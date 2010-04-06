UT BoT
- Asesores Expertos
- Suresh Pargunam
- Versión: 9.360
- Activaciones: 5
El programa UT Bot LineRegression es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para aportar precisión, disciplina y consistencia a la ejecución de mercado a corto plazo. Construido en torno al concepto UT Bot y mejorado con la lógica avanzada Line Regression, el programa analiza la estructura de precios, la volatilidad y el impulso para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad, especialmente eficaces en pares como XAUUSD.