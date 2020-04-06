Wick Reversal Suite

Wick Reversal Suite (EA MT5)

Un EA de inversión de mecha compacto para GBPUSD# M15.
Incluye 3 preajustes incorporados seleccionables por entrada:

  • Classic: comportamiento equilibrado

  • Filtrado: más selectivo (menos señales)

  • Pulso: mayor PF / menos estilo de operaciones

Configuración recomendada

  • Símbolo: GBPUSD

  • Marco temporal: M15

  • Cuenta: Cobertura recomendada

  • Ejecución: spread bajo + ejecución rápida VPS recomendada

Método de negociación

  • Detecta condiciones de inversión y entra cuando las reglas coinciden.

  • Sin rejilla / sin martingala.

  • Gestión de una única posición por símbolo/magia.

  • Controles incorporados: ventana de tiempo, diferencial máximo, desviación máxima, protección de parada dura.

Entradas que los compradores pueden cambiar

  • InpMode (Clásico / Filtrado / Pulso)

  • InpRiskMultiplier

  • InpLotsOverride (lote fijo opcional)

  • InpMagicOverride (opcional)

  • InpEnableEntries (true=comercio / false=sólo salida)

  • Opciones de registro

Notas sobre las pruebas retrospectivas
Los resultados de las pruebas retrospectivas son sólo de referencia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Utilícelos bajo su propia responsabilidad.

