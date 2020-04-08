Dual Force Pullback Signal Pro

Identifique configuraciones de compra de alta probabilidad con el indicador Dual-Force Pullback Signal Pro. Esta potente herramienta genera una fuerte señal de "Compra" sólo cuando se confirma un retroceso constructivo del MACD en dos configuraciones diferentes del MACD (Lento y Rápido) y el RSI está por encima de 50, lo que indica impulso alcista y confirmación. Las señales se envían a través de sonido, alertas emergentes y notificaciones push, asegurando que nunca se pierda una entrada confirmada. Está diseñado específicamente para el marco de tiempo M5 para scalpers y day traders.

Características principales:

    • Triple Lógica de Confirmación: Combina MACD Slow Pullback, MACD Fast Pullback, y RSI > 50 para señales robustas.
    • Enfoque en M5: Análisis dedicado al marco temporal M5 para un day trading de precisión.
    • Alertas completas: Soporta alertas en pantalla, notificaciones push y archivos de sonido personalizables.
    • Marcador visual de entrada: Dibuja una línea horizontal y una etiqueta de texto en el gráfico al precio exacto de entrada.

Mnaika
Mehdi Masoudi
Asesores Expertos
Descripción del Producto (Español): Manika es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) y US30 , optimizado para el trading intradía y el scalping. La estrategia principal se basa en el sistema propietario de Reconocimiento de Patrones NDS , el cual identifica configuraciones de ruptura (breakout) de alta probabilidad basadas en pura Acción del Precio (Máximos y Mínimos Fractales). A diferencia de los peligrosos sistemas de grid (rejilla) o marting
Account Guard Pro
Mehdi Masoudi
Utilidades
Proteja su capital y asegure sus beneficios automáticamente con Account Guard Pro . Este Asesor Experto indispensable para la gestión de cuentas garantiza el estricto cumplimiento de sus límites de riesgo diarios. Establezca una pérdida máxima diaria y un objetivo de beneficios diario: una vez alcanzado cualquiera de ellos, Guardián Pro cierra instantáneamente todas las posiciones abiertas y órdenes pendientes, y detiene toda la actividad de negociación hasta el comienzo del día siguiente. Su pa
ZigZag Buy Level
Mehdi Masoudi
Indicadores
El Nivel de Compra ZigZag es una herramienta especializada para operadores que utilizan la estructura del mercado y los patrones ZigZag clásicos para definir puntos clave de soporte y entrada. Identifica automáticamente los "máximos principales" (máximos significativos confirmados por la acción del precio posterior) y, a continuación, calcula un "nivel de compra" de alta probabilidad basado en un porcentaje específico de retroceso desde ese máximo principal hasta el último mínimo correctivo. Est
