StrikeZone ATR
- Indicadores
- Park Geonwoo
- Versión: 1.0
StrikeZone ATR es un indicador de volatilidad basado en ATR de calidad profesional diseñado para la negociación intradía de precisión.
Visualiza la fuerza de la volatilidad mediante un histograma dinámico y una línea de desviación suavizada, ayudando a los operadores a identificar al instante las zonas de expansión, contracción, fuerza de la tendencia e inversión.
Características principales
-
Histograma ATR al estilo TradingView (barras arriba/abajo con niveles multicolor)
-
Línea de desviación suavizada para una tendencia de volatilidad más clara
-
Detección instantánea de picos de volatilidad y zonas tranquilas
-
Barras codificadas por colores para movimientos alcistas/bajistas fuertes/débiles
-
Diseñado para scalping, day trading y mercados de futuros
-
Ligero, rápido y optimizado para una ejecución de baja latencia
Perfecto para los operadores que buscan una visualización de la volatilidad limpia, intuitiva y compatible con cualquier estrategia.