Wick Reversal Suite
- Experten
- Yuri Motooka
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Wick Reversal Suite (MT5 EA)
Ein kompakter Wick-Reversal EA für GBPUSD# M15.
Enthält 3 eingebaute Voreinstellungen, die über den Input ausgewählt werden können:
-
Classic: ausgewogenes Verhalten
-
Filtered: Selektiver (weniger Signale)
-
Pulse: höherer PF / weniger Trades Stil
Empfohlenes Setup
-
Symbol: GBPUSD#
-
Zeitrahmen: M15
-
Konto: Hedge empfohlen
-
Ausführung: niedriger Spread + schnelle VPS-Ausführung empfohlen
Handelsansatz
-
Erkennt Docht-Umkehrbedingungen und steigt ein, wenn die Regeln übereinstimmen.
-
Kein Raster / kein Martingal.
-
Einzelpositionsverwaltung pro Symbol/Magie.
-
Eingebaute Kontrollen: Zeitfenster, maximaler Spread, maximale Abweichung, harter Stop-Schutz.
Eingaben, die Käufer ändern können
-
InpMode (Klassisch / Gefiltert / Impuls)
-
InpRiskMultiplier
-
InpLotsOverride (optional festes Lot)
-
InpMagicOverride (wahlweise)
-
InpEnableEntries (true=Handel / false=nur Ausstieg)
-
Optionen für die Protokollierung
Backtest-Hinweise
Die Backtest-Ergebnisse dienen nur als Referenz. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Verwendung auf eigene Gefahr.