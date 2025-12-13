Global Dow Theory

Nombre del producto: Teoría Global Dow

[Resumen: Por qué necesitas "Teoría Global Dow"] "¿El mercado está subiendo de verdad o es una falsa alarma?". Muchos traders se confunden con indicadores complejos y flechas que se repintan, dejándolos inseguros de la verdadera dirección del mercado. Global Dow Theory se especializa en el "Rey de las Estrategias de Trading"-la Teoría Dow. Determina estrictamente las rupturas Altas/Bajas y visualiza claramente en el gráfico hacia dónde se dirige realmente el mercado.

[Estabilidad Perfecta] Hemos resuelto completamente el "parpadeo" de flechas y zonas reportado en versiones anteriores. Esta herramienta ahora tiene una estabilidad perfecta sin repintados ni parpadeos. Adquiera instantáneamente el mismo "Reconocimiento Confirmado del Entorno" que los operadores profesionales y elimine por completo las dudas de sus operaciones.

[6 Características Clave y Beneficios]

1. 100% Sin Repintado Lógica "Confirmada " La dirección de la tendencia se determina únicamente por la ruptura real de máximos/mínimos. Una vez que las flechas o zonas son dibujadas, nunca desaparecen o se mueven después. Es una lógica extremadamente robusta en la que puede confiar.

2. Hemos optimizado el código de dibujo desde cero para eliminar por completo elparpadeo visual de las flechas y zonas. Podrá utilizarlo sin estrés incluso durante largas sesiones de supervisión.

3. 3.Tablero Multi-Tiempo (MTF ) Comprenda el estado de la tendencia de todos los marcos temporales (M1 a D1) de un vistazo. Puede ver al instante configuraciones como "Diario es UP, pero M5 es DOWN", lo que le impide operar contra la gran ola.

4. Dibuja"Zonas" como Orígenes de Tendencia La herramienta dibuja automáticamente Zonas de Soporte/Resistencia en los puntos de precio donde comenzó una tendencia. Estas zonas se convierten en los principales candidatos para la "Compra de Inmersión" y la "Venta de Rally", ofreciendo oportunidades de entrada perfectas.

5. El panel MTF se puede mover y fijarinstantáneamente en cualquier lugar del gráfico simplemente arrastrándolo con el ratón. Evita la superposición con otros indicadores.

6. NotificacionesInstantáneas de Cambio de Tendencia Reciba Alertas, Emails y Notificaciones Push inmediatamente cuando una tendencia cambie. Sin necesidad de estar pegado al gráfico.

7. [El "Filtro Absoluto" para Todas las Estrategias ] Usted puede estar usando varias herramientas de señales, EAs, o estrategias manuales. Sin embargo, si opera contra el Big Picture (Tendencia de la Teoría Dow), la ventaja de cualquier estrategia cae significativamente.

El "Sesgo de Mercado Confirmado" proporcionado por la Teoría Global Dow actúa como un Filtro Absoluto para todas sus señales de entrada.

  • Cuando utilice Herramientas de Señales: Sólo siga las señales de "Compra" de su herramienta cuando la Teoría Global Dow indique una "Tendencia Alcista". Simplemente ignorando las señales de Compra durante una "Tendencia a la Baja " le ayudará a evitar señales falsas y mejorar dramáticamente su tasa de ganancias.

La Teoría Global Dow es una base esencial para todos los operadores para evitar comprar en la parte superior o vender en la parte inferior.

[Estrategia Recomendada] Importante: Este indicador es un poderoso filtro para determinar la "Dirección Ventajosa", no sólo una herramienta de señal.

  • Paso 1: Espere a que aparezca la Flecha (o Zona) y se confirme la tendencia del mercado.

  • Paso 2: Esperar a que el precio vuelva a la Zona (Pullback).

  • Paso 3: Confirme una reacción en un marco de tiempo inferior (por ejemplo, M5) y entre.

[Parámetros] Una configuración sencilla e intuitiva le permite iniciar inmediatamente un análisis profesional.

  • Estilo de zona: Seleccione Banda (Zona) o Flecha.

  • Modo visual: Seleccione Relleno o Sólo marco.

  • Posición del panel: Ajuste la posición inicial del panel (Movible mediante arrastrar y soltar).


