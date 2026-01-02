Donchian Master Pro mejora el tradicional Canal de Donchian con potentes herramientas que le ayudan a detectar los grandes movimientos antes de que se produzcan. Destaca la dirección de la tendencia, detecta las condiciones de compresión donde se esconde la volatilidad y le avisa cuando el precio rompe el canal con una calificación de fortaleza para que pueda actuar con confianza.

Lo que obtiene

Canales Donchian codificados por colores que muestran si la tendencia del mercado es alcista o bajista.

La Detección de Apretones revela los periodos de baja volatilidad que a menudo preceden a las rupturas importantes.

El medidor de fuerza de ruptura clasifica cada ruptura como débil / moderada / fuerte.

Alertas inteligentes de rupturas, toques y estrangulamientos (emergente, push, correo electrónico, sonido).

Tablero Multi-Pair para escanear varios símbolos a la vez desde un gráfico.

Salidas EA-Ready para sistemas automatizados.

Perfecto para operadores de ruptura, seguidores de tendencias, y cualquiera que quiera una herramienta de negociación limpia y potente que funcione en todos los símbolos y marcos de tiempo.

Descargo de responsabilidad: Los canales de Donchian es una poderosa herramienta para el análisis técnico, pero como todos los indicadores, debe ser utilizado en conjunción con una adecuada gestión de riesgos y análisis de mercado. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Opere siempre con responsabilidad y busque asesoramiento profesional si lo necesita.