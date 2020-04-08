Sentiment Indicator

🧠 Lógica del indicador (resumen rápido)

  • Entrada de sentimiento minorista:

    • Se teclea el% largo minorista actual desde MyFxBook/FXSSI/etc.

    • Si > 60% largo →contrario baj ista

    • Si < 40% largo →alcista

    • Si no → neutral

  • Tendencia:

    • EMA(50) vs EMA(200) → tendencia primaria

    • Dirección del MACD(6,13,5) como confirmación

  • Sesgo de volatilidad:

    • ATR(14) vs ATR(50) → ratio de expansión

    • Volatilidad demasiado baja/demasiado alta → "EVITAR"

  • Sesgo dela sesión:

    • Clasificación basada en la hora (hora del servidor):

      • Asia, Londres, Nueva York

    • Sólo una etiqueta + "factor de calidad" (Londres/NY más importante)

  • Sesgo compuesto:

    • Combina Tendencia + Sentimiento minorista

    • A continuación, comprueba la volatilidad; si la volatilidad es mala →sesgo = 0 (EVITAR)

    • Resultados:

      • +1 → Sesgo largo

      • -1 → Sesgo corto

      • 0 → Permanecer plano / Evitar



🧪 Cómo usarlo en la práctica

  1. Adjuntar al gráfico XAUUSD ( cualquier marco temporal; funciona mejor M5-H1).

  2. Antes de cada sesión,actualice InpRetailLongPercent manualmente :

    • Obtenga el % de MyFxBook / FXSSI / IG retail sentiment (XAUUSD / GOLD).

  3. Lea elsesgo compuesto:

    • +1 → centrarse sólo enconfiguraciones largas

    • -1 → centrarse sólo enposiciones cortas

    • 0 →no operar ( mala volatilidad / fuera de sesión / sentimiento mixto)

