AutoTrader GOLD
- Experts
- Amirhossein Bakhtiari
- Versione: 2.21
- Attivazioni: 5
Traccia le linee. Imposta il tuo rischio. Lascia che il bot faccia il resto.
AutoTradeBot++ è un Expert Advisor professionale per l’esecuzione degli ordini e la gestione del rischio, pensato per i trader che vogliono grafici puliti, rischio fisso in dollari e un sistema di risk-free automatico, senza rinunciare al controllo della propria strategia. Tu decidi dove entrare a mercato, l’EA gestisce come farlo.
Esistono versioni dedicate di AutoTradeBot++ per Oro (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), tutte le coppie Forex e S&P 500 (US500). Puoi trovarle e scaricarle dal pannello sviluppatore e dalle piattaforme TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.
🎯 Concetto: fare trading semplicemente dando un nome alle linee
Invece di aprire ogni ordine a mano, AutoTradeBot++ utilizza linee orizzontali sul grafico come istruzioni di trading. Ti basta tracciare e nominare le linee, ad esempio:
- 1_buy_0.10 → ordine Buy con 0.10 lotti
- 1_sell_0.05 → ordine Sell con 0.05 lotti
L’EA farà automaticamente:
- il riconoscimento se si tratta di Buy o Sell;
- la scelta tra ordine Limit o Stop;
- il calcolo di Stop Loss e Take Profit a partire dal tuo rischio fisso in dollari e dal rapporto RR;
- la creazione, modifica o cancellazione dell’ordine pendente corrispondente quando sposti o elimini la linea.
Tu ti concentri su livelli e analisi, AutoTradeBot++ trasforma le tue linee in ordini precisi e coerenti.
💰 Vero risk management in dollari
Al centro di AutoTradeBot++ c’è un modello di rischio chiaro e rigoroso: definisci il tuo Risk (USD) e il tuo Risk-to-Reward, e l’EA si occupa di tutti i calcoli.
- La dimensione della posizione è calcolata dal tuo rischio, dal tick value e dalla distanza SL;
- Lo Stop Loss viene posizionato in modo che la perdita massima per trade eguagli il rischio impostato;
- Il Take Profit è fissato secondo il rapporto RR scelto (1:2, 1:3, …);
- I livelli minimi di stop richiesti dal broker vengono verificati automaticamente.
Che il tuo conto sia piccolo o grande, il rischio rimane fisso, misurabile e replicabile su ogni setup.
🔒 Motore risk-free multilivello
AutoTradeBot++ include un potente sistema risk-free multilivello che protegge il tuo capitale man mano che il prezzo si muove a tuo favore. Non devi più indovinare dove spostare lo SL: l’EA usa il tuo rischio definito come riferimento.
- Quando il trade raggiunge almeno 1R di profitto, l’EA può spostare lo SL a break-even o iniziare a bloccare parte del profitto (configurabile);
- A 2R, 3R, …, lo SL viene trascinato in avanti a livelli successivi, assicurando più guadagno;
- Ogni posizione ha il proprio livello risk-free salvato, per evitare modifiche inutili allo SL;
- Vengono accettati solo SL migliori; l’EA non peggiora mai il tuo stop.
Così i tuoi trade diventano un processo dinamico a step: finché il mercato si muove nella tua direzione, più profitto viene protetto.
🛡️ Filtri di sicurezza & gestione intelligente degli ordini
- Controllo della margine – prima di inviare un ordine, l’EA verifica che la margine libera sia sufficiente; in caso contrario, il trade viene saltato in sicurezza;
- Livelli minimi del broker – le distanze SL/TP sono validate con i requisiti minimi del broker;
- Logica di pulizia – se elimini una linea, viene eliminato l’ordine collegato; quando l’ordine viene eseguito, la linea corrispondente viene rimossa;
- Magic Number e filtro per simbolo evitano interferenze con altri EA o trade manuali.
📊 Pannello informativo sul grafico (opzionale & leggero)
AutoTradeBot++ offre un pannello compatto che puoi attivare o disattivare:
- Balance ed Equity del conto;
- Margine utilizzata, margine libera e Margin Level %;
- Numero di posizioni aperte e P/L flottante;
- Lista di tutti gli ordini pendenti con tipo, lotto, prezzo di ingresso, SL e TP.
Il pannello può essere compresso/espanso con un doppio clic e spostato in qualsiasi angolo del grafico. Se preferisci grafici molto puliti, puoi disattivare etichette e frecce negli input.
⚙️ Interfaccia minimale e intuitiva
Sul grafico trovi:
- Una piccola maniglia [+]/[-] per aprire/chiudere il pannello;
- Un pulsante che indica dove modificare gli input dell’EA (rischio, RR, ecc.);
- Un pulsante Risk-Free per attivare/disattivare rapidamente il motore risk-free.
Tutti gli elementi sono leggeri, trascinabili e pensati per non appesantire il grafico.
👤 A chi è destinato AutoTradeBot++?
- Scalper che hanno bisogno di esecuzione veloce e coerente con rischio in dollari ben definito;
- Day trader che piazzano più ordini pendenti su livelli chiave;
- Swing trader che vogliono una protezione automatica e progressiva dei profitti;
- Qualsiasi trader che ha già una strategia e desidera automatizzare esecuzione e gestione del rischio.
AutoTradeBot++ non genera segnali. Le decisioni restano tue; l’EA trasforma semplicemente i tuoi livelli e le tue regole di rischio in un’esecuzione disciplinata.
🚀 Trasforma le tue linee in un motore di trading professionale
Se sei stanco di ricalcolare i lotti, spostare manualmente lo SL a break-even e sorvegliare ogni trade, AutoTradeBot++ può diventare il tuo nuovo assistente di trading.
Traccia i tuoi livelli, definisci il rischio e lascia che l’EA gestisca l’invio degli ordini, i controlli di sicurezza e il risk-free multilivello.
Concentrati sul tuo edge. Lascia che AutoTradeBot++ lo esegua con disciplina.