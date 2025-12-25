TrailGuardian Stealth Trade Manager

🔥 停止让经纪商猎杀您的止损！

您是否厌倦了价格刚好触及您的止损位，然后立即向有利于您的方向反转？这通常是由市场噪音或所谓的“止损猎杀”（Stop Hunting）引起的。

TrailGuardian 是一款专业的“隐形”交易管理器，旨在保护您的利润，而不向市场透露您的退出点。它在内部创建一个虚拟（不可见）的止损线，在执行的确切时刻之前对经纪商隐藏您的策略。

🛡️ 核心功能

👻 隐形（Stealth）模式：

不会向经纪商服务器发送硬止损。机器人本地监控价格，仅当价格穿过您的虚拟线时才使用市价执行平仓。您的经纪商无法看到您的退出点！

不会向经纪商服务器发送硬止损。机器人本地监控价格，仅当价格穿过您的虚拟线时才使用市价执行平仓。您的经纪商无法看到您的退出点！ 📊 针对净额结算和交易所（期货/股票）进行了优化：

大多数移动止损 EA 在净额结算（Netting）账户上运行失败。TrailGuardian 非常智能！如果您加仓（Scale-in）且您的平均价格发生变化，它会自动重新计算并调整止损水平，以保护新的加权平均价格。

📉 智能 ATR 波动率逻辑：

不要使用在快速波动市场中容易失效的固定点数。TrailGuardian 可以使用 ATR（平均真实波幅）根据当前市场波动自动计算理想的止损距离。

不要使用在快速波动市场中容易失效的固定点数。TrailGuardian 可以使用 ATR（平均真实波幅）根据当前市场波动自动计算理想的止损距离。

🔒 时间周期锁定 (EngineTF)：

逻辑锁定在您选择的策略时间周期内（例如 H1）。您可以将图表切换到 M1 或 M5 来观察价格走势，但移动止损逻辑将保持在 H1 上的稳定。不再因低时间周期的噪音而过早平仓！

逻辑锁定在您选择的策略时间周期内（例如 H1）。您可以将图表切换到 M1 或 M5 来观察价格走势，但移动止损逻辑将保持在 H1 上的稳定。不再因低时间周期的噪音而过早平仓！

⚡ 双层执行保护：

具有紧急"强制市价平仓"重试机制。如果标准平仓因重新报价或服务器繁忙而失败，它会立即采取额外措施确保仓位完全平定。

具有紧急“强制市价平仓”重试机制。如果标准平仓因重新报价或服务器繁忙而失败，它会立即采取额外措施确保仓位完全平定。

🚀 如何使用

将 TrailGuardian 加载到您交易品种的图表上。 手动或通过其他 EA 开启您的仓位。 TrailGuardian 将自动检测交易，在图表上绘制橙色线条，并开始虚拟管理止损。

⚙️ 输入参数

InitialStopPercent: 虚拟止损的起始距离（价格的百分比）。

当价格向盈利方向移动时保持的移动止损距离。

当价格向盈利方向移动时保持的移动止损距离。 UseATRbasedStops: （推荐：True）使用市场波动率而非固定百分比。

微调 ATR 计算的灵敏度。

微调 ATR 计算的灵敏度。 EngineTF: 用于计算的“主”时间周期（如 H1）。

用于计算的"主"时间周期（如 H1）。

✅ 为什么选择终身授权？

这是一款工具软件，而非订阅服务。一次购买，永久使用，可在任何经纪商处保护您的交易。

保护您的优势。使用 TrailGuardian 进行隐形交易。