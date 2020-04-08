Digital RSI and ADX

Un indicador digital ligero que combina las herramientas de impulso más importantes directamente en el gráfico.

Muestra valores en tiempo real de RSI, ADX, +DI, -DI y DI Spread en un formato limpio y compacto,

sin dibujar líneas ni objetos gráficos en el gráfico.

Diseñado para proporcionar una visión rápida de la fuerza de la tendencia y el equilibrio entre compradores y vendedores,

sin necesidad de abrir ventanas de indicadores adicionales.

Totalmente personalizable: la fuente, el tamaño y la posición en pantalla pueden ajustarse fácilmente.

