TrailGuardian Stealth Trade Manager

🔥 Pare de permitir que as corretoras cacem o seu Stop Loss!

Você está cansado de ver o preço atingir o seu Stop Loss exatamente na ponta da sombra e, em seguida, reverter imediatamente a seu favor? Isso geralmente é causado pelo ruído do mercado ou pela chamada "Caça aos Stops" (Stop Hunting).

TrailGuardian é um gerenciador de operações profissional "Stealth" (invisível) projetado para proteger seus lucros sem revelar seus níveis de saída ao mercado. Ele cria uma linha de stop-loss virtual internamente, mantendo sua estratégia oculta para sua corretora até o momento exato da execução.

🛡️ CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

👻 Modo Invisível (Stealth):

Nenhum Stop Loss físico é enviado ao servidor da corretora. O robô monitora o preço localmente e fecha as posições via execução de mercado apenas quando o preço cruza sua linha virtual. Sua corretora não consegue ver seu ponto de saída!

📊 Otimizado para Contas Netting e Bolsa (B3/Ações/Futuros):

A maioria dos EAs de trailing falha em contas Netting. O TrailGuardian é inteligente! Se você adicionar a uma posição (scale-in) e seu preço médio mudar, ele recalcula e ajusta automaticamente os níveis de stop para proteger o novo preço médio ponderado.

📉 Lógica de Volatilidade Inteligente ATR:

Não use pontos fixos que falham em mercados rápidos. O TrailGuardian pode usar o ATR (Average True Range) para calcular automaticamente a distância ideal do stop baseada na volatilidade atual do mercado.

🔒 Bloqueio de Timeframe (EngineTF):

A lógica é travada no timeframe da sua estratégia (ex: H1). Você pode mudar seu gráfico para M1 ou M5 para observar a ação do preço, mas a lógica de trailing permanecerá estável no H1. Sem fechamentos prematuros devido ao ruído de períodos menores!

⚡ Proteção de Execução de Camada Dupla:

Possui um mecanismo de reiteração de "Fechamento de Mercado Forçado" para emergências. Se o fechamento padrão falhar (devido a cotações off-line ou servidor ocupado), ele toma medidas adicionais para garantir que a posição seja encerrada completamente.

🚀 COMO USAR

Anexe o TrailGuardian ao gráfico do símbolo que você está operando. Abra suas posições manualmente ou através de outro EA. O TrailGuardian detectará automaticamente a operação, desenhará uma linha laranja no gráfico e começará a gerenciar o stop loss virtualmente.

⚙️ PARÂMETROS DE ENTRADA

InitialStopPercent: A distância inicial para o SL virtual (como porcentagem do preço).

TrailDistancePercent: A distância de trailing a manter enquanto o preço se move a favor.

UseATRbasedStops: (Recomendado: True) Usa a volatilidade do mercado em vez de uma porcentagem fixa.

ATR_Period / Multiplier: Ajusta a sensibilidade do cálculo do ATR.

EngineTF: O timeframe "Mestre" para os cálculos (ex: H1).

ShowVStopOnChart: Visualiza a linha stealth (laranja) na sua tela.

✅ Por que uma licença vitalícia?

Esta é uma ferramenta de utilidade, não um serviço de assinatura. Compre uma vez e use para sempre para proteger suas operações em qualquer corretora.

Proteja sua vantagem. Opere de forma invisível com TrailGuardian.