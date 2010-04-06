Band Levels Plus

🎛 Controles de usuario para BandLevels+Plus 1.0

Este indicador amplía los niveles de banda estándar trazando siete líneas horizontales (tres superiores, una intermedia, tres inferiores) basadas en desviaciones múltiples. Los compradores tienen control total sobre las siguientes entradas:

📊 Ajustes de cálculo de banda

- Period (BB_Period) → Defina el periodo de media móvil utilizado para el cálculo de bandas.

- Desplazamiento (BB_Shift) → Desplazar las bandas hacia delante/atrás en el gráfico.

- Precio aplicado (BB_Applied_Price) → Elija el tipo de precio (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.)

- Controles de desviación → Tres entradas de desviación independientes:

- BB_Deviation → Desviación de banda primaria.

- BB_Deviation2 → Desviación secundaria para bandas extendidas

- BB_Deviation3 → Desviación terciaria para bandas exteriores.

Estas entradas generan tres niveles superiores, tres niveles inferiores y una línea media.

🎨 Controles de estilo y apariencia

- Color de línea superior → Personalizar el color de todas las bandas superiores (por defecto: Amarillo).

- Color de la línea media → Personalizar la línea de equilibrio central (por defecto: Rojo)

- Color de línea inferior → Personalizar el color de todas las bandas inferiores (por defecto: lima)

- Estilo de línea → Opciones de línea sólida o punteada.

- Ancho de línea → Ajuste el grosor para mayor visibilidad

🛠 ID único

- UniqueID → Asignar un identificador único para que varias instancias del indicador puedan ejecutarse en el mismo gráfico sin conflictos.

✅ Valor del comprador

Con estos controles, los operadores pueden:

- Estratificar múltiples desviaciones de banda para un análisis de volatilidad más profundo.

- Personalizar los colores y estilos de las líneas para una mayor claridad en la auditoría

- Ejecutar múltiples instancias de forma segura con identificadores únicos

- Visualizar hasta siete niveles para un mapeo preciso de soporte/resistencia

📘 Descripción de producto para "Bands Levels +Plus 1.0"