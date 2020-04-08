Funded Prop Firm With Xauusd Gold Box Signal Entry

❌ ¿Tu cuenta PROP FIRMA FALLÓ una y otra vez?
❌ ¿Todavía no ha encontrado un indicador o técnica que LE PROPORCIONE GANANCIAS CONSISTENTES y PASANDO SU CUENTA DESAFÍO?

❌ ¿Cansado de repetir el reto una y otra vez y deseando desesperadamente poder FONDAR POR FIN y empezar a RETIRAR?


✅ No te preocupes. Soy un REAL PROP FIRM y TRADER DE TIEMPO COMPLETO y voy a compartir con ustedes el mismo indicador que HE ESTADO USANDO YO MISMO para financiar con éxito 500k cuentas y convertirme en un trader de tiempo completo.

✅ ¡Deja de perder el tiempo con indicadores que no han sido creados por traders reales y que no tienen un historial probado!

Start today with the Easy30 Indicator — developed and used by me personally, already PROVEN BY MANY ETSY BUYERS WHO ARE NOW CONSOSTENTLY PROFITABLE AND WITHDRAWING🔥🔥🔥


= ======= ======
PRESENTACIÓN:

EASY 30 - 100 PIPS DAILY WITH ENTRY BOX (Non Repaint!)🔥🔥🔥
Actualizado para las condiciones del mercado de 2025👍👍👍👍.
Ahora es V6

=============
Servicios de atención al cliente 5 ESTRELLAS
5 STAR Servicio postventa
¡⭐ 5 STAR Consejos de entrada más fácil se dará después de comprar!
5 ESTRELLAS 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗧 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔𝗟 𝗕𝗬 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗨𝗡𝗗𝗘𝗗 𝗘𝗧𝗦𝗬 𝗕𝗨𝗬𝗘𝗥

⭐ Soy un 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗨𝗡𝗗𝗘𝗗 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥, 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗟𝗢𝗣𝗘𝗥 & 𝗦𝗘𝗟𝗟𝗘𝗥 ¡y mira nuestros comentarios y volumen de ventas!
✅ ¡¡¡GRATIS ACTUALIZACIÓN DE NUEVA VERSIÓN para nuestro comprador SOLO!!!
¡✅ ACTUALIZACIÓN GRATUITA EN PDF PROBADO SECRET SOP ESTRATEGIA para nuestro comprador SOLAMENTE!
¡✅ APOYO GRATUITO DE MÍ COMO YO SOY UN COMERCIANTE A MÍ MISMO!


Probado y rentable SOP directriz para la entrada, tomar ganancias y stop loss.
No hay trabajo de adivinar. Sólo tienes que seguir las reglas SOP descritos en el pdf SOP.

Fácil de entender
✅ Indicador de no repintado
✅ Actualizado para las condiciones del mercado de 2025
Se puede utilizar en el corredor Prop Firm
✅ Utiliza una relación riesgo-recompensa de 1:1,5 o superior

✅ Diseñado por un trader real para resultados reales.
= ======= ==============
MEJOR MARCO DE TIEMPO DE ENTRADA:
= ======= ==============

XAUUSD ORO - M5 y M15 como TF de entrada. H1 y H4 como referencia de tendencia TF mayor.

= ======= ===============
REGLAS DE ENTRADA SIMPLIFICADAS:
= ======= ===============

Caja verde - Comprar tendencia
Caja roja - Tendencia de venta

Entrada en la primera casilla después del cambio de color.
Por ejemplo.

Entrada de Compra - Espere que la Caja Roja cambie a Caja Verde.

Entrada de Venta - Espere a que la Caja Verde cambie a Caja Roja.
= ======= ==================
REGLAS DE ENTRADA DE ALTA GANANCIA:

==========================
Entrada de Compra - Espere que la Caja Roja cambie a Caja Verde en la entrada TF .
A continuación, asegúrese de que la tendencia TF (Bigger TF) también actualmente Caja Verde.

Entrada de Venta - Espere que la Caja Verde cambie a Caja Roja en la entrada del TF .
A continuación, asegúrese de que la tendencia TF (Bigger TF) también actualmente Caja Roja.

Los detalles de esta estrategia serán compartidos en el pdf SOP junto con los archivos de indicadores.
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗬𝗢𝗨'𝗟𝗟 𝗚𝗘𝗧

- Indicador de señales de caja de compra/venta sin pintar
- Comprar cuando aparezca el primer recuadro verde
- Vender cuando aparezca el primer recuadro rojo
- Reglas SL/TP con una estrategia RR probada de más de 1:1.5
- PDF SOP exclusivo
- Incluye estrategias avanzadas secretas para superar los retos de las firmas de puntales
- Reglas simplificadas para una ejecución consistente
- Actualizaciones gratuitas de por vida
- Manténgase a la vanguardia con versiones adaptadas al mercado
- Activación de licencia 1x

- Funciona en MT4 o MT5 (PC, Portátil, VPS)


💡 𝗪𝗛𝗬 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗜𝗧

- Fácil 30-100 pips diarios con Oro XAUUSD
- Resultados probados de los compradores de Etsy
- Soporte rápido de un compañero trader

- Diseñado para ayudarle a pasar FTMO, FundedNext, y otras firmas superiores


🎯 𝗕𝗨𝗜𝗟𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗣 𝗙𝗜𝗥𝗠 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦

Si usted está luchando con la consistencia o cansado de soplar desafíos, este indicador le da una ventaja estructurada. No hay pelusa-sólo un sistema limpio que funciona.



Aquí puede descargar las directrices del Manual de procedimientos normalizados de trabajo:

https://drive.google.com/drive/folders/1gnadJzn801OCJipzbI-mnbs5nAe-6lb0?usp=drive_link



