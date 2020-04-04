TrendView Zero Automator

📌 TrendView Zero Automator - Vollautomatisierung mit einem Klick

TrendView Zero Automator ist das offizielle Automatisierungsmodul, das für die nahtlose Zusammenarbeit mit dem TrendView Zero Indikator entwickelt wurde. Während der Indikator den Markt analysiert, die beste interne Konfiguration auswählt und Handelssignale erzeugt, wandelt der Automator diese Signale in vollautomatische Trades um.

Er folgt der gleichen Philosophie wie TrendView Zero: null Komplexität und maximale Übersichtlichkeit. Eine einzige Schaltfläche auf dem Bildschirm steuert das gesamte System, während die Eingaben minimal und intuitiv bleiben.

⚙️ Wie es funktioniert

Der Automator überwacht die von TrendView Zero generierten Kauf- und Verkaufssignale und führt automatisch Trades im Namen des Händlers aus.

Da TrendView Zero immer an denselben Chart angehängt sein muss, wird der Automator niemals Trades ohne ihn eröffnen. Wenn der Indikator fehlt oder ungültige Einstellungen hat, bleibt der Automator zur Sicherheit deaktiviert.

Das Ergebnis ist ein sauberes, stabiles und voll automatisiertes System, das die Einfachheit des Indikators bewahrt und dem Händler die Möglichkeit gibt, die Strategie eigenständig laufen zu lassen.

🛠️ Eingaben erklärt

  • Automatisch empfohlene Lots vom Indikator verwenden

Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet der Automator die von TrendView Zero auf der Grundlage der historischen Performance und des Kontostandes berechnete Losgröße.

Dies ist die Standardoption und sorgt für eine konsistente Positionsgröße.

  • Manuelle Lots (nur verwendet, wenn automatische Lots deaktiviert sind)

Wenn der Händler es vorzieht, die Losgröße manuell festzulegen, kann der automatische Modus deaktiviert und hier eine benutzerdefinierte Losgröße eingegeben werden.

Dieser Wert wird ignoriert, wenn "Automatisch empfohlene Lots verwenden" auf true gesetzt ist.

  • Eingabe von bereits durch den Indikator gestarteten Trades zulassen

Wenn diese Option auf false (Standard) gesetzt ist, wartet der Automator auf das nächste neue Signal, das von TrendView Zero erzeugt wird, bevor er einen Handel eröffnet.

Bei der Einstellung "true" kann der EA in Geschäfte eintreten, die der Indikator bereits früher begonnen hat, und somit mitten in ein Geschäft einsteigen, wenn bereits eines besteht.

  • Erforderlicher Mindeststatus, um Trades zuzulassen

Hier wird der niedrigste Strategie-Score festgelegt, der für neue Trades zulässig ist.

Wenn die Bewertung des Indikators unter diesen Schwellenwert fällt, wird der Automator vorübergehend keine neuen Positionen mehr eröffnen.

Laufende Positionen können jedoch weiterhin normal geschlossen werden.

Wenn die Punktzahl wieder auf das erforderliche Niveau steigt, nimmt der Automator automatisch den normalen Betrieb wieder auf.

🎛️ Automatisierungsschaltfläche (On-Chart-Steuerung)

Der Automator zeigt eine einzelne grafische Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Diagramms an.

Diese Schaltfläche ist das Zentrum der Steuerung und des Echtzeit-Feedbacks.

  • AUS (Grau)

Standardzustand: Jedes Mal, wenn der Automator zum Diagramm hinzugefügt wird oder wenn der Benutzer das Symbol oder den Zeitrahmen ändert, wird das System zur Sicherheit auf AUS zurückgesetzt.

  • EIN (Grün)

Der Automator ist aktiv, vollständig mit dem Markt verbunden und bereit, auf der Grundlage der Signale von TrendView Zero Trades zu öffnen oder zu schließen.

  • EIN (Orange)

Der EA ist aktiv, eröffnet aber keine neuen Trades, da der Strategy Score unter dem zulässigen Minimum liegt. Er verwaltet und schließt jedoch weiterhin bestehende Positionen, wenn dies erforderlich ist.

  • AUS (Rot)

Der Automator hat ein Problem festgestellt: TrendView Zero fehlt im Chart, ist falsch konfiguriert oder erzeugt keine gültigen Daten.

In diesem Zustand ist der Handel deaktiviert, um eine versehentliche Ausführung zu verhindern.

Die Schaltfläche ändert ihre Farbe automatisch entsprechend dem aktuellen Systemstatus, so dass der Benutzer auf einen Blick erkennen kann, ob der Handel aktiv, eingeschränkt oder deaktiviert ist.

