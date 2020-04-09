TrailGuardian Stealth Trade Manager

🔥 Pare de permitir que as corretoras cacem o seu Stop Loss!

Você está cansado de ver o preço atingir o seu Stop Loss exatamente na ponta da sombra e, em seguida, reverter imediatamente a seu favor? Isso geralmente é causado pelo ruído do mercado ou pela chamada "Caça aos Stops" (Stop Hunting).

TrailGuardian é um gerenciador de operações profissional "Stealth" (invisível) projetado para proteger seus lucros sem revelar seus níveis de saída ao mercado. Ele cria uma linha de stop-loss virtual internamente, mantendo sua estratégia oculta para sua corretora até o momento exato da execução.

🛡️ CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • 👻 Modo Invisível (Stealth):
    Nenhum Stop Loss físico é enviado ao servidor da corretora. O robô monitora o preço localmente e fecha as posições via execução de mercado apenas quando o preço cruza sua linha virtual. Sua corretora não consegue ver seu ponto de saída!
  • 📊 Otimizado para Contas Netting e Bolsa (B3/Ações/Futuros):
    A maioria dos EAs de trailing falha em contas Netting. O TrailGuardian é inteligente! Se você adicionar a uma posição (scale-in) e seu preço médio mudar, ele recalcula e ajusta automaticamente os níveis de stop para proteger o novo preço médio ponderado.
  • 📉 Lógica de Volatilidade Inteligente ATR:
    Não use pontos fixos que falham em mercados rápidos. O TrailGuardian pode usar o ATR (Average True Range) para calcular automaticamente a distância ideal do stop baseada na volatilidade atual do mercado.
  • 🔒 Bloqueio de Timeframe (EngineTF):
    A lógica é travada no timeframe da sua estratégia (ex: H1). Você pode mudar seu gráfico para M1 ou M5 para observar a ação do preço, mas a lógica de trailing permanecerá estável no H1. Sem fechamentos prematuros devido ao ruído de períodos menores!
  • ⚡ Proteção de Execução de Camada Dupla:
    Possui um mecanismo de reiteração de "Fechamento de Mercado Forçado" para emergências. Se o fechamento padrão falhar (devido a cotações off-line ou servidor ocupado), ele toma medidas adicionais para garantir que a posição seja encerrada completamente.

🚀 COMO USAR

  1. Anexe o TrailGuardian ao gráfico do símbolo que você está operando.
  2. Abra suas posições manualmente ou através de outro EA.
  3. O TrailGuardian detectará automaticamente a operação, desenhará uma linha laranja no gráfico e começará a gerenciar o stop loss virtualmente.

⚙️ PARÂMETROS DE ENTRADA

  • InitialStopPercent: A distância inicial para o SL virtual (como porcentagem do preço).
  • TrailDistancePercent: A distância de trailing a manter enquanto o preço se move a favor.
  • UseATRbasedStops: (Recomendado: True) Usa a volatilidade do mercado em vez de uma porcentagem fixa.
  • ATR_Period / Multiplier: Ajusta a sensibilidade do cálculo do ATR.
  • EngineTF: O timeframe "Mestre" para os cálculos (ex: H1).
  • ShowVStopOnChart: Visualiza a linha stealth (laranja) na sua tela.

✅ Por que uma licença vitalícia?
Esta é uma ferramenta de utilidade, não um serviço de assinatura. Compre uma vez e use para sempre para proteger suas operações em qualquer corretora.

Proteja sua vantagem. Opere de forma invisível com TrailGuardian.

