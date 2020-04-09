TrailGuardian Stealth Trade Manager

🔥 Aracı Kurumların Stop Seviyelerinizi Avlamasına Son Verin!

Fiyatın tam stop noktanıza iğne atıp, ardından hemen sizin yönünüze döndüğü oldu mu? Bu durum genellikle piyasa gürültüsünden veya "Stop Hunting" (Stop Avcılığı) denilen durumdan kaynaklanır.

TrailGuardian, çıkış seviyelerinizi piyasaya ifşa etmeden kârınızı korumak için tasarlanmış profesyonel bir "Gizli" (Stealth) İşlem Yöneticisidir. Aracı kurum sunucusuna herhangi bir stop emri göndermez; bunun yerine terminalinizde sanal bir stop hattı oluşturur ve işlem yürütme anına kadar stratejinizi gizli tutar.

🛡️ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

  • 👻 Görünmez (Gizli) Mod:
    Aracı kurum sunucusuna herhangi bir "Hard Stop Loss" gönderilmez. Bot, fiyatı yerel olarak izler ve yalnızca fiyat sanal çizginizi geçtiğinde işlemi "Market Execution" (Piyasa Emri) ile kapatır. Aracı kurumunuz çıkış noktanızı göremez!
  • 📊 Netting ve Borsa Uyumu (VİOP/BIST/Hisse):
    Çoğu iz süren stop aracı Netting hesaplarda hata verir. TrailGuardian akıllıdır! Bir pozisyona ekleme yaptığınızda (scale-in) ve ortalama maliyetiniz değiştiğinde, stop seviyelerini yeni ağırlıklı ortalamanıza göre otomatik olarak yeniden hesaplar ve ayarlar.
  • 📉 Akıllı ATR Volatilite Mantığı:
    Hızlı piyasalarda başarısız olan sabit puanlar yerine, mevcut piyasa oynaklığına (ATR) dayalı ideal stop mesafesini otomatik olarak hesaplar.
  • 🔒 Zaman Dilimi Kilidi (EngineTF):
    Mantık, seçtiğiniz strateji zaman dilimine (örneğin H1) kilitlenir. Fiyat hareketini izlemek için grafiğinizi M1 veya M5'e alsanız bile, iz süren stop mantığı H1'de sabit kalır. Alt zaman dilimindeki gürültüler yüzünden işleminiz erken kapanmaz!
  • ⚡ Çift Katmanlı İşlem Koruması:
    Acil durum "Zorunlu Piyasa Kapatma" mekanizmasına sahiptir. Sunucu yoğunluğu veya fiyat kayması (slippage) durumunda işlem standart şekilde kapanmazsa, pozisyonu anında düzeltmek için karşı işlem tetikler.

🚀 NASIL KULLANILIR?

  1. TrailGuardian'ı işlem yaptığınız sembolün grafiğine sürükleyin.
  2. İşlemlerinizi manuel olarak veya başka bir bot yardımıyla açın.
  3. TrailGuardian işlemi otomatik olarak algılar, grafiğe Turuncu bir Çizgi çizer ve stop seviyesini sanal olarak yönetmeye başlar.

⚙️ GİRİŞ PARAMETRELERİ

  • InitialStopPercent: Sanal SL için başlangıç mesafesi (fiyatın yüzdesi olarak).
  • TrailDistancePercent: Fiyat kâra geçtikçe korunacak iz sürme mesafesi.
  • UseATRbasedStops: (Önerilen: True) Sabit yüzde yerine piyasa oynaklığını kullanır.
  • ATR_Period / Multiplier: ATR hesaplamasının hassasiyetini ayarlar.
  • EngineTF: Hesaplamalar için "Ana" zaman dilimi (Örn: H1).
  • ShowVStopOnChart: Gizli stop hattını (Turuncu) ekranda görselleştirir.

✅ Neden Ömür Boyu Lisans?
Bu bir abonelik hizmeti değil, yardımcı bir araçtır. Bir kez satın alın ve herhangi bir aracı kurumda işlemlerinizi korumak için sonsuza kadar kullanın.

Stratejinizi koruyun. TrailGuardian ile görünmez işlem yapın.

