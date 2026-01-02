Donchian Master Pro

Donchian Master Pro mejora el tradicional Canal de Donchian con potentes herramientas que le ayudan a detectar los grandes movimientos antes de que se produzcan. Destaca la dirección de la tendencia, detecta las condiciones de compresión donde se esconde la volatilidad y le avisa cuando el precio rompe el canal con una calificación de fortaleza para que pueda actuar con confianza.

Lo que obtiene

  • Canales Donchian codificados por colores que muestran si la tendencia del mercado es alcista o bajista.

  • La Detección de Apretones revela los periodos de baja volatilidad que a menudo preceden a las rupturas importantes.

  • El medidor de fuerza de ruptura clasifica cada ruptura como débil / moderada / fuerte.

  • Alertas inteligentes de rupturas, toques y estrangulamientos (emergente, push, correo electrónico, sonido).

  • Tablero Multi-Pair para escanear varios símbolos a la vez desde un gráfico.

  • Salidas EA-Ready para sistemas automatizados.

Perfecto para operadores de ruptura, seguidores de tendencias, y cualquiera que quiera una herramienta de negociación limpia y potente que funcione en todos los símbolos y marcos de tiempo.


Descargo de responsabilidad: Los canales de Donchian es una poderosa herramienta para el análisis técnico, pero como todos los indicadores, debe ser utilizado en conjunción con una adecuada gestión de riesgos y análisis de mercado. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Opere siempre con responsabilidad y busque asesoramiento profesional si lo necesita.
