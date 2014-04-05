Macd 2 Line MTF
- Indicadores
- Aiman Saeed Salem Dahbag
- Versión: 1.0
MACD 2 Line MTF (Multi-Timeframe) Indicador para MetaTrader 5
Este indicador personalizado para MetaTrader 5 implementa un MACD clásico con dos líneas (Línea MACD y Línea de Señal) y un histograma codificado por colores, mejorado con capacidad multi-marco de tiempo. Permite a los operadores monitorizar las tendencias MACD desde marcos temporales superiores o inferiores directamente en el gráfico actual.
Características principales:
-
Línea MACD (EMA rápida menos EMA lenta)
-
Líneade señal (SMA de la línea MACD)
-
Histograma arriba/abajo: Muestra los valores positivos en verde y los negativos en rojo sin solapamiento
-
Soporte Multi-Timeframe: Muestra los datos MACD de cualquier marco temporal seleccionado
-
Parámetros personalizables:
-
Periodo EMA rápido (por defecto 12)
-
Periodo de EMA lenta (por defecto 26)
-
Periodo de señal SMA (por defecto 9)
-
Opción de mostrar alertas en cruces MACD alcistas o bajistas
-
-
Ventana separada del indicador para una visualización clara
-
Notificaciones automáticas de alertas para cruces en nuevas barras
Este indicador es adecuado para los operadores que buscan la confirmación de la tendencia, el análisis de impulso y las señales de entrada en el comercio a través de múltiples marcos de tiempo con señales visuales claras.