Wick Reversal Suite

Wick Reversal Suite (MT5 EA)

Ein kompakter Wick-Reversal EA für GBPUSD# M15.
Enthält 3 eingebaute Voreinstellungen, die über den Input ausgewählt werden können:

  • Classic: ausgewogenes Verhalten

  • Filtered: Selektiver (weniger Signale)

  • Pulse: höherer PF / weniger Trades Stil

Empfohlenes Setup

  • Symbol: GBPUSD#

  • Zeitrahmen: M15

  • Konto: Hedge empfohlen

  • Ausführung: niedriger Spread + schnelle VPS-Ausführung empfohlen

Handelsansatz

  • Erkennt Docht-Umkehrbedingungen und steigt ein, wenn die Regeln übereinstimmen.

  • Kein Raster / kein Martingal.

  • Einzelpositionsverwaltung pro Symbol/Magie.

  • Eingebaute Kontrollen: Zeitfenster, maximaler Spread, maximale Abweichung, harter Stop-Schutz.

Eingaben, die Käufer ändern können

  • InpMode (Klassisch / Gefiltert / Impuls)

  • InpRiskMultiplier

  • InpLotsOverride (optional festes Lot)

  • InpMagicOverride (wahlweise)

  • InpEnableEntries (true=Handel / false=nur Ausstieg)

  • Optionen für die Protokollierung

Backtest-Hinweise
Die Backtest-Ergebnisse dienen nur als Referenz. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Verwendung auf eigene Gefahr.

