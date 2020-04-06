Wick Reversal Suite
- Asesores Expertos
- Yuri Motooka
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Wick Reversal Suite (EA MT5)
Un EA de inversión de mecha compacto para GBPUSD# M15.
Incluye 3 preajustes incorporados seleccionables por entrada:
-
Classic: comportamiento equilibrado
-
Filtrado: más selectivo (menos señales)
-
Pulso: mayor PF / menos estilo de operaciones
Configuración recomendada
-
Símbolo: GBPUSD
-
Marco temporal: M15
-
Cuenta: Cobertura recomendada
-
Ejecución: spread bajo + ejecución rápida VPS recomendada
Método de negociación
-
Detecta condiciones de inversión y entra cuando las reglas coinciden.
-
Sin rejilla / sin martingala.
-
Gestión de una única posición por símbolo/magia.
-
Controles incorporados: ventana de tiempo, diferencial máximo, desviación máxima, protección de parada dura.
Entradas que los compradores pueden cambiar
-
InpMode (Clásico / Filtrado / Pulso)
-
InpRiskMultiplier
-
InpLotsOverride (lote fijo opcional)
-
InpMagicOverride (opcional)
-
InpEnableEntries (true=comercio / false=sólo salida)
-
Opciones de registro
Notas sobre las pruebas retrospectivas
Los resultados de las pruebas retrospectivas son sólo de referencia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Utilícelos bajo su propia responsabilidad.