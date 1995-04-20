JED-Trend Enhanced v5.9 - Filtro Elite de Tendencia sin Repintado





JED-Trend Enhanced v5.9 es un indicador profesional de seguimiento de tendencias basado en un análisis tridimensional de la dinámica del mercado:

- Jerk - la tercera derivada del precio (aceleración de la aceleración) detecta el impulso emergente

- Entropía de Shannon: mide el orden del mercado y filtra el ruido caótico.

- Análisis de fases basado en SMA: estructura el mercado en fases alcistas, bajistas y planas.





Características principales





Filtrado basado en fases: núcleo del sistema

Analiza la fuerza y duración de la tendencia, bloqueando entradas durante fases débiles o de transición. Reduce significativamente las señales falsas.





✅ Una señal por fase

Genera como máximo una señal por fase de mercado, eliminando las sobreoperaciones y el ruido, incluso durante la alta volatilidad.





✅ Confirmación de señal triple

Una señal aparece sólo cuando todos los filtros habilitados se alinean:

> - Divergencia Jerk (impulso de fortalecimiento)

> - Entropía descendente (movimiento ordenado del precio)

> - Confirmación de tendencia de fase





✅ Puntuación de confianza ajustable

Una métrica de confianza de 0-100% le permite afinar la sensibilidad para que coincida con su estilo de negociación.





✅ Rendimiento optimizado

Los cálculos en búfer (SMA, LWMA, Jerk) garantizan una carga mínima de la CPU, incluso en M1.





✅ Diseño visual limpio

Sólo flechas de señal y un comentario compacto en el gráfico-sin desorden visual.





Compatibilidad y requisitos





- Mercados: Divisas (EURUSD, GBPUSD), Oro (XAUUSD), Criptodivisas (BTCUSD)

- Plazos: M1 - MN1

- No repinta: Totalmente conforme con la Regla de Mercado MQL5 3.2.5

- Sin niveles SL/TP: Cumple con la Regla 3.2.9 del Mercado MQL5

- Requisitos: MetaTrader 4/5, indicadores estándar (ATR, MA)





🎯 ¿A quién va dirigido?





- Operadores de tendencia que buscan entradas de alta probabilidad en movimientos sostenidos

- Scalpers (M1-M15) que necesitan un retraso mínimo y señales nítidas

- Swing traders (H1-D1) que valoran la calidad por encima de la cantidad

- Desarrolladores de EA que necesiten una fuente de señales fiable y sin repintados

- Principiantes que buscan un sistema transparente basado en reglas





⚠️ No apto para opciones binarias o sistemas que requieran una respuesta en tiempo real en la barra actual (no cerrada).





Modo de empleo





1. Adjunte el indicador a su gráfico

2. Espere a que aparezca una flecha blanca (COMPRA) o roja (VENTA)

3. Gestione su posición manualmente o a través de un EA externo





📌 Nota: El comentario en el gráfico sólo muestra el estado objetivo del mercado:

`Fase: BULL/BEAR/FLAT (N barras)` y `JED: X.XXX | Conf: XX.X%`.

No se proporcionan recomendaciones comerciales ni consejos de posición, de acuerdo con la política de mercado de MQL5.





⚠️ Importante





- No se generan niveles de stop-loss o take-profit (según las reglas de MQL5 Market)

- No hay sonido, push, o alertas por correo electrónico

- Diseñado exclusivamente para el análisis visual y el trading manual





🌟 Nota final





JED-Trend Enhanced v5.9 no es sólo otro indicador, es un sistema de filtrado de tendencias construido sobre principios avanzados de dinámica de mercado.

Concéntrese en la calidad de la señal. El resto vendrá con la experiencia.



