AtlasEA

ATLAS: Algoritmo de Gestión Patrimonial Híbrida

Advertencia Operativa y Declaración de Riesgo Este software representa una herramienta financiera avanzada destinada exclusivamente a operadores conscientes de los riesgos intrínsecos de los mercados de divisas. ATLAS no está diseñado para quienes buscan recompensas económicas inmediatas o para quienes no poseen la disciplina necesaria para tolerar la volatilidad del mercado. No garantizamos el éxito absoluto, ya que ninguna estrategia algorítmica puede eliminar totalmente el riesgo de pérdida; sin embargo, el sistema ha sido diseñado para defender el capital y generar beneficios significativos a través de una lógica agresiva pero calculada. Si no dispone de un apetito de riesgo adecuado, se desaconseja vivamente el uso de este Asesor Experto (Expert Advisor).

Análisis de Rendimiento y Track Record La eficacia del algoritmo ha sido validada a través de rigurosas pruebas de estrés (stress tests) con datos históricos. Desde el año 2021 hasta el 2025, el sistema ha demostrado capacidades de rendimiento excepcionales, registrando un crecimiento anual del capital del 400% en el par NZDJPY y del 300% en USDCAD. La arquitectura del software garantiza además un rendimiento sólido y constante en activos como NZDCAD, AUDCAD, EURCAD y GBPUSD, además de ofrecer una plena compatibilidad operativa con EURUSD. Aunque el sistema es técnicamente capaz de operar con Oro (XAUUSD), el autor desaconseja formalmente su uso en dicho activo debido a la extrema volatilidad que podría comprometer los parámetros de seguridad del mecanismo de recuperación.

Metodología Operativa y Arquitectura ATLAS se distingue por una estructura híbrida que supera los límites de los sistemas de grid (cuadrícula) tradicionales. La estrategia de entrada al mercado no se divulga en detalle para proteger la propiedad intelectual, pero se basa en una lógica adaptativa capaz de interpretar las condiciones de volatilidad y momentum antes de