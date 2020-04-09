TrailGuardian Stealth Trade Manager
- Утилиты
- Sarp Gursoy
- Версия: 4.11
- Активации: 5
🔥 Перестаньте позволять брокерам охотиться за вашими стоп-лоссами!
Вы устали от того, что цена задевает ваш Stop Loss точно в пике и сразу же разворачивается в вашу пользу? Часто это результат рыночного шума или так называемой "охоты за стопами" (Stop Hunting).
TrailGuardian — это профессиональный "стелс" менеджер сделок, разработанный для защиты вашей прибыли без раскрытия уровней выхода рынку. Он создает виртуальную (невидимую) линию стоп-лосса внутри терминала, скрывая вашу стратегию от брокера до самого момента исполнения.
🛡️ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- 👻 Невидимый (Stealth) режим:
На сервер брокера не отправляется жесткий Stop Loss. Робот отслеживает цену локально и закрывает позиции по рыночному исполнению только тогда, когда цена пересекает вашу виртуальную линию. Брокер не видит вашу точку выхода!
- 📊 Оптимизировано для Netting и бирж (Фьючерсы/Акции):
Большинство трейлинг-стопов не работают на неттинг-счетах. TrailGuardian умный! Если вы добавляетесь к позиции (scale-in) и ваша средняя цена меняется, он автоматически пересчитывает и корректирует уровни стопа для защиты новой средневзвешенной цены.
- 📉 Умная логика волатильности ATR:
Не используйте фиксированные пункты, которые подводят на быстрых рынках. TrailGuardian может использовать ATR (средний истинный диапазон) для автоматического расчета идеальной дистанции стопа на основе текущей волатильности рынка.
- 🔒 Блокировка таймфрейма (EngineTF):
Логика привязана к выбранному вами таймфрейму (например, H1). Вы можете переключить график на M1 или M5, чтобы наблюдать за ценой, но логика трейлинга останется стабильной на H1. Больше никаких преждевременных закрытий из-за шума на низких таймфреймах!
- ⚡ Двухуровневая защита исполнения:
Имеет механизм экстренного принудительного закрытия рынка. Если стандартное закрытие не удается (из-за реквот или занятости сервера), он немедленно предпринимает дополнительные попытки для полной ликвидации позиции.
🚀 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
- Прикрепите TrailGuardian к графику символа, которым вы торгуете.
- Откройте позиции вручную или с помощью другого советника.
- TrailGuardian автоматически обнаружит сделку, нарисует оранжевую линию на графике и начнет виртуально управлять стоп-лоссом.
⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- InitialStopPercent: Начальная дистанция для виртуального SL (в процентах от цены).
- TrailDistancePercent: Дистанция трейлинга при движении цены в сторону прибыли.
- UseATRbasedStops: (Рекомендуется: True) Использование волатильности рынка вместо фиксированного процента.
- ATR_Period / Multiplier: Тонкая настройка чувствительности расчета ATR.
- EngineTF: Основной таймфрейм для расчетов (напр. H1).
- ShowVStopOnChart: Визуализация линии стелс-стопа (оранжевая) на экране.
✅ Почему пожизненная лицензия?
Это утилита, а не сервис по подписке. Купите один раз и используйте ее навсегда для защиты своих сделок у любого брокера.
Защитите свое преимущество. Торгуйте скрытно с TrailGuardian.