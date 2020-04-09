TrailGuardian Stealth Trade Manager

🔥 Перестаньте позволять брокерам охотиться за вашими стоп-лоссами!

Вы устали от того, что цена задевает ваш Stop Loss точно в пике и сразу же разворачивается в вашу пользу? Часто это результат рыночного шума или так называемой "охоты за стопами" (Stop Hunting).

TrailGuardian — это профессиональный "стелс" менеджер сделок, разработанный для защиты вашей прибыли без раскрытия уровней выхода рынку. Он создает виртуальную (невидимую) линию стоп-лосса внутри терминала, скрывая вашу стратегию от брокера до самого момента исполнения.

🛡️ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

👻 Невидимый (Stealth) режим:

На сервер брокера не отправляется жесткий Stop Loss. Робот отслеживает цену локально и закрывает позиции по рыночному исполнению только тогда, когда цена пересекает вашу виртуальную линию. Брокер не видит вашу точку выхода!

Большинство трейлинг-стопов не работают на неттинг-счетах. TrailGuardian умный! Если вы добавляетесь к позиции (scale-in) и ваша средняя цена меняется, он автоматически пересчитывает и корректирует уровни стопа для защиты новой средневзвешенной цены.

Не используйте фиксированные пункты, которые подводят на быстрых рынках. TrailGuardian может использовать ATR (средний истинный диапазон) для автоматического расчета идеальной дистанции стопа на основе текущей волатильности рынка.

Логика привязана к выбранному вами таймфрейму (например, H1). Вы можете переключить график на M1 или M5, чтобы наблюдать за ценой, но логика трейлинга останется стабильной на H1. Больше никаких преждевременных закрытий из-за шума на низких таймфреймах!

Имеет механизм экстренного принудительного закрытия рынка. Если стандартное закрытие не удается (из-за реквот или занятости сервера), он немедленно предпринимает дополнительные попытки для полной ликвидации позиции.

🚀 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Прикрепите TrailGuardian к графику символа, которым вы торгуете. Откройте позиции вручную или с помощью другого советника. TrailGuardian автоматически обнаружит сделку, нарисует оранжевую линию на графике и начнет виртуально управлять стоп-лоссом.

⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

InitialStopPercent: Начальная дистанция для виртуального SL (в процентах от цены).

Основной таймфрейм для расчетов (напр. H1). ShowVStopOnChart: Визуализация линии стелс-стопа (оранжевая) на экране.

✅ Почему пожизненная лицензия?

Это утилита, а не сервис по подписке. Купите один раз и используйте ее навсегда для защиты своих сделок у любого брокера.

Защитите свое преимущество. Торгуйте скрытно с TrailGuardian.