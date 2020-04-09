TrailGuardian Stealth Trade Manager

🔥 Arrêtez de laisser les courtiers chasser votre Stop Loss !

Êtes-vous fatigué de voir le prix toucher votre Stop Loss exactement au point mort, pour ensuite s'inverser immédiatement en votre faveur ? C'est souvent causé par le bruit du marché ou ce qu'on appelle la "chasse aux stops" (Stop Hunting).

TrailGuardian est un gestionnaire de transactions professionnel "Stealth" (invisible) conçu pour protéger vos profits sans révéler vos niveaux de sortie au marché. Il crée une ligne de stop-loss virtuelle en interne, gardant votre stratégie cachée de votre courtier jusqu'au moment exact de l'exécution.

🛡️ CARACTÉRISTIQUES CLÉS

  • 👻 Mode Invisible (Stealth) :
    Aucun Stop Loss physique n'est envoyé au serveur du courtier. Le robot surveille le prix localement et clôture les positions via l'exécution au marché uniquement lorsque le prix croise votre ligne virtuelle. Votre courtier ne peut pas voir votre point de sortie !
  • 📊 Optimisé pour le Netting et la Bourse (Futures/Actions) :
    La plupart des EAs de trailing échouent sur les comptes Netting. TrailGuardian est intelligent ! Si vous ajoutez à une position (scale-in) et que votre prix moyen change, il recalcule et ajuste automatiquement les niveaux de stop pour protéger la nouvelle moyenne pondérée.
  • 📉 Logique de Volatilité ATR Intelligente :
    N'utilisez pas de points fixes qui échouent dans les marchés rapides. TrailGuardian peut utiliser l'ATR (Average True Range) pour calculer automatiquement la distance idéale du stop en fonction de la volatilité actuelle du marché.
  • 🔒 Verrouillage de l'Unité de Temps (EngineTF) :
    La logique est verrouillée sur l'unité de temps de votre stratégie (ex: H1). Vous pouvez changer votre graphique en M1 ou M5 pour observer l'action des prix, mais la logique de trailing restera stable sur H1. Plus de clôtures prématurées dues au bruit des unités de temps inférieures !
  • ⚡ Protection d'Exécution à Double Couche :
    Dispose d'un mécanisme de secours de "Fermeture Forcée au Marché". Si la clôture standard échoue (en raison de re-cotations ou d'un serveur occupé), il prend des mesures supplémentaires pour garantir que la position soit complètement liquidée.

🚀 COMMENT UTILISER

  1. Attachez TrailGuardian au graphique du symbole que vous tradez.
  2. Ouvrez vos positions manuellement ou via un autre EA.
  3. TrailGuardian détectera automatiquement la transaction, dessinera une ligne orange sur le graphique et commencera à gérer le stop loss virtuellement.

⚙️ PARAMÈTRES D'ENTRÉE

  • InitialStopPercent : La distance initiale pour le SL virtuel (en pourcentage du prix).
  • TrailDistancePercent : La distance de trailing à maintenir lorsque le prix évolue en faveur du profit.
  • UseATRbasedStops : (Recommandé : True) Utilise la volatilité du marché au lieu d'un pourcentage fixe.
  • ATR_Period / Multiplier : Ajustez la sensibilité du calcul de l'ATR.
  • EngineTF : L'unité de temps "Maître" pour les calculs (ex : H1).
  • ShowVStopOnChart : Visualise la ligne stealth (orange) sur votre écran.

✅ Pourquoi une licence à vie ?
Il s'agit d'un outil utilitaire, pas d'un service d'abonnement. Achetez-le une fois et utilisez-le pour toujours pour protéger vos transactions chez n'importe quel courtier.

Protégez votre avantage. Tradez de manière invisible avec TrailGuardian.

