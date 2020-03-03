AutoTrader GOLD

AutoTradeBot++ – ラインベースのペンディング注文 & 多段階リスクフリーEA

ラインを引く。リスクを決める。あとはボットに任せるだけ。

AutoTradeBot++ は、チャートをクリーンに保ちつつ ドル建ての固定リスクと自動リスクフリー管理を実現したいトレーダーのための プロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。 どこでエントリーするかはあなたが決め、どのように執行・管理するかをEAが担当します。

AutoTradeBot++ には、ゴールド（XAUUSD）ダウ（US30）ナスダック（US100）すべてのFX通貨ペアS&P500（US500）向けの専用ビルドがあります。 開発者パネルおよび TesterMob プラットフォームからダウンロード可能です： testermob.com / market.testermob.com

🎯 コンセプト：ラインに名前を付けるだけでトレード

一つ一つの注文を手動で入れる代わりに、AutoTradeBot++ は チャート上の水平ラインをトレード指示として利用します。 ラインを描画して名前を付けるだけです。例：

  • 1_buy_0.10 → 0.10ロットの買い注文
  • 1_sell_0.05 → 0.05ロットの売り注文

EA は自動的に:

  • BuySell かを判定;
  • LimitStop 注文かを決定;
  • 設定したドルリスクとRR比から、SLTPを計算;
  • ラインを移動・削除したときに、対応するペンディング注文を作成／修正／削除。

あなたは価格レベルと分析に集中し、AutoTradeBot++ が それを正確で一貫した注文へと変換します。

💰 ドル建ての本格的リスク管理

AutoTradeBot++ の中心には、明確で厳格なリスクモデルがあります。 Risk (USD)Risk-to-Reward を設定するだけで、 残りの計算はすべてEAが行います。

  • ポジションサイズは、リスク金額・ティックバリュー・SL距離から算出;
  • 各トレードの最大損失が、設定したリスク額と等しくなるようにSLを配置;
  • TPは選択した RR比（1:2, 1:3, …）に基づいて設定;
  • ブローカーの最小ストップレベルを自動チェック。

小口口座でも大口口座でも、トレードごとのリスクは常に 固定・数値化・再現可能な状態で保たれます。

🔒 多段階リスクフリーエンジン

AutoTradeBot++ には強力な多段階リスクフリーシステムが搭載されており、 価格が有利方向へ進むにつれて資金を守ります。 SLをどこに移動すべきか悩む必要はありません。EA が設定したリスク額を基準として計算します。

  • 利益が少なくとも 1R に達すると、SLを建値へ移動、 もしくは利益ロックを開始（設定可能）;
  • 2R, 3R, … に達すると、段階的にSLを前進させ、より多くの利益を確保;
  • 各ポジションごとにリスクフリーレベルを保存し、不要なSL変更を回避;
  • より良いSLのみを採用し、EAがストップを悪化させることはありません。

これにより、トレードは段階的かつダイナミックな管理プロセスとなり、 相場があなたの方向に進む限り、利益は順次ロックされていきます。

🛡️ セーフティフィルターとスマート注文管理

  • マージンチェック – 注文発注前に、EAが必要証拠金をチェックし、 不足している場合は安全にスキップ;
  • ブローカーのストップレベル – SL/TP距離をブローカー条件と照合;
  • クリーンアップロジック – ライン削除 → 連動する注文も削除、 注文約定 → 対応するラインを削除;
  • Magic Number とシンボルフィルターにより、他のEAや手動ポジションへ干渉しません。

📊 軽量オンチャート情報パネル（オプション）

AutoTradeBot++ にはオン／オフ可能なコンパクト情報パネルがあります。

  • 口座の BalanceEquity;
  • 使用証拠金余剰証拠金証拠金維持率%;
  • オープンポジション数と現在の含み損益;
  • すべてのペンディング注文の種類、ロット、エントリー、SL、TP の一覧。

パネルはダブルクリックで折りたたみ／展開ができ、 どのコーナーにもドラッグして移動できます。 よりクリーンなチャートが好みなら、インプットでラベルと矢印を無効化できます。

⚙️ シンプルで使いやすいインターフェース

チャート上には次の要素が表示されます。

  • パネルを開閉する小さな [+]/[-] ハンドル;
  • EAのインプット（リスク、RRなど）の変更場所を示すボタン;
  • リスクフリーエンジンをワンクリックで ON/OFF できる Risk-Free ボタン。

すべての要素は軽量でドラッグ可能、チャートを邪魔しない設計です。

👤 AutoTradeBot++ はこんなトレーダーに最適

  • スキャルパー：高速で一貫した執行と、厳密なドルリスク管理が必要な人;
  • デイトレーダー：重要レベルに複数のペンディング注文を置く人;
  • スイングトレーダー：相場の進行に合わせて自動で保本＆利益保護をしたい人;
  • すでに自分の戦略を持ち、執行とリスク管理を自動化したい全てのトレーダー。

AutoTradeBot++ はシグナルを生成しません。 意思決定者は常にあなたであり、EAはあなたのレベルとリスクルールを 規律ある執行プロセスに変換するだけです。

🚀 ラインをプロ仕様のトレードエンジンに変える

ロット計算や建値移動、チャートの見張りに疲れているなら、 AutoTradeBot++ が新しいトレードアシスタントになるでしょう。

重要なレベルを描き、リスクを定義し、 あとはこのEAに注文発注・安全チェック・多段階リスクフリー管理を任せてください。

あなたは優位性に集中し、AutoTradeBot++ に規律ある実行をさせましょう。

