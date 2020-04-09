TrailGuardian Stealth Trade Manager

🔥 브로커의 스톱 헌팅을 이제 중단시키십시오!

가격이 정확히 손절매(Stop Loss) 지점만 건드리고 바로 유리한 방향으로 반전되는 상황에 지치셨습니까? 이는 종종 시장의 노이즈나 이른바 '스톱 헌팅(Stop Hunting)'으로 인해 발생합니다.

TrailGuardian은 청산 가격을 시장에 노출하지 않고 수익을 보호하도록 설계된 전문적인 '스텔스(Stealth)' 거래 관리 도구입니다. 내부적으로 가상의 손절매 라인을 생성하여, 실제 실행 순간까지 브로커가 귀하의 전략을 알 수 없도록 숨깁니다.

🛡️ 주요 기능

👻 인비저블(Stealth) 모드:

브로커 서버로 하드 스톱로스를 전송하지 않습니다. EA가 로컬에서 가격을 모니터링하다가 가격이 가상의 라인을 교차하는 정확한 순간에만 시장가 실행(Market Execution)으로 포지션을 종료합니다. 브로커는 귀하의 청산 지점을 볼 수 없습니다!

대부분의 트레일링 EA는 네팅(Netting) 계좌에서 오류가 발생합니다. TrailGuardian은 스마트합니다! 포지션 추가(Scale-in)로 인해 평균 단가가 변경되면, 새로운 가중 평균 가격을 보호하기 위해 스톱 레벨을 자동으로 재계산하고 조정합니다.

빠른 시장 변화에 취약한 고정 포인트 방식을 사용하지 마십시오. TrailGuardian은 ATR(Average True Range)을 사용하여 현재 시장 변동성에 따른 이상적인 스톱 거리를 자동으로 계산할 수 있습니다.

로직이 귀하의 전략 타임프레임(예: H1)에 고정됩니다. 가격 움직임을 관찰하기 위해 차트를 M1이나 M5로 전환하더라도, 트레일링 로직은 H1에서 안정적으로 유지됩니다. 하위 타임프레임의 노이즈로 인한 조기 청산을 방지합니다!

비상시 '강제 시장가 종료' 재시도 기능을 갖추고 있습니다. 서버 혼잡이나 리쿼트(Requotes)로 인해 표준 종료가 실패하더라도, 포지션을 완전히 정리하기 위해 추가 조치를 취합니다.

🚀 사용 방법

거래 중인 종목의 차트에 TrailGuardian을 적용합니다. 수동 또는 다른 EA를 통해 포지션을 오픈합니다. TrailGuardian이 자동으로 거래를 감지하고 차트에 주황색 라인을 그리며 가상 손절매 관리를 시작합니다.

⚙️ 입력 파라미터

InitialStopPercent: 가상 SL의 시작 거리(가격 대비 백분율).

가상 SL의 시작 거리(가격 대비 백분율). TrailDistancePercent: 가격이 수익 방향으로 움직일 때 유지할 트레일링 거리.

가격이 수익 방향으로 움직일 때 유지할 트레일링 거리. UseATRbasedStops: (권장: True) 고정 백분율 대신 시장 변동성을 사용합니다.

(권장: True) 고정 백분율 대신 시장 변동성을 사용합니다. ATR_Period / Multiplier: ATR 계산의 민감도를 미세 조정합니다.

ATR 계산의 민감도를 미세 조정합니다. EngineTF: 계산을 위한 '마스터' 타임프레임(예: H1).

계산을 위한 '마스터' 타임프레임(예: H1). ShowVStopOnChart: 화면에 스텔스 라인(주황색)을 시각화합니다.

✅ 왜 평생 라이선스인가요?

이것은 구독 서비스가 아닌 유틸리티 도구입니다. 한 번 구매하면 모든 브로커에서 귀하의 거래를 보호하기 위해 평생 사용할 수 있습니다.

귀하의 우위를 보호하십시오. TrailGuardian으로 스텔스 거래를 시작하십시오.