) y su precio promedio cambia, recalcula y ajusta automáticamente los niveles de stop para proteger el nuevo promedio ponderado. 📉 Lógica de Volatilidad Inteligente ATR:

No use puntos fijos que fallan en mercados rápidos. TrailGuardian puede usar el ATR (Average True Range) para calcular automáticamente la distancia ideal del stop basada en la volatilidad actual del mercado.

No use puntos fijos que fallan en mercados rápidos. TrailGuardian puede usar el ATR (Average True Range) para calcular automáticamente la distancia ideal del stop basada en la volatilidad actual del mercado. 🔒 Bloqueo de Temporalidad (EngineTF):

La lógica está bloqueada a la temporalidad de su estrategia (ej. H1). Puede cambiar su gráfico a M1 o M5 para observar la acción del precio, pero la lógica de trailing permanecerá estable en H1. ¡No más cierres prematuros debido al ruido de temporalidades bajas!

La lógica está bloqueada a la temporalidad de su estrategia (ej. H1). Puede cambiar su gráfico a M1 o M5 para observar la acción del precio, pero la lógica de trailing permanecerá estable en H1. ¡No más cierres prematuros debido al ruido de temporalidades bajas! ⚡ Protección de Ejecución de Doble Capa:

Cuenta con un mecanismo de reintento de "Cierre de Mercado Forzado" para emergencias. Si el cierre estándar falla (debido a recotizaciones o servidor ocupado), toma medidas adicionales para asegurar que la posición se cierre completamente.

🚀 CÓMO UTILIZAR

Adjunte TrailGuardian al gráfico del símbolo que está operando. Abra sus posiciones manualmente o mediante otro EA. TrailGuardian detectará automáticamente la operación, dibujará una línea naranja en el gráfico y comenzará a gestionar el stop loss virtualmente.

⚙️ PARÁMETROS DE ENTRADA

InitialStopPercent: La distancia inicial para el SL virtual (como porcentaje del precio).

La distancia inicial para el SL virtual (como porcentaje del precio). TrailDistancePercent: La distancia de trailing a mantener mientras el precio se mueve a favor.

La distancia de trailing a mantener mientras el precio se mueve a favor. UseATRbasedStops: (Recomendado: True) Usa la volatilidad del mercado en lugar de un porcentaje fijo.

(Recomendado: True) Usa la volatilidad del mercado en lugar de un porcentaje fijo. ATR_Period / Multiplier: Ajuste la sensibilidad del cálculo del ATR.

Ajuste la sensibilidad del cálculo del ATR. EngineTF: La temporalidad "Maestra" para los cálculos (ej. H1).

La temporalidad "Maestra" para los cálculos (ej. H1). ShowVStopOnChart: Visualiza la línea stealth (naranja) en su pantalla.

✅ ¿Por qué una licencia de por vida?

Esta es una herramienta de utilidad, no un servicio de suscripción. Cómprela una vez y úsela para siempre para proteger sus operaciones en cualquier broker.

Proteja su ventaja. Opere de forma invisible con TrailGuardian.