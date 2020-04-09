🔥 ブローカーによるストップ狩りを阻止しましょう！

価格がストップロス（SL）に正確に触れた直後、あなたの思惑通りに反転して悔しい思いをしたことはありませんか？これは多くの場合、市場のノイズや「ストップ狩り（Stop Hunting）」が原因です。

TrailGuardian は、エグジットレベルを市場にさらさずに利益を保護するために設計された、プロ仕様の「ステルス」トレードマネージャーです。内部で仮想（不可視）のストップロスラインを作成し、実行の瞬間まであなたの戦略をブローカーから隠し続けます。

🛡️ 主な特徴

👻 ステルス（非表示）モード:

ブローカーのサーバーにハードストップロスを送信しません。EAがローカルで価格を監視し、価格が仮想ラインを越えた瞬間にのみ成行実行でポジションを決済します。ブローカーはあなたのエグジットポイントを見ることができません！

ほとんどのトレーリングEAはネッティング口座で失敗します。TrailGuardianはスマートです！ポジションを追加（スケーリング）して平均価格が変わると、新しい加重平均を保護するためにストップレベルを自動的に再計算して調整します。

急変する相場で通用しない固定ポイントは使用しません。TrailGuardianはATR（平均真の範囲）を使用して、現在の市場のボラティリティに基づいた理想的なストップ距離を自動的に計算できます。

ロジックは戦略のタイムフレーム（例：H1）に固定されます。価格アクションを見るためにチャートをM1やM5に切り替えても、トレーリングロジックはH1で安定したままです。下位足のノイズによる早期決済を防ぎます！

緊急時の「強制成行決済」リトライ機能を搭載しています。リクオートやサーバーの混雑で標準的な決済が失敗した場合でも、ポジションを完全に解消するために追加の措置を講じます。

🚀 使用方法

取引している通貨ペアのチャートに TrailGuardian をアタッチします。 手動または他のEAを使用してポジションをオープンします。 TrailGuardian が自動的にトレードを検知し、チャート上にオレンジ色のラインを描画して、仮想ストップロスの管理を開始します。

⚙️ パラメータ設定

InitialStopPercent: 仮想SLの初期距離（価格に対するパーセンテージ）。

仮想SLの初期距離（価格に対するパーセンテージ）。 TrailDistancePercent: 価格が含み益方向に移動した際に維持するトレーリング距離。

価格が含み益方向に移動した際に維持するトレーリング距離。 UseATRbasedStops: （推奨：True）固定％ではなく市場のボラティリティを使用します。

（推奨：True）固定％ではなく市場のボラティリティを使用します。 ATR_Period / Multiplier: ATR計算の感度を微調整します。

ATR計算の感度を微調整します。 EngineTF: 計算用の「マスター」タイムフレーム（例：H1）。

計算用の「マスター」タイムフレーム（例：H1）。 ShowVStopOnChart: ステルスライン（オレンジ）を画面に表示します。

✅ なぜ永久ライセンスなのか？

これはサブスクリプションサービスではなく、ユーティリティツールです。一度購入すれば、どのブローカーでもあなたのトレードを保護するために永久に使用できます。

あなたの優位性を守りましょう。TrailGuardianでステルスなトレードを。