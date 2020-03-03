AutoTrader GOLD
- エキスパート
- Amirhossein Bakhtiari
- バージョン: 2.21
- アクティベーション: 5
ラインを引く。リスクを決める。あとはボットに任せるだけ。
AutoTradeBot++ は、チャートをクリーンに保ちつつ ドル建ての固定リスクと自動リスクフリー管理を実現したいトレーダーのための プロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。 どこでエントリーするかはあなたが決め、どのように執行・管理するかをEAが担当します。
AutoTradeBot++ には、ゴールド（XAUUSD）、 ダウ（US30）、ナスダック（US100）、 すべてのFX通貨ペア、S&P500（US500）向けの専用ビルドがあります。 開発者パネルおよび TesterMob プラットフォームからダウンロード可能です： testermob.com / market.testermob.com。
🎯 コンセプト：ラインに名前を付けるだけでトレード
一つ一つの注文を手動で入れる代わりに、AutoTradeBot++ は チャート上の水平ラインをトレード指示として利用します。 ラインを描画して名前を付けるだけです。例：
- 1_buy_0.10 → 0.10ロットの買い注文
- 1_sell_0.05 → 0.05ロットの売り注文
EA は自動的に:
- Buy か Sell かを判定;
- Limit か Stop 注文かを決定;
- 設定したドルリスクとRR比から、SLとTPを計算;
- ラインを移動・削除したときに、対応するペンディング注文を作成／修正／削除。
あなたは価格レベルと分析に集中し、AutoTradeBot++ が それを正確で一貫した注文へと変換します。
💰 ドル建ての本格的リスク管理
AutoTradeBot++ の中心には、明確で厳格なリスクモデルがあります。 Risk (USD) と Risk-to-Reward を設定するだけで、 残りの計算はすべてEAが行います。
- ポジションサイズは、リスク金額・ティックバリュー・SL距離から算出;
- 各トレードの最大損失が、設定したリスク額と等しくなるようにSLを配置;
- TPは選択した RR比（1:2, 1:3, …）に基づいて設定;
- ブローカーの最小ストップレベルを自動チェック。
小口口座でも大口口座でも、トレードごとのリスクは常に 固定・数値化・再現可能な状態で保たれます。
🔒 多段階リスクフリーエンジン
AutoTradeBot++ には強力な多段階リスクフリーシステムが搭載されており、 価格が有利方向へ進むにつれて資金を守ります。 SLをどこに移動すべきか悩む必要はありません。EA が設定したリスク額を基準として計算します。
- 利益が少なくとも 1R に達すると、SLを建値へ移動、 もしくは利益ロックを開始（設定可能）;
- 2R, 3R, … に達すると、段階的にSLを前進させ、より多くの利益を確保;
- 各ポジションごとにリスクフリーレベルを保存し、不要なSL変更を回避;
- より良いSLのみを採用し、EAがストップを悪化させることはありません。
これにより、トレードは段階的かつダイナミックな管理プロセスとなり、 相場があなたの方向に進む限り、利益は順次ロックされていきます。
🛡️ セーフティフィルターとスマート注文管理
- マージンチェック – 注文発注前に、EAが必要証拠金をチェックし、 不足している場合は安全にスキップ;
- ブローカーのストップレベル – SL/TP距離をブローカー条件と照合;
- クリーンアップロジック – ライン削除 → 連動する注文も削除、 注文約定 → 対応するラインを削除;
- Magic Number とシンボルフィルターにより、他のEAや手動ポジションへ干渉しません。
📊 軽量オンチャート情報パネル（オプション）
AutoTradeBot++ にはオン／オフ可能なコンパクト情報パネルがあります。
- 口座の Balance と Equity;
- 使用証拠金、余剰証拠金、証拠金維持率%;
- オープンポジション数と現在の含み損益;
- すべてのペンディング注文の種類、ロット、エントリー、SL、TP の一覧。
パネルはダブルクリックで折りたたみ／展開ができ、 どのコーナーにもドラッグして移動できます。 よりクリーンなチャートが好みなら、インプットでラベルと矢印を無効化できます。
⚙️ シンプルで使いやすいインターフェース
チャート上には次の要素が表示されます。
- パネルを開閉する小さな [+]/[-] ハンドル;
- EAのインプット（リスク、RRなど）の変更場所を示すボタン;
- リスクフリーエンジンをワンクリックで ON/OFF できる Risk-Free ボタン。
すべての要素は軽量でドラッグ可能、チャートを邪魔しない設計です。
👤 AutoTradeBot++ はこんなトレーダーに最適
- スキャルパー：高速で一貫した執行と、厳密なドルリスク管理が必要な人;
- デイトレーダー：重要レベルに複数のペンディング注文を置く人;
- スイングトレーダー：相場の進行に合わせて自動で保本＆利益保護をしたい人;
- すでに自分の戦略を持ち、執行とリスク管理を自動化したい全てのトレーダー。
AutoTradeBot++ はシグナルを生成しません。 意思決定者は常にあなたであり、EAはあなたのレベルとリスクルールを 規律ある執行プロセスに変換するだけです。
🚀 ラインをプロ仕様のトレードエンジンに変える
ロット計算や建値移動、チャートの見張りに疲れているなら、 AutoTradeBot++ が新しいトレードアシスタントになるでしょう。
重要なレベルを描き、リスクを定義し、 あとはこのEAに注文発注・安全チェック・多段階リスクフリー管理を任せてください。
あなたは優位性に集中し、AutoTradeBot++ に規律ある実行をさせましょう。