Account Guard Pro

Proteja su capital y asegure sus beneficios automáticamente con Account Guard Pro. Este Asesor Experto indispensable para la gestión de cuentas garantiza el estricto cumplimiento de sus límites de riesgo diarios. Establezca una pérdida máxima diaria y un objetivo de beneficios diario: una vez alcanzado cualquiera de ellos, Guardián Pro cierra instantáneamente todas las posiciones abiertas y órdenes pendientes, y detiene toda la actividad de negociación hasta el comienzo del día siguiente. Su panel de control visual integrado proporciona una visión clara y en tiempo real de su P/L diario y de su estado actual. Una herramienta crucial para un trading disciplinado y automatizado.

  • Características principales:
    • Gestión automática del riesgo: Detiene instantáneamente las operaciones si se alcanza el porcentaje de pérdida diario predefinido.
    • Bloqueo de beneficios: Cierra automáticamente las operaciones y detiene el EA cuando se alcanza el objetivo de beneficio porcentual diario.
    • Guardia Persistente: Mantiene el estado de stop/objetivo de seguridad hasta el inicio de un nuevo día de negociación.
    • Panel visual: Monitorización en tiempo real de P/L, equidad y estado.