🔄 Markt-Offen-Anforderung

Die Schaltfläche funktioniert nur, wenn der Markt Live-Ticks empfängt. Wenn der Markt geschlossen ist, kann der EA den Status der Schaltfläche nicht aktualisieren und sie kann nicht ein- oder ausgeschaltet werden.

Dies verhindert Synchronisierungsprobleme und stellt sicher, dass der Automator immer mit Live-Marktdaten arbeitet.

📈 Multi-Timeframe-Kompatibilität

TrendView Zero Automator kann Trades unabhängig voneinander über verschiedene Zeitrahmen desselben Assets verwalten.

Jeder Handel enthält einen Kommentar, der den Zeitrahmen angibt, in dem er getätigt wurde, um eine vollständige Trennung zu gewährleisten und Interferenzen zwischen verschiedenen Charts zu vermeiden.

Dies ermöglicht es Händlern, mehrere Strategien gleichzeitig zu automatisieren. Zum Beispiel ein Setup auf M15 und ein anderes auf H1 für denselben Vermögenswert: jedes respektiert seine eigene TrendView Zero Konfiguration und Signale.

🚀 TrendView Zero + Automator: Ein komplettes automatisiertes System

Zusammen bilden TrendView Zero und TrendView Zero Automator eine komplette intelligente und automatisierte Handelslösung.

Der Indikator findet die beste Strategie, während der Automator sie ausführt.

Einfach ein sauberer, zuverlässiger, vollständig automatisierter Handelsablauf.

