Sentiment Indicator
- Indicadores
- Steffen Schmidt
- Versión: 1.0
- Activaciones: 8
🧠 Lógica del indicador (resumen rápido)
-
Entrada de sentimiento minorista:
-
Se teclea el% largo minorista actual desde MyFxBook/FXSSI/etc.
-
Si > 60% largo →contrario baj ista
-
Si < 40% largo →alcista
-
Si no → neutral
-
-
Tendencia:
-
EMA(50) vs EMA(200) → tendencia primaria
-
Dirección del MACD(6,13,5) como confirmación
-
-
Sesgo de volatilidad:
-
ATR(14) vs ATR(50) → ratio de expansión
-
Volatilidad demasiado baja/demasiado alta → "EVITAR"
-
-
Sesgo dela sesión:
-
Clasificación basada en la hora (hora del servidor):
-
Asia, Londres, Nueva York
-
-
Sólo una etiqueta + "factor de calidad" (Londres/NY más importante)
-
-
Sesgo compuesto:
-
Combina Tendencia + Sentimiento minorista
-
A continuación, comprueba la volatilidad; si la volatilidad es mala →sesgo = 0 (EVITAR)
-
Resultados:
-
+1 → Sesgo largo
-
-1 → Sesgo corto
-
0 → Permanecer plano / Evitar
-
-
🧪 Cómo usarlo en la práctica
-
Adjuntar al gráfico XAUUSD ( cualquier marco temporal; funciona mejor M5-H1).
-
Antes de cada sesión,actualice InpRetailLongPercent manualmente :
-
Obtenga el % de MyFxBook / FXSSI / IG retail sentiment (XAUUSD / GOLD).
-
-
Lea elsesgo compuesto:
-
+1 → centrarse sólo enconfiguraciones largas
-
-1 → centrarse sólo enposiciones cortas
-
0 →no operar ( mala volatilidad / fuera de sesión / sentimiento mixto)
-