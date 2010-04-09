StrikeZone ATR es un indicador de volatilidad basado en ATR de calidad profesional diseñado para la negociación intradía de precisión.

Visualiza la fuerza de la volatilidad mediante un histograma dinámico y una línea de desviación suavizada, ayudando a los operadores a identificar al instante las zonas de expansión, contracción, fuerza de la tendencia e inversión.

Características principales

Histograma ATR al estilo TradingView (barras arriba/abajo con niveles multicolor)

Línea de desviación suavizada para una tendencia de volatilidad más clara

Detección instantánea de picos de volatilidad y zonas tranquilas

Barras codificadas por colores para movimientos alcistas/bajistas fuertes/débiles

Diseñado para scalping, day trading y mercados de futuros

Ligero, rápido y optimizado para una ejecución de baja latencia

Perfecto para los operadores que buscan una visualización de la volatilidad limpia, intuitiva y compatible con cualquier estrategia.