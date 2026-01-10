📌 Alerta de momento de velas R13

Utilidad gratuita de alerta de impulso de velas para MetaTrader 5

Candle Momentum Alert R13 es una utilidad ligera para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los operadores a supervisar las velas con un movimiento significativo del precio basado en un umbral de tamaño del cuerpo de la vela definido por el usuario.

Esta herramienta está pensada únicamente para fines de supervisión y concienciación y no coloca, gestiona ni modifica ninguna operación.

Características principales

Seguimiento del momento de la vela basado en el tamaño del cuerpo de la vela

Monitorización multisímbolo (gráfico principal + símbolos adicionales opcionales)

Umbral personalizado por símbolo

Supervisión basada en el marco temporal (M5 y superiores)

Notificaciones de alerta (configurables por el usuario): Alertas emergentes en pantalla (MetaTrader desktop) Notificaciones push en MetaTrader móvil

Visualización de información en el gráfico para supervisar los símbolos activos

⚙️ Cómo funciona

La utilidad monitoriza continuamente los símbolos y marcos temporales seleccionados.

Cuando una vela muestra un movimiento notable del precio durante su formación, se puede generar una alerta para ayudar a los usuarios a observar el desarrollo de las condiciones del mercado.

Las condiciones de alerta se evalúan dinámicamente y pueden cambiar hasta que la vela se cierre por completo.

Los usuarios siempre deben confirmar la acción del precio manualmente antes de tomar cualquier decisión de negociación.

Uso previsto

Esta utilidad es adecuada para:

Traders manuales

Traders que monitorizan múltiples símbolos

Usuarios que desean alertas basadas en velas como herramienta de monitorización de apoyo

🚫 Notas importantes

❌ Esta utilidad NO abre ni cierra operaciones

❌ Esta utilidad NO proporciona señales de trading

❌ Esta utilidad NO garantiza los resultados de las operaciones

Todas las alertas son meramente informativas, y todas las decisiones de negociación son responsabilidad del usuario.



