📌 TrendView Zero Automator - Vollautomatisierung mit einem Klick



TrendView Zero Automator ist das offizielle Automatisierungsmodul, das für die nahtlose Zusammenarbeit mit dem TrendView Zero Indikator entwickelt wurde. Während der Indikator den Markt analysiert, die beste interne Konfiguration auswählt und Handelssignale erzeugt, wandelt der Automator diese Signale in vollautomatische Trades um.

Er folgt der gleichen Philosophie wie TrendView Zero: null Komplexität und maximale Übersichtlichkeit. Eine einzige Schaltfläche auf dem Bildschirm steuert das gesamte System, während die Eingaben minimal und intuitiv bleiben.

⚙️ Wie es funktioniert



Der Automator überwacht die von TrendView Zero generierten Kauf- und Verkaufssignale und führt automatisch Trades im Namen des Händlers aus.

Da TrendView Zero immer an denselben Chart angehängt sein muss, wird der Automator niemals Trades ohne ihn eröffnen. Wenn der Indikator fehlt oder ungültige Einstellungen hat, bleibt der Automator zur Sicherheit deaktiviert.

Das Ergebnis ist ein sauberes, stabiles und voll automatisiertes System, das die Einfachheit des Indikators bewahrt und dem Händler die Möglichkeit gibt, die Strategie eigenständig laufen zu lassen.

🛠️ Eingaben erklärt



Automatisch empfohlene Lots vom Indikator verwenden

Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet der Automator die von TrendView Zero auf der Grundlage der historischen Performance und des Kontostandes berechnete Losgröße.

Dies ist die Standardoption und sorgt für eine konsistente Positionsgröße.

Manuelle Lots (nur verwendet, wenn automatische Lots deaktiviert sind)

Wenn der Händler es vorzieht, die Losgröße manuell festzulegen, kann der automatische Modus deaktiviert und hier eine benutzerdefinierte Losgröße eingegeben werden.

Dieser Wert wird ignoriert, wenn "Automatisch empfohlene Lots verwenden" auf true gesetzt ist.

Eingabe von bereits durch den Indikator gestarteten Trades zulassen

Wenn diese Option auf false (Standard) gesetzt ist, wartet der Automator auf das nächste neue Signal, das von TrendView Zero erzeugt wird, bevor er einen Handel eröffnet.

Bei der Einstellung "true" kann der EA in Geschäfte eintreten, die der Indikator bereits früher begonnen hat, und somit mitten in ein Geschäft einsteigen, wenn bereits eines besteht.

Erforderlicher Mindeststatus, um Trades zuzulassen

Hier wird der niedrigste Strategie-Score festgelegt, der für neue Trades zulässig ist.

Wenn die Bewertung des Indikators unter diesen Schwellenwert fällt, wird der Automator vorübergehend keine neuen Positionen mehr eröffnen.

Laufende Positionen können jedoch weiterhin normal geschlossen werden.

Wenn die Punktzahl wieder auf das erforderliche Niveau steigt, nimmt der Automator automatisch den normalen Betrieb wieder auf.

🎛️ Automatisierungsschaltfläche (On-Chart-Steuerung)



Der Automator zeigt eine einzelne grafische Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Diagramms an.

Diese Schaltfläche ist das Zentrum der Steuerung und des Echtzeit-Feedbacks.

AUS (Grau)

Standardzustand: Jedes Mal, wenn der Automator zum Diagramm hinzugefügt wird oder wenn der Benutzer das Symbol oder den Zeitrahmen ändert, wird das System zur Sicherheit auf AUS zurückgesetzt.

EIN (Grün)

Der Automator ist aktiv, vollständig mit dem Markt verbunden und bereit, auf der Grundlage der Signale von TrendView Zero Trades zu öffnen oder zu schließen.

EIN (Orange)

Der EA ist aktiv, eröffnet aber keine neuen Trades, da der Strategy Score unter dem zulässigen Minimum liegt. Er verwaltet und schließt jedoch weiterhin bestehende Positionen, wenn dies erforderlich ist.

AUS (Rot)

Der Automator hat ein Problem festgestellt: TrendView Zero fehlt im Chart, ist falsch konfiguriert oder erzeugt keine gültigen Daten.

In diesem Zustand ist der Handel deaktiviert, um eine versehentliche Ausführung zu verhindern.

Die Schaltfläche ändert ihre Farbe automatisch entsprechend dem aktuellen Systemstatus, so dass der Benutzer auf einen Blick erkennen kann, ob der Handel aktiv, eingeschränkt oder deaktiviert ist.

🔄 Markt-Offen-Anforderung



Die Schaltfläche funktioniert nur, wenn der Markt Live-Ticks empfängt. Wenn der Markt geschlossen ist, kann der EA den Status der Schaltfläche nicht aktualisieren und sie kann nicht ein- oder ausgeschaltet werden.

Dies verhindert Synchronisierungsprobleme und stellt sicher, dass der Automator immer mit Live-Marktdaten arbeitet.

📈 Multi-Timeframe-Kompatibilität



TrendView Zero Automator kann Trades unabhängig voneinander über verschiedene Zeitrahmen desselben Assets verwalten.

Jeder Handel enthält einen Kommentar, der den Zeitrahmen angibt, in dem er getätigt wurde, um eine vollständige Trennung zu gewährleisten und Interferenzen zwischen verschiedenen Charts zu vermeiden.

Dies ermöglicht es Händlern, mehrere Strategien gleichzeitig zu automatisieren. Zum Beispiel ein Setup auf M15 und ein anderes auf H1 für denselben Vermögenswert: jedes respektiert seine eigene TrendView Zero Konfiguration und Signale.

🚀 TrendView Zero + Automator: Ein komplettes automatisiertes System



Zusammen bilden TrendView Zero und TrendView Zero Automator eine komplette intelligente und automatisierte Handelslösung.

Der Indikator findet die beste Strategie, während der Automator sie ausführt.

Einfach ein sauberer, zuverlässiger, vollständig automatisierter Handelsablauf.

---

