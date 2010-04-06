Band Levels Plus

🎛 Controles de usuario para BandLevels+Plus 1.0

Este indicador amplía los niveles de banda estándar trazando siete líneas horizontales (tres superiores, una intermedia, tres inferiores) basadas en desviaciones múltiples. Los compradores tienen control total sobre las siguientes entradas:

📊 Ajustes de cálculo de banda

- Period (BB_Period) → Defina el periodo de media móvil utilizado para el cálculo de bandas.

- Desplazamiento (BB_Shift) → Desplazar las bandas hacia delante/atrás en el gráfico.

- Precio aplicado (BB_Applied_Price) → Elija el tipo de precio (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.)

- Controles de desviación → Tres entradas de desviación independientes:

- BB_Deviation → Desviación de banda primaria.

- BB_Deviation2 → Desviación secundaria para bandas extendidas

- BB_Deviation3 → Desviación terciaria para bandas exteriores.

Estas entradas generan tres niveles superiores, tres niveles inferiores y una línea media.

🎨 Controles de estilo y apariencia

- Color de línea superior → Personalizar el color de todas las bandas superiores (por defecto: Amarillo).

- Color de la línea media → Personalizar la línea de equilibrio central (por defecto: Rojo)

- Color de línea inferior → Personalizar el color de todas las bandas inferiores (por defecto: lima)

- Estilo de línea → Opciones de línea sólida o punteada.

- Ancho de línea → Ajuste el grosor para mayor visibilidad

🛠 ID único

- UniqueID → Asignar un identificador único para que varias instancias del indicador puedan ejecutarse en el mismo gráfico sin conflictos.

✅ Valor del comprador

Con estos controles, los operadores pueden:

- Estratificar múltiples desviaciones de banda para un análisis de volatilidad más profundo.

- Personalizar los colores y estilos de las líneas para una mayor claridad en la auditoría

- Ejecutar múltiples instancias de forma segura con identificadores únicos

- Visualizar hasta siete niveles para un mapeo preciso de soporte/resistencia

📘 Descripción de producto para "Bands Levels +Plus 1.0"

Bands Levels +Plus 1.0 es un indicador limpio y fácil de auditar que traza tres niveles horizontales dinámicos basados en la volatilidad de los precios:
- 🔴 Nivel de banda superior+ 0, 1, 2
Proyecta la zona de resistencia exterior basada en la reciente expansión del precio.
Los operadores observan este nivel para posibles configuraciones de reversión o ruptura.
- ⚫ Nivel de la banda media
Representa la línea de equilibrio, una media móvil del precio.
Actúa como un filtro de sesgo direccional: el precio por encima sugiere impulso alcista, por debajo sugiere bajista.
- 🔵 Nivel de banda inferior+ 0, 1, 2
Proyecta la zona de soporte exterior basada en la reciente contracción del precio.
Los operadores utilizan este nivel para anticipar rebotes o rupturas.
Estas bandas se ajustan dinámicamente a las condiciones del mercado, ofreciendo un marco en tiempo real para identificar zonas de sobrecompra/sobreventa, fortaleza de la tendencia y compresión de la volatilidad.

🛠 Notas técnicas
- Basado en la desviación estándar de una media móvil
- Totalmente personalizable: periodo, desviación, desplazamiento y tipo de precio
- Diseñado para una claridad visual con niveles codificados por colores y mapeo de búferes fácil de auditar

Bands Levels Plus Bands
Louis Wetzel
Indicadores
Band Levels Plus Bands 2.1 descripción del producto: Band Levels Plus Bands es un indicador de Bandas de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen tanto claridad de auditoría como elegancia visual. A diferencia de las bandas estándar, dispone tanto de líneas horizontales de precio de banda como de múltiples clases de ancho de banda de desviación (±1,75, ±3,5, ±4,5) para ofrecerle un sentido más rico de las zonas de volatilidad y de los posibles niveles de ruptura. Cada band
