MACD 2 Line MTF (Multi-Timeframe) Indicador para MetaTrader 5

Este indicador personalizado para MetaTrader 5 implementa un MACD clásico con dos líneas (Línea MACD y Línea de Señal) y un histograma codificado por colores, mejorado con capacidad multi-marco de tiempo. Permite a los operadores monitorizar las tendencias MACD desde marcos temporales superiores o inferiores directamente en el gráfico actual.

Características principales:

Línea MACD (EMA rápida menos EMA lenta)

Línea de señal (SMA de la línea MACD)

Histograma arriba/abajo : Muestra los valores positivos en verde y los negativos en rojo sin solapamiento

Soporte Multi-Timeframe : Muestra los datos MACD de cualquier marco temporal seleccionado

Parámetros personalizables : Periodo EMA rápido (por defecto 12) Periodo de EMA lenta (por defecto 26) Periodo de señal SMA (por defecto 9) Opción de mostrar alertas en cruces MACD alcistas o bajistas

Ventana separada del indicador para una visualización clara

Notificaciones automáticas de alertas para cruces en nuevas barras

Este indicador es adecuado para los operadores que buscan la confirmación de la tendencia, el análisis de impulso y las señales de entrada en el comercio a través de múltiples marcos de tiempo con señales visuales claras.