TPSL Panel
- Utilidades
- Aiman Saeed Salem Dahbag
- Versión: 1.1
- Actualizado: 30 noviembre 2025
TradePanel v1.0
Un panel de negociación profesional que muestra información esencial sobre las operaciones directamente en el gráfico,
incluyendo el número total de posiciones abiertas,
ganancias/pérdidas totales y detalles en tiempo real de cada operación.
El panel se actualiza automáticamente mediante un temporizador inteligente y presenta un diseño limpio y minimalista que ayuda a los operadores a supervisar el rendimiento sin distracciones.
Una herramienta ideal para realizar un seguimiento de las operaciones activas y mejorar la eficacia de las operaciones.