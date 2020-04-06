No MartingaleGold Digger - Asesor Exper toProfesional para XAUUSD

No Martingale Gold Digger es un Asesor Experto diseñado para traders que quieren un sistema sólido, real y fiable-sin martingala, sin rejilla y sin trucos artificiales para generar curvas de equidad poco realistas.

Funciona exclusivamente con Oro (XAUUSD), tanto CFD como Futuros, y utiliza una lógica de seguimiento de tendencia / ruptura simple, transparente y robusta.

Filosofía de Trading

No Martingale Gold Digger está construido para ser un EA real:

- no machine learning

- no artificial intelligence

- no over-optimization

- no doubling, no pyramiding, no risk escalation

Cada operación es independiente, protegida por Stop Loss y Take Profit, y totalmente bajo el control del usuario a través de la simple elección del tamaño del lote/contrato.

Plug & Play

El EA está listo para su uso inmediato: no requiere optimización ni configuraciones complejas.

El único parámetro que debe configurarse es la hora de inicio de la sesión de negociación del instrumento seleccionado (CFD o Futuros), para que coincida con la sesión de mercado de su broker.

(Si no está seguro, no dude en ponerse en contacto conmigo y comprobaremos juntos los horarios de su broker).

NOTA: La hora de inicio de la sesión es crucial para el rendimiento del EA, así que asegúrese de que está configurada correctamente.

Lógica operativa

- Plazo recomendado: M5

- Estrategia: seguimiento de tendencia / ruptura

- Sólo una posición a la vez

- Sin arbitraje, sin trucos para suavizar la equidad

- Cada operación siempre tiene SL y TP

- La gestión del dinero está 100% bajo el control del usuario (tamaño del lote/contrato)

Rendimiento probado

No Martingale Gold Digger está construido con un enfoque conservador, orientado a resultados a largo plazo.

Backtests y ejecución en vivo (spread incluido):

- Beneficio: ~350.000

- Drawdown: ~22.000

- Operación media: ~320

- Rendimiento equilibrado tanto en el lado largo como en el corto

- Ejecución en vivo durante 12 meses con resultados coherentes con las pruebas.

Esto garantiza un amplio margen operativo que cubre cómodamente los costes de transacción y reduce el impacto del ruido del mercado.

Para quién está diseñado

No Martingale Gold Digger es ideal para los operadores que buscan:

- un EA fiable, sencillo y profesional

- un sistema que no promete milagros pero ofrece consistencia y estabilidad

- un método transparente de seguimiento de tendencias

- control total sobre el riesgo

- cero complicaciones y cero parámetros que optimizar

No es adecuado para aquellos que buscan "el EA que te haga millonario en un mes":

tales productos no existen y a menudo esconden mecanismos arriesgados como la martingala o la rejilla.

Por qué elegir No Martingale Gold Digger

- Algoritmo limpio y legible

- Sin trucos ni curvas de equidad de 45° artificiales

- Stop Loss siempre activo

- Verificado con más de un año de operaciones reales

- Resistente a variaciones de spread

- Funciona tanto en CFD como en Futuros

- Un EA profesional, no un juguete