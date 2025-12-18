Velocity Pulse Gold 2025 – STANDARD Edition (La version la plus choisie)





Velocity Pulse Gold est l'EA Gold breakout le plus rapide de 2025 – un algorithme révolutionnaire basé sur la vélocité logarithmique et l'accélération prix, développé après des années d'optimisation sur données tick réelles de qualité institutionnelle.





Ce n'est pas un EA ordinaire : il détecte les véritables pulses de momentum sur XAUUSD M1 M5 et entre avec des pending orders intelligents (BuyStop/SellStop) à distance dynamique. Trailing stop perfectionné, breakeven automatique, fermeture vendredi soir – tout pour maximiser les profits tout en protégeant votre capital.





La STANDARD Edition inclut tout ce qui fait le succès de Velocity Pulse Gold :

• Money management auto-lot complet (risque % du balance)

• Daily Profit Target configurable (arrêt automatique quand l'objectif quotidien est atteint)

• Daily Max Loss protection pour sécuriser votre compte

• Heures de trading personnalisables + limite MaxTrades

• Auto Magic Number

• 3 fichiers .set optimisés inclus (Low Risk / Balanced / Aggressive)





Aucun grid, aucun martingale – seulement une stratégie breakout propre avec haut ratio reward/risk.





Beaucoup d'EAs sont des "bombes à retardement" sur-optimisées qui échouent dès que le marché change. Velocity Pulse Gold, lui, s'adapte naturellement grâce à son moteur momentum pur – prouvé sur des années Out Of Sample exceptionnelles.





85% de nos clients choisissent la STANDARD – le parfait équilibre entre performance explosive et protection du capital.





Deposit recommandé : 1000$ à 10 000$

Fonctionne parfaitement sur tout broker ECN low-spread.





Rejoignez l'élite des traders Gold en 2025.