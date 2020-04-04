TrendView Zero Automator

📌 TrendView Zero Automator - Automatización completa con un solo clic.

TrendView Zero Automator es el módulo oficial de automatización diseñado para funcionar a la perfección con el indicador TrendView Zero. Mientras el indicador analiza el mercado, selecciona la mejor configuración interna y genera señales de trading, el Automator transforma esas señales en operaciones totalmente automatizadas.

Sigue la misma filosofía que TrendView Zero: cero complejidad y máxima claridad. Un único botón en pantalla controla todo el sistema, mientras que las entradas siguen siendo mínimas e intuitivas.

⚙️ Cómo funciona

El Automator supervisa las señales de compra y venta generadas por TrendView Zero y ejecuta automáticamente las operaciones en nombre del operador.

Debido a que TrendView Zero debe estar siempre unido al mismo gráfico, el Automator nunca abrirá operaciones sin él. Si el indicador falta o tiene una configuración inválida, el Automator permanece desactivado por seguridad.

El resultado es un sistema limpio, estable y totalmente automatizado que preserva la simplicidad del indicador mientras que da a los operadores la opción de dejar que la estrategia se ejecute de forma autónoma.

🛠️ Entradas Explicadas

  • Utilizar lotes recomendados automáticos del indicador

Cuando está habilitado, el Automatizador utiliza el tamaño de lote calculado por TrendView Zero basado en el rendimiento histórico y el saldo de la cuenta.

Esta es la opción por defecto, proporcionando un tamaño de posición consistente.

  • Lotes manuales (sólo se utiliza cuando los lotes automáticos están desactivados)

Si el operador prefiere definir el tamaño del lote manualmente, puede desactivar el modo automático e introducir aquí un tamaño de lote personalizado.

Este valor se ignora cuando "Utilizar lotes automáticos recomendados" está configurado como verdadero.

  • Permitir entrar en operaciones ya iniciadas por el indicador

Si se establece en falso (por defecto), el Automatizador esperará a la siguiente nueva señal creada por TrendView Zero antes de abrir una operación.

Si se establece en true, el EA puede entrar en operaciones que el indicador ya ha iniciado antes, uniéndose efectivamente a una operación a mitad de camino cuando ya existe una.

  • Estado mínimo requerido para permitir operaciones

Define la puntuación mínima de la estrategia permitida para nuevas operaciones.

Si la puntuación del indicador cae por debajo de este umbral, el Automatizador dejará temporalmente de abrir nuevas posiciones.

Sin embargo, las posiciones en curso podrán cerrarse normalmente.

Cuando la puntuación vuelva a subir al nivel requerido, el Automatizador reanudará automáticamente el funcionamiento normal.

🎛️ Botón Automatización (Control en carta)

El Autómata muestra un único botón gráfico en la esquina superior derecha del gráfico.

Este botón es el centro de control y retroalimentación en tiempo real.

  • OFF (Gris)

Estado por defecto. Cada vez que se añade el Automator al gráfico, o cuando el usuario cambia de símbolo o de marco temporal, el sistema se pone en OFF por seguridad.

  • ENCENDIDO (Verde)

El Automator está activo, totalmente conectado al mercado y listo para abrir o cerrar operaciones basándose en las señales de TrendView Zero.

  • ENCENDIDO (Naranja)

El EA está activo pero no abrirá nuevas operaciones porque la Puntuación de Estrategia está por debajo del mínimo permitido . Aún así gestionará y cerrará las posiciones existentes cuando sea necesario.

  • APAGADO (Rojo)

El Automator ha detectado un problema: TrendView Zero falta en el gráfico, está mal configurado o no genera datos válidos.

En este estado, la negociación está desactivada para evitar una ejecución accidental.

El botón cambia de color automáticamente en función del estado actual del sistema, lo que permite al usuario ver de un vistazo si la negociación está activa, restringida o desactivada.

🔄 Requisito de apertura del mercado

El botón sólo funciona cuando el mercado está recibiendo ticks en vivo. Si el mercado está cerrado, el EA no puede actualizar el estado del botón y no se puede activar o desactivar.

Esto evita problemas de sincronización y asegura que el Automator siempre opera con datos de mercado en vivo.

📈 Compatibilidad Multi-Timeframe

TrendView Zero Automator puede gestionar operaciones independientemente a través de diferentes marcos temporales del mismo activo.

Cada operación contiene un comentario que indica el marco temporal que la generó, asegurando una separación completa y evitando interferencias entre múltiples gráficos.

Esto permite a los operadores automatizar varias estrategias simultáneamente. Por ejemplo, una configuración en M15 y otra en H1 sobre el mismo activo: cada una respetando su propia configuración y señales de TrendView Zero.

🚀 TrendView Zero + Automator: Un Sistema Automatizado Completo

Juntos, TrendView Zero y TrendView Zero Automator forman una completa solución de trading inteligente y automatizada.

El indicador encuentra la mejor estrategia mientras que el Automator la ejecuta.

Simplemente un flujo de trabajo de trading limpio, fiable y totalmente automatizado.

---

TrendCore Labs - Herramientas profesionales para operadores modernos


