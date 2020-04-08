TrendView Zero

📌 TrendView Zero - Cero Configuración. Cero Complejidad. Máxima claridad.

Con el tiempo, recibimos valiosos comentarios de los operadores que probaron TrendView Ultimate, nuestro indicador más avanzado. A muchos les encantó su potencia y profundidad, pero también compartieron un desafío común:
"Es increíblemente potente, pero da TANTÍSIMA información que no siempre sé qué configurar".

Esto inspiró la creación de TrendView Zero, una versión totalmente automatizada y simplificada que mantiene sólo la información que más importa. Proporciona señales claras de entrada y salida, estadísticas esenciales de rendimiento y un gráfico limpio y sin distracciones.

🔧 Configuración Zero

El indicador analiza el gráfico activo, ejecuta simulaciones internas a través de múltiples combinaciones de parámetros y selecciona automáticamente la configuración de mejor rendimiento para ese símbolo y marco temporal, basándose en datos históricos reales. El resultado es un sistema de negociación objetivo, preciso y autoadaptable que se ajusta de forma inteligente a las condiciones del mercado.

Características principales

  • No requiere configuración
No hay parámetros que configurar y no se necesita optimización. TrendView Zero evalúa sus propias configuraciones internas y aplica la de mejor rendimiento automáticamente.
  • Pantalla limpia y minimalista
El gráfico muestra sólo lo que realmente importa: señales de compra y venta, operaciones históricas y un panel de rendimiento compacto, presentando los datos más relevantes en un formato claro, incluyendo:
    1. Tamaño de lote recomendado, basado en el capital de la cuenta y el rendimiento histórico
    2. Beneficio total
    3. Beneficio medio por operación
    4. Porcentaje máximo de reducción
    5. Operaciones por día, semana o mes
    6. Fecha de inicio del análisis
    7. Recuento de pérdidas y ganancias
    8. Puntuación y calificación de la estrategia
  • Recuperación de la red inteligente
Sistema opcional de recuperación que utiliza señales de inversión para neutralizar las operaciones perdedoras.
  • Puntuación de la estrategia (0-100%)
Un modelo de puntuación propio que evalúa la rentabilidad, la estabilidad y la solidez estadística general de la estrategia seleccionada. La puntuación se basa en el beneficio total, el beneficio medio por operación, la estabilidad de la caída, la frecuencia de las operaciones y la consistencia de las ganancias y las pérdidas. Ayuda al operador a comprender rápidamente la fiabilidad de la estrategia. Mayor puntuación = configuración más sólida.
  • Señales en tiempo real
Una vez seleccionada la configuración óptima, el indicador continúa generando señales de compra/venta utilizando la estrategia seleccionada en condiciones reales.
  • Automatización EA disponible
Puede ser emparejado con TrendView Zero Automator para ejecutar todas las operaciones automáticamente.

Cómo funciona

Cuando se acopla al gráfico, TrendView Zero:
  • Prueba varias combinaciones de parámetros internos
  • Evalúa el rendimiento histórico de cada una de ellas
  • Selecciona la mejor configuración
  • Muestra la puntuación de la estrategia y un resumen del rendimiento
  • Utiliza la configuración elegida para generar señales en tiempo real.
Se adapta de forma inteligente a los diferentes símbolos y condiciones del mercado, ofreciendo un comportamiento coherente en todos los pares de divisas, índices, metales y criptomonedas.
  • Adaptación al mercado
Los mercados financieros evolucionan constantemente, y ninguna configuración permanece óptima indefinidamente. A medida que cambian las condiciones del mercado, la Puntuación de Estrategia fluctuará naturalmente con el tiempo. Esta variación es esperable y refleja el comportamiento cambiante del mercado. Si la puntuación cae por debajo de un nivel que considera aceptable para su estilo de negociación, puede recargar el indicador en el gráfico. TrendView Zero recalculará entonces todos los parámetros utilizando datos recientes del mercado, asegurando que la estrategia permanece alineada con el entorno actual y se mantiene actualizada.

A veces, la configuración óptima para un símbolo y un marco temporal específicos puede dar como resultado una puntuación baja. Esto simplemente significa que las condiciones actuales son desfavorables y que no existe una configuración más fuerte para ese momento.

🔄 Modo opcional de recuperación de la parrilla

TrendView Zero incluye un sistema opcional de recuperación de cuadrícula, diseñado para ayudar a recuperar las operaciones perdedoras en determinadas condiciones de mercado.

A diferencia de los sistemas de cuadrícula tradicionales que abren operaciones en intervalos de precios fijos, TrendView Zero abre operaciones de recuperación sólo cuando se detectan condiciones específicas de reversión de precios. Estas entradas adicionales ayudan a mejorar el precio medio de entrada, aumentando la posibilidad de cerrar la secuencia de forma segura si el mercado se mueve de nuevo a su favor.
  • Tamaño de lote recomendado
Las recomendaciones de lote se vuelven más conservadoras cuando el modo de cuadrícula está activo, debido al mayor riesgo de múltiples operaciones simultáneas.
  • Puntuación de la estrategia (0-100%)
Cuando se activa el sistema de cuadrícula, la puntuación de la estrategia se ajusta en consecuencia para reflejar la exposición añadida.

Uso recomendado

  • Utilice la puntuación de la estrategia, la rentabilidad y la frecuencia de las operaciones para determinar si la configuración seleccionada se alinea con su estilo de negociación.
  • Si la puntuación es alta y el rendimiento coincide con sus expectativas, simplemente mantenga el indicador en el gráfico. Continuará generando señales en directo de forma automática.
  • Para una completa automatización y ejecución de órdenes, combínelo con TrendView Zero Automator.

⚙️ Parámetros

  • Cerrar todas las operaciones antes de medianoche (true/false). Opcional. Fuerza la salida diaria para evitar swaps y posibles huecos nocturnos.
  • Habilitar el modo de recuperación de red de hasta 5 capas (true/false). Opcional. Añade una función avanzada de recuperación de la red para operaciones perdedoras.
  • Máximo de operaciones simultáneas (2-5). Define cuántas operaciones de recuperación se pueden utilizar cuando el sistema de red está activado.

Mejor para

  • Traders que quieren una estrategia potente sin una configuración compleja
  • Usuarios que encontraron TrendView Ultimate demasiado detallado
  • Cualquiera que prefiera gráficos limpios e inteligencia automatizada
  • Principiantes y profesionales que buscan un sistema plug-and-play fiable

---

TrendCore Labs - Herramientas profesionales para operadores modernos

