SMC Trend Momentum
- Indicadores
- Mike Markgraf
- Versión: 1.3
- Actualizado: 12 enero 2026
- Activaciones: 5
SMC Tendencia Momento
SMC Trend Momentum es un oscilador de tendencia que se muestra en una ventana independiente. Combina el sesgo de posición de Donchian con la normalización de tramo ZigZag en una señal suavizada de forma adaptativa. Un histograma codificado por colores con estados de preaviso y aviso facilita la evaluación visual de los cambios de dirección e impulso. Se puede utilizar como filtro la alineación opcional de fotogramas de tiempo superior (H1/H4).
Características
- Oscilador de sesgo combinado (Donchian + ZigZag)
- Sesgo de posición Donchian (distancia desde el equilibrio del canal)
- Normalización de tramo ZigZag (posición dentro del último tramo)
- Pesos ajustables para ambos componentes
- Suavizado
- Métodos: SMA, EMA, WMA, DoubleEMA, Kalman, Hodrick-Prescott
- Suavizado adaptativo basado en ATR (periodos, HP Lambda, Kalman R)
- Opción de separar el suavizado para la visualización y las alertas
- Escala y recorte
- Modos: Recorte, Raw, Normalización de ventana (longitud de ventana configurable)
- Recorte suave opcional: Atan, SoftSign, Cúbico
- Estados del histograma (lógica del color)
- Neutro: DimGray
- Preaviso de compra: SpringGreen
- Compra fuerte: Lime
- Preaviso Vender: Naranja
- Strong Sell: Tomate
- Primer Preaviso (Arriba/Abajo): DeepSkyBlue
- Opcional: línea cero y niveles de aviso
- Alineación HTF (puertas ZigZag)
- Opcional H1/H4, modo Cualquiera/Todos
- Preajustes
- Scalper, Swing, Index, FX (pesos/suavizado preconfigurados), aplicación automática opcional al inicio
- Señales y alertas
- Cruce por cero Compra/Venta (popup/push), opción "Sólo barra actual", rebote mediante gap mínimo
- Alertas de preaviso (opcionales sólo a la baja), al cierre de la barra o en directo; marcador de primer preaviso opcional
Funcionamiento (visión general)
- Sesgo de Donchian: Calcula los límites superior/inferior de Donchian y el equilibrio; normaliza la distancia del precio a la mitad de la banda.
- Normalización ZigZag: Utiliza los dos últimos pivotes ZigZag para derivar la posición relativa dentro del tramo.
- Mezcla y suavizado: Fusiona ambos componentes mediante pesos configurados y aplica suavizado adaptativo (opcionalmente basado en ATR).
- Visualización y alertas: Escala/recorta la señal, aplica estados de color y activa alertas de cruce por cero y de preaviso. Las puertas ZigZag H1/H4 opcionales pueden dirigir la lógica de filtrado y color.
Notas
- Las etiquetas en pantalla, los parámetros de entrada y los subtítulos de las capturas de pantalla están en inglés.
- Esta herramienta es sólo para visualización y análisis y no proporciona asesoramiento de inversión. El comercio implica riesgos; las pérdidas son posibles. Los resultados anteriores no garantizan resultados futuros.
Parámetros y etiquetas en pantalla
- Mezcla
- BiasWeight (0..1)
- ZigZagWeight (0..1)
- Suavizado
- Método de suavizado: SMA | EMA | WMA | DoubleEMA | Kalman | HodrickPrescott
- UseAdaptiveATR: true/false
- ATRPeriod: entero
- DisplaySmoothingSeparated: true/false
- Escala
- ScaleMode: Clip | Raw | Window
- WindowLength: entero
- Recorte suave: Off | Atan | SoftSign | Cubic
- Niveles y colores
- ShowZeroLine: true/false
- WarnLevelUp / WarnLevelDown: doble
- Estados del histograma: Neutral, Preaviso Compra, Compra Fuerte, Preaviso Venta, Venta Fuerte, Primer Preaviso (Arriba/Abajo)
- Alineación HTF
- HTF: Off | H1 | H4
- ModoPuerta: Cualquiera | Todas
- Preajustes
- PresetProfile: Off | Scalper | Swing | Index | FX
- AutoApplyOnInit: true/false
- Alertas
- ZeroCrossAlert: On/Off
- OnlyCurrentBar: On/Off
- MinGapBars: entero
- PrewarnAlert: Off | Both | DownOnly
- EvaluateOnClose: On/Off
- FirstPrewarnMarker: On/Off
