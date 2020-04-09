TPSL Panel

TradePanel v1.0

Un panel de negociación profesional que muestra información esencial sobre las operaciones directamente en el gráfico,

incluyendo el número total de posiciones abiertas,

ganancias/pérdidas totales y detalles en tiempo real de cada operación.

El panel se actualiza automáticamente mediante un temporizador inteligente y presenta un diseño limpio y minimalista que ayuda a los operadores a supervisar el rendimiento sin distracciones.

Una herramienta ideal para realizar un seguimiento de las operaciones activas y mejorar la eficacia de las operaciones.