Produtos recomendados
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilitários
HotKey Trade é um painel de execução rápida que permite operar com apenas um toque de tecla. Abre ordens de COMPRA (C), VENDA (V) ou fecha todas (X) instantaneamente, sem menus nem cliques. Além disso, você pode ajustar o lote com as setas ↑↓ e visualizar P&L, margem e tamanho do lote em tempo real. Ideal para scalpers, traders manuais e quem valoriza a velocidade. Operacional com teclas, Visualização de P&L e margem, Controle dinâmico do lote, Compatível com qualquer símbolo e temporalidade Te
Close all with one click
Jun Xiao
Utilitários
This tool can help you close all open orders with one click, just click "Close all". If you only want to close profitable orders, click the "Close profitable" button. After clicking, all floating orders will be closed; If you only want to close the orders with floating losses, click the "Close losable" button. After clicking, all orders with floating losses will be closed. This tool has been tested for a year. The one-click position closing function is very complete, the position closing is time
Simple Telegram Notification
Rian Rassetiadi
Utilitários
Simple Telegram Notification – Stay Informed on Your MT5 Trading Activity! Stay connected with your MetaTrader 5 trading activity using Simple Telegram Notification , the Expert Advisor that sends real-time notifications to your Telegram app whenever orders are opened, modified, or closed . Whether you're at your desk or on the move, you’ll always be up-to-date with critical trading information. Key Features: Order Notifications : Receive instant Telegram alerts whenever an order is opened, mod
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilitários
Fast Manager (MT5 Manager) is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel: execute trades instantly using the on-chart Buy, Sel
Trade Condition Logger MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Utilitários
The   Trade   Condition   Logger   is   an   essential   tool,   offering   crucial   insights   into: Current   swap   and   spread   values Automatic   logging   of   fluctuations   in   swap   values Logging spread   value   range over   time Optimise   spread   values for specific instrument Displays   a   comprehensive   summary   on   the   chart,   providing   traders   with   insights   into   trade   conditions.  Review trade conditions for your various   broker   accounts   enabling  
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Utilitários
One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red  SELL  button enables you to open s
AW Metatrader to Telegram MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Utilitários
Um sistema automatizado para enviar notificações para que nenhum de seus assinantes perca seus eventos de negociação do seu terminal de negociação. Um utilitário que envia notificações ao mensageiro do Telegram sobre quaisquer operações de negociação em sua conta. Instruções passo a passo para conectar o utilitário a um canal no Telegram ->   AQUI   / MT4 ->   AQUI Vantagens: Fácil configuração e instruções detalhadas, Possibilidade de enviar screenshots ajustáveis, Texto de notificação persona
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilitários
Trade Control Panel Function Normal One Click Function Close All Close All Profit Close All Loss Close All Pending Order Close All Sell Close All Buy Advance One Click Function 1.  Close Partial Lot Sell by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent you wanted. No longer partial close one by one for every open position Manual input for desire percent 2. Close Partial Lot Buy by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Utilitários
You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
Close All Buy and Sell Huki
Vu Kim Huyen
5 (1)
Utilitários
This is an EA (Expert Advisor) designed to support manual and automatic order closing. Main Features: Automatically adjust Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all buy and sell orders based on the specified points. Automatically close buy or sell orders when the specified profit level is reached. Automatically close all buy and sell orders when their total profit reaches the desired level. Can be closed manually: Buy orders, Sell orders, Close all with buttons Display the average price of buy
FREE
Keyboard Trading MT5
Michael Mcbride
Utilitários
Keyboard Trading MT5 é um utilitário MT5 de teclas de atalho O gráfico no qual o EA está carregado deve ser o gráfico ativo (clicado com o mouse) para poder negociar com as teclas de atalho. Se muitas posições forem abertas, o stoploss movido é o da primeira negociação, mas o restante precisa ser ajustado com o mouse.   Entradas para escolher:   1. Adicione notas 1 e 2 para exibir no canto superior esquerdo 1. Tamanho do lote (mínimo 0,01) 2. StopLoss e TakeProfit em pontos (0 = desab
HotKeys MT5
Alexey Valeev
Utilitários
