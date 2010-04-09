StrikeZone ATR

StrikeZone ATR es un indicador de volatilidad basado en ATR de calidad profesional diseñado para la negociación intradía de precisión.
Visualiza la fuerza de la volatilidad mediante un histograma dinámico y una línea de desviación suavizada, ayudando a los operadores a identificar al instante las zonas de expansión, contracción, fuerza de la tendencia e inversión.

Características principales

  • Histograma ATR al estilo TradingView (barras arriba/abajo con niveles multicolor)

  • Línea de desviación suavizada para una tendencia de volatilidad más clara

  • Detección instantánea de picos de volatilidad y zonas tranquilas

  • Barras codificadas por colores para movimientos alcistas/bajistas fuertes/débiles

  • Diseñado para scalping, day trading y mercados de futuros

  • Ligero, rápido y optimizado para una ejecución de baja latencia

Perfecto para los operadores que buscan una visualización de la volatilidad limpia, intuitiva y compatible con cualquier estrategia.


