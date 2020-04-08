Dual Force Pullback Signal Pro
- Indicadores
- Mehdi Masoudi
- Versión: 2.1
- Activaciones: 10
Descripción del sitio web
Identifique configuraciones de compra de alta probabilidad con el indicador Dual-Force Pullback Signal Pro. Esta potente herramienta genera una fuerte señal de "Compra" sólo cuando se confirma un retroceso constructivo del MACD en dos configuraciones diferentes del MACD (Lento y Rápido) y el RSI está por encima de 50, lo que indica impulso alcista y confirmación. Las señales se envían a través de sonido, alertas emergentes y notificaciones push, asegurando que nunca se pierda una entrada confirmada. Está diseñado específicamente para el marco de tiempo M5 para scalpers y day traders.
Características principales:
- Triple Lógica de Confirmación: Combina MACD Slow Pullback, MACD Fast Pullback, y RSI > 50 para señales robustas.
- Enfoque en M5: Análisis dedicado al marco temporal M5 para un day trading de precisión.
- Alertas completas: Soporta alertas en pantalla, notificaciones push y archivos de sonido personalizables.
- Marcador visual de entrada: Dibuja una línea horizontal y una etiqueta de texto en el gráfico al precio exacto de entrada.