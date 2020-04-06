No Martingale Gold Digger
- Asesores Expertos
- Samuele Libetti
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
No MartingaleGold Digger - Asesor Exper toProfesional para XAUUSD
No Martingale Gold Digger es un Asesor Experto diseñado para traders que quieren un sistema sólido, real y fiable-sin martingala, sin rejilla y sin trucos artificiales para generar curvas de equidad poco realistas.
Funciona exclusivamente con Oro (XAUUSD), tanto CFD como Futuros, y utiliza una lógica de seguimiento de tendencia / ruptura simple, transparente y robusta.
Filosofía de Trading
No Martingale Gold Digger está construido para ser un EA real:
- no machine learning
- no artificial intelligence
- no over-optimization
- no doubling, no pyramiding, no risk escalation
Cada operación es independiente, protegida por Stop Loss y Take Profit, y totalmente bajo el control del usuario a través de la simple elección del tamaño del lote/contrato.
Plug & Play
El EA está listo para su uso inmediato: no requiere optimización ni configuraciones complejas.
El único parámetro que debe configurarse es la hora de inicio de la sesión de negociación del instrumento seleccionado (CFD o Futuros), para que coincida con la sesión de mercado de su broker.
(Si no está seguro, no dude en ponerse en contacto conmigo y comprobaremos juntos los horarios de su broker).
NOTA: La hora de inicio de la sesión es crucial para el rendimiento del EA, así que asegúrese de que está configurada correctamente.
Lógica operativa
- Plazo recomendado: M5
- Estrategia: seguimiento de tendencia / ruptura
- Sólo una posición a la vez
- Sin arbitraje, sin trucos para suavizar la equidad
- Cada operación siempre tiene SL y TP
- La gestión del dinero está 100% bajo el control del usuario (tamaño del lote/contrato)
Rendimiento probado
No Martingale Gold Digger está construido con un enfoque conservador, orientado a resultados a largo plazo.
Backtests y ejecución en vivo (spread incluido):
- Beneficio: ~350.000
- Drawdown: ~22.000
- Operación media: ~320
- Rendimiento equilibrado tanto en el lado largo como en el corto
- Ejecución en vivo durante 12 meses con resultados coherentes con las pruebas.
Esto garantiza un amplio margen operativo que cubre cómodamente los costes de transacción y reduce el impacto del ruido del mercado.
Para quién está diseñado
No Martingale Gold Digger es ideal para los operadores que buscan:
- un EA fiable, sencillo y profesional
- un sistema que no promete milagros pero ofrece consistencia y estabilidad
- un método transparente de seguimiento de tendencias
- control total sobre el riesgo
- cero complicaciones y cero parámetros que optimizar
No es adecuado para aquellos que buscan "el EA que te haga millonario en un mes":
tales productos no existen y a menudo esconden mecanismos arriesgados como la martingala o la rejilla.
Por qué elegir No Martingale Gold Digger
- Algoritmo limpio y legible
- Sin trucos ni curvas de equidad de 45° artificiales
- Stop Loss siempre activo
- Verificado con más de un año de operaciones reales
- Resistente a variaciones de spread
- Funciona tanto en CFD como en Futuros
- Un EA profesional, no un juguete