---

TrendCore Labs - Professionelle Handelswerkzeuge für moderne Trader


Levels of Pivots
Nikolay Mitrofanov
Utilitys
Das Dienstprogramm zeichnet Umkehrstufen unter Verwendung der Formeln für jede der ausgewählten Anzahl von Kerzen: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) H = high L = low U = if the candle is bullish, then close. Otherwise - open D = if the candle is bullish, then open. Otherwise - close Auf einem beliebigen Zeitrahmen. Wenn eine neue Kerze
FREE
Swiss VWAPsimple
Terence Gronowski
4.8 (5)
Indikatoren
Swiss VWAPsimple Motivation Ich fand keinen zuverlässigen gratis VWAP Indikator für MT5. VWAP ist ein sehr wichtiger Indikator. Aber Vorsicht, er ist unpräzise, insbesondere am Abend, falls die Summen schon sehr gross sind. Um den Computer zu schonen und Abstürze zu vermeiden wird der VWAP nur immer von Mitternacht aus gezeichnet. Bei geschlossenen Märkten wird nichts angezeigt, ausser man deaktiviert useBarsSinceMidnight. Was ist VWAP, wie wird er angewandt?  VWAP steht für Volume Weighed Aver
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
LT Volume Weighted Average Price
Thiago Duarte
5 (7)
Utilitys
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Indikator, der verschiedene Durchschnittspreise im Diagramm anzeigt. Dies ist sehr nützlich, um starke Verhandlungspreisbereiche zu finden und um Trends zu verfolgen. Konfigurationen : Tag, Woche und Monat - Zeigt verschiedene VWAPs je nach Periode. Sie können jeden Linienstil auf der Registerkarte "Farben" ändern. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Viel Spaß! Dies ist ein kostenloser Indikator, aber es ha
FREE
Pnitrol Levels
Nikolay Mitrofanov
Utilitys
Zeichnet Trendlinien aus den Höchst- und / oder Tiefstwerten der Woche. Die Farbe und Dicke der Ebenen sind anpassbar. Alle Trendlinien können bearbeitet werden. Geeignete Niveaus der Vergangenheit können umbenannt und andere Eigenschaften geändert werden. Die Niveaus werden nur auf dem H1-Zeitrahmen einmal pro Stunde neu gelesen. ...
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitys
Einführung Willkommen in der Welt des Devisenhandels, in der jeder Tick des Marktes durch Nachrichten beeinflusst werden kann. Wir stellen Ihnen unseren Expert Advisor für MetaTrader vor, Ihr ultimatives Werkzeug, um sich in der Komplexität des Nachrichtenhandels zurechtzufinden. Dieser innovative Berater wurde speziell entwickelt, um Ihre Handelsstrategie während wichtiger makroökonomischer Veröffentlichungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Wenn wic
FREE
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Utilitys
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order – Intelligenter Trade-Manager & Telegram-Benachrichtigungstool für MT4 Telegram Order ist ein intelligenter Trade-Manager und ein Benachrichtigungstool für MetaTrader 4. Es überwacht automatisch alle Ihre Orders (Markt- und Pending-Orders), sendet detaillierte Benachrichtigungen an Telegram (optional mit Screensho
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Panel Orders Easy MT5
Maksim Novikov
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm (als Berater) können Sie Positionen mit ein paar Klicks öffnen und schließen . Panel Orders Easy ist eine Lite-Version des Programms Panel Orders. Das Öffnen und Schließen von Positionen ist darin nicht möglich. Sie können die Vollversion unter meinen anderen Produkten sehen. Das Kontrollpanel in Form von grafischen Objekten ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Aufträgen ohne die Hilfe von Drittprogrammen. Merkmale des Programms : 1. Es gibt eine Losauswahlmöglich
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilitys
Für eine begrenzte Zeit kostenlos: Meistern Sie den Markt mit FX Market Snapshot Verwandeln Sie Devisenmarktaktivitäten in quantifizierbare, automatisierte Entscheidungen mit FX Market Snapshot - dem Tool für ernsthafte Händler, die einen Vorteil durch objektive Daten und schnelle, zuverlässige Aktionen suchen. Hauptmerkmale ️ Exportierbare Daten für KI : Erstellen Sie benutzerdefinierte CSV-Berichte, die Sie mit Ihrer bevorzugten KI-Engine analysieren können, und erhalten Sie Han
FREE
Pivot MT5
Dmitrij Isaenko
Indikatoren
Der Indikator zeichnet die täglichen Unterstützungs- und Widerstandslinien auf dem Chart sowie die Pivot-Ebene (Pivot-Ebene). Angepasst an MT5 zu arbeiten Indikatorparameter: DayBack - die Anzahl der Tage zum Markieren von Linien; PPcolor - Linienfarbe Pivot; PPbreite - Liniendicke Pivot; PPstyle - Linienstil Pivot; Supp - Farbe der Hilfslinien; Sstyle - Unterstützungslinienstil; Breite - Dicke der Stützlinien; Resist - Farbe der Widerstandslinien; Rstyle - Widerstandslinienstil; Rwidth - Dic
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Dynamische Pivot-Zonen - Ihr Level-Assistent auf dem Chart Dieser Indikator ist so etwas wie ein GPS für Ihren Handel . Er zeigt Ihnen, wo sich der Kurs gerne aufhält, wo er nervös wird und wo er durchfliegt. Sie brauchen keine Pivots mehr von Hand zu berechnen oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erraten. Was es tut: Stellt automatisch H1-, H4- und D1-Pivots dar. Zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen an: R1, R2, S1, S2. Die Linien sind farbig und leicht zu lesen , so dass Sie sof
FREE
Chart Chimes MT5
Money Mint LLC
Utilitys
Wir stellen den Chart Chimes vor - den MT4/MT5-Indikator, der den Handel zu einer Klangsymphonie macht! Sind Sie es leid, den ganzen Tag auf Charts zu starren? Brauchen Sie einen kleinen Muntermacher, um Ihre Stimmung beim Handeln hochzuhalten? Nun, Chart Chimes hat Sie abgedeckt! Mit Chart Chimes hören Sie jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken, einen lustigen Ton, der ein Lächeln auf Ihr Gesicht zaubert und Ihren Schritt zum Hüpfen bringt. Stellen Sie sich vor, Sie handeln mit dem Klang ein
