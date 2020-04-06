Anti Scalping Trader Pro ms

ANTI SCALPING TRADER PRO EA: ¡un sistema de trading automático avanzado basado en los últimos análisis de acción del precio!





Este Asesor Experto (EA) es "configurar y olvidarse" y opera por usted. ¡Incluye 14 archivos de configuración!





La idea de trading se basa en un patrón de acción del precio totalmente nuevo, descubierto por mí.





ANTI SCALPING TRADER PRO es una excelente inversión: le generará beneficios durante años, ya que todos los archivos de configuración tienen una expectativa matemática positiva.





Características del EA:

- Puede operar con 14 pares simultáneamente.

- Cada operación busca una buena ganancia. No se trata de scalping.

- El sistema no desperdicia dinero en comisiones, a diferencia de muchos scalpers.

- No requiere spreads ajustados. El EA se puede usar en cualquier cuenta. - El sistema NO utiliza métodos de rejilla peligrosos.

- El EA incorpora gestión de capital con interés compuesto por defecto.

- Cada operación tiene SL y TP, que no son visibles para el bróker.

- El SL y el TP son dinámicos y se adaptan a la volatilidad del mercado por defecto.

- El modo de compensación está disponible en la configuración del EA.

- Pares de trading: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Temporalidad: solo D1.

- Horario de operación: El EA busca oportunidades de entrada al final de la vela diaria. Si el sistema no establece órdenes tras la formación de la vela, significa que no había señales de entrada disponibles en el gráfico.

- El EA incluye una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas asociado.

- La pantalla también muestra el saldo de la cuenta, el capital y los márgenes. Es posible ubicar la visualización de información de spreads y swaps en cualquier esquina del gráfico:

0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





Cómo instalar:

- Abra los siguientes 14 gráficos:

XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Seleccione el marco temporal diario (D1) en cada gráfico.

- Adjunte el Asesor Experto (EA) a cada gráfico.

- Aplique el archivo de configuración (Set_file) correspondiente al EA en cada gráfico.

- El robot realiza todo automáticamente; solo necesita instalarlo en MT4 y dejar el PC funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana (o simplemente usar un VPS en lugar del PC).





Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.