This utility provides the ability to use hot keys in manual trading instantly responding to the current market situation. You can assign hot keys to open/close positions by their type, open/close all positions on the current chart and remove all orders on the current chart. You can also assign hot keys for five predefined trade volumes and switch between them if necessary with no need to change the volume manually from time to time. It is also possible to set the auto calculation of a trade volu
Order Reminder MT5
Nguyen Duc Tam
Utilitários
This utility sends notification to trader’s MT5 (for MT4 version, checkout this link ) mobile app, to remind traders about their open positions. Super useful for part time traders to keep track and not forget any positions. To turn on notification, please visit   this link   (https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/settings_notifications) Features Keep track on open orders (pending orders, running orders) Customize time to send notification Customize notification interval (se
NNArbitrage
Marius Ovidiu Sunzuiana
Utilitários
In a market flooded with lagging indicators and overfit strategies, this utility offers a fresh edge: real-time statistical arbitrage powered by an adaptive neural network , built entirely in MQL5—no DLLs, no external dependencies. Key Advantages Smart Spread Modeling It dynamically calculates a hedge ratio between two correlated instruments (like EURUSD vs GBPUSD), forming a synthetic spread that reflects true relative value. This isn’t just correlation—it’s cointegration-aware logic. Neur
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Utilitários
Instructions for Using Reverse Copier EA Attach EA to Charts Open MetaTrader and attach the EA to any chart on both accounts (master & slave). Make sure AutoTrading is enabled. Master Account (Signal Sender) Set Mode = Master in EA settings. This account will send trade signals. Slave Account (Signal Receiver) Set Mode = Slave in EA settings. This account will receive trades in reverse (opposite direction). Lot Multiplier In Slave EA settings, set Multiplier to control lot size. Example: 1.0
Microlots Deriv
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilitários
DERIV MICROLOTES Este painel substitui o Painel tradicional, com o qual você pode inserir micro lotes quando a corretora não permitir que sejam colocados, apenas com a condição de que a corretora ofereça a etapa de Volume menor que o Volume Mínimo. Por exemplo: se o Volume Mínimo for 0,20 e o passo for 0,01, e você quiser colocar 0,02, normalmente não conseguirá, mas esta ferramenta cuidará de gerenciar o envio do pedido para que o pedido aberto permaneça no valor de 0,02. Sugestões para co
MultiTradeNews
Leeank Andres Fernandez Molano
Utilitários
This script is designed for traders who need to quickly place trades across multiple currency pairs during critical news releases, where every second counts. With this tool, you can pre-select your desired currency pairs and assign independent volumes for each one. When a major news event hits, such as Non-Farm Payroll (NFP) or PMI data releases, the script allows you to execute all your trades instantly without the need to open each pair manually. Key Features: Customizable Pairs : Choose from
FREE
Supporting for scapling XAUUSD
Kieu Quyen Ly
Utilitários
Este EA é usado principalmente para scalping de XAUUSD. Propósito   Remove a emoção da gestão de operações — protege automaticamente posições e realiza lucros para que você não precise tomar decisões difíceis sob pressão. O que faz   ️ Stop Loss automático   Define SL com base em máximos/mínimos recentes + buffer   Nada mais de estresse ao posicionar manualmente   Lucros parciais automáticos   Dois modos:   Movimento fixo: Fecha 50% após X de movimento de preço   R-Relação: Fecha 50% no
Double Click Trade
Nima Kian
Utilitários
This utility tool helps us to open trades and set orders very simply by just double-clicking on the chart. The volume of the positions and orders can be a constant lot size or determined based on a risk of equity. Take profit limit of the positions can be determined based on a Risk to Reward Ratio or simply by just a double-click.  For Positions: 1- At first, you need to double-click on the SL price. (For a buy position, you need to click on a price below the live price, and for a sell positio
EW Close All
Edgellence
Utilitários
EW Close All – Um clique. Tudo fechado. EW Close All é um Expert Advisor leve e multilíngue que permite fechar todas as posições abertas e cancelar todas as ordens pendentes instantaneamente — com apenas um clique. Fecha todas as posições abertas   Cancela todas as ordens pendentes   Funciona em qualquer símbolo e timeframe   Interface multilíngue   Limpo, rápido e confiável Perfeito para saídas rápidas, controle de risco ou limpeza no final do dia. Mantenha total controle — feche
FREE
QuickCloseMT5
Daying Cao
Utilitários