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilitys
NS Financas Automatisches Löschen aller Chart-Indikatoren Script Entfernen Sie automatisch alle Indikatoren aus Ihrem Chart, kostenlos angeboten von NS Financas! Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit dem Löschen der Indikatoren, einen nach dem anderen. Mit diesem Skript ist es möglich, mit einem Klick alle Indikatoren aus dem Bildschirm zu entfernen, um Ihre neue Strategie anzupassen und dabei die Einstellungen Ihres Diagramms beizubehalten. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Tastenkombinati
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indikatoren
Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
PositionsClose
Oleg Pavlenko
Utilitys
Sehr oft gibt es Situationen, in denen Sie schnell alle offenen Positionen schließen müssen oder nur unter einer bestimmten Bedingung schließen wollen... Das Skript Positionen schließen schließt offene Positionen entsprechend den gewählten Einstellungen. Sie können wählen, ob Sie alle Positionen , nur Käufe oder nur Verkäufe schließen möchten. Sie können auch wählen, nach welchen Symbolen Positionen geschlossen werden sollen: nach allen Symbolen oder nur nach dem aktuellen, auf dem Chart, au
FREE
Hukan Stand Alone
Atsushi Tokuno
Utilitys
Hukan" ist ein japanisches Wort und bedeutet "Falkenauge", und dieses System ist eine Software, die es Ihnen ermöglicht, den gesamten MT5 mit dem Auge eines Falken zu überwachen. Sie können den Echtzeit-Chart des Systems überprüfen, indem Sie auf den Link klicken (Forex, Rohstoffe, Bitcoin, Aktien-CFDs, etc.) Kurze Periode Lange Periode Aktien-CFD Dieses Produkt bietet alle Funktionen, die ich für den Handel in einem einzigen System für notwendig erachte. Wenn Sie es mit einem auf der Dow-The
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indikatoren
Der MT5-Indikator Key Level Wedge zeichnet automatisch steigende Keilmuster und fallende Keilmuster für Sie auf dem Chart. Dieses Muster ist wirklich gut, wenn es als Bestätigung für den Einstieg an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen, Angebots- und Nachfragezonen und Umkehrzonen verwendet wird. Vorteile Der Key Level Wedge MT5-Block wird NICHT WIEDERGEBEN, was Ihnen Vertrauen gibt, wenn ein Signal erscheint, und auch beim Rückblick hilft. Der Key Level Wedge MT5 verfügt über eine
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
Utilitys
Dieses TradePanel ist ein Dienstprogramm für Trader, die ein einfaches MoneyManagement zur Berechnung von Lotsize nutzen möchten . Ich habe die Basisversion nur erstellt, um einen Überblick über die eingeschränkte Funktionalität zu geben, der volle Funktionsumfang ist mit Auto TradePanel Pro verfügbar . (Nur weil es nicht im Strategietester getestet werden kann). Eine vollständige Beschreibung finden Sie unter "Auto TradePanel Pro". In dieser Version funktioniert die Grundfunktionalität (Berech
FREE
Camarilla Pivot
Philip Thakadiyil George
Experten
Camarilla Pivot Pro EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der auf der leistungsstarken Camarilla Pivot Point Formel basiert. Der EA berechnet Intraday-Pivot-Levels (H1-H6 & L1-L6) und handelt auf Basis von Preisreaktionen an wichtigen Camarilla-Umkehr- und Ausbruchszonen. Er wurde für Trader entwickelt, die eine saubere, mechanische und bewährte Pivot-basierte Strategie ohne sich wiederholende Signale oder komplizierte Indikatoren wünschen.
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Gewichteter Durchschnittspreisindikator oder VWAP. Der bekannte Standard-VWAP mit dem Tagesbeginn wird mit der Funktion der Auswahl der Periodisierung hinzugefügt. Er kann sowohl für jeden Tag als auch für andere Zeiträume berechnet werden. Der Indikator erlaubt es auch, das Volumen von der Berechnung auszuschließen, was seine Verwendung für Kryptowährungen und Forex ermöglicht. Es gibt eine Warnung bei Überschreitung des VWAP-Preises. Es gibt 1 und 2 Standardabweichungen. Einstellungen: Volumen
Pivot Points MT5
Igor Semyonov
Indikatoren
Pivot Points MT5 ist ein universeller farbiger Multiwährungs-/Multisymbol-Indikator des Pivot Points Level Systems. Sie können eine der drei Versionen wählen: Standard Alt, Standard Neu und Fibo . Er zeigt die Pivot-Levels für Finanzinstrumente in einem separaten Fenster an. Das System berechnet den Pivot-Punkt automatisch auf der Grundlage der Marktdaten des Vortages (PERIOD_D1 ) und des Systems der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, jeweils drei an der Zahl. Der Benutzer kann die Farben f
TheTrendHunterMax
Salvador Ursua
Utilitys
Kurzbeschreibung : TheTrendHunterMax ist eine LIMITIERTE VERSION, die entweder als Handelsroboter für den automatisierten Handel oder nur als Signalgeber für den manuellen Handel verwendet werden kann. Als EA verwendet es die Techniken, die wir normalerweise beim Handel einsetzen, wie z.B. die Bestimmung der Hochs und Tiefs auf dem Handelschart. Auf diese Weise bestimmt er die Trendkonvergenz und -divergenz im Chart. In Kombination mit der Volatilität und den Preisbewegungen analysiert er die
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indikatoren
Der Pivot-Point-Indikator berechnet automatisch die Pivot-Point-Linie sowie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt diese an. Der Pivotpunkt kann nach der Classic-, Floor-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- oder DeMark-Formel berechnet werden. Es ist auch möglich, den Zeitraum für die Berechnung des Indikators zu wählen. Der Händler kann zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wählen. Arten von Pivots Klassisch Boden Fibonacci Woodie Camari
FREE