This QuickClose help you to close all orders having profit immediately with only ONE CLICK, its work is very fast. You can choose which symbol you want or close all symbols so it will helpful for you in your trading to manage trading faster. This EA can quick close all Buy and Sell Orders by a selected symbol or total, And delete all pending orders. This SymbolButton is designed for closing orders. There is available Manual and Automatic closing functions. Automatic closing function will close t
Risk Manager Pro
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilitários
Risk Manager Pro is a simple utility that calculates the necessary lots with the risk percentage and the pips of stop loss, before opening positions. The web calculators can be useful in some cases but they are not efficient to open operations in real time. In the trading days, there are few opportunities to open positions and when the opportunity arises, the seconds make the difference. This is not possible with conventional web calculators, since to calculate the size of an operation regarding
Diagram of Trades
Jinsong Zhang
Utilitários
The script shows statistics of trades for the specified period. For example, if you want to know the details of trades of the ATC2010 Winner ( bobsley ): Login with his account using the investor (read-only) password (MetaTrader5); Open the chart of his trading symbol (EURUSD); Run this script on the chart; Specify 2010.10.1 in "date from", and the diagram will be shown.
Trailing Stop Multi Mode Pro
Yafi Maulana Hakim
Utilitários
Trailing Stop Utility PRO – Controle avançado de trailing multi-modo e multi-ativo Se encontrar qualquer erro ou comportamento inesperado, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem. Seu feedback ajuda a manter o projeto estável e sempre melhorando. Visão geral Trailing Stop Utility PRO é uma ferramenta avançada para gerenciamento de trailing stop em múltiplos símbolos e múltiplos timeframes. É leve, estável e compatível com todas as versões do MT5. Funciona com operações manuais ou abertas
Trading box Removal tool MT5
Igor Zizek
5 (1)
Utilitários
This tool will remove buttons and text labels from the chart, after you remove Trading box Order management or Trading box Technical analysis . You just need to drag this tool to your chart and after cleanup of objects is finished, the tool will remove itself from the chart. Please check images below that present Before and After using the Removal tool. There is also a short YouTube video at the bottom to show how easy it is to clean your chart after using Trading box tools. - input variabl
FREE
Boleta TPSL Mini indice Mini Dolar Brasil
Carlos Ignacio Rincones Pons
Utilitários
Boleta de negociação, adiciona automáticamente as ordens Take Profit e Stop Loss quando excutada uma ordem de compra ou venda. Ao apertar as teclas de atalho (A, D, ou TAB), serão inseridas duas linhas de pre-visualização, representando as futuras ordens de take profit (azul) e stop loss (vermelho), as quais irão manter o distanciamento especificado pelo usuário. Ditas ordens só serão adicionadas ao ser executada a ordem inicial. Ao operar a mercado, as ordens pendentes de take profit, e stop lo
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitários
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
Unified Panel
Vladimir Ershov
Utilitários
Unified Panel v5: Your Personal Command Center in MetaTrader 5 Tired of Missing Opportunities? Take Full Control of the Market! Every trader knows the pain: Fatigue from Waiting: You spend hours staring at the monitor, switching between dozens of charts and timeframes in search of the perfect setup. You get distracted for a moment—and the best opportunity is gone. Fear of a Margin Call: You have several positions open, possibly on different instruments or in a "lock". How do you know where the
Multi Pairs Trading MT5
Ziheng Zhuang
Utilitários
Este consultor é um painel de negociação de um clique para vários pares. Dar um click       ABRIR       Botão para abrir pedidos para pares selecionados. Dar um click       APROXIMAR       Botão para fechar pedidos dos pares selecionados. O lote do pedido é o número inserido pelo usuário. Um número positivo corresponde a uma ordem de compra, um número negativo corresponde a uma ordem de venda. Clique no botão   FECHAR   para fechar o pedido inteiro em vez de um fechamento parcial. A ação de fec
Close All Pro MT5 Fast PnL Control
Adnan Latif
Utilitários
Close All Pro MT5 – Fast PnL Control is a powerful trade manager MT5 utility that gives you total control over your trades. With a single click, you can close all MT5 orders, monitor real-time profit and loss, and manage your floating PnL directly from a clean on-chart panel. The tool is lightweight, responsive, and built to help traders save time, reduce emotional stress, and maintain focus. Whether you trade manually or through an EA, this MT5 profit panel provides the visibility and precisio
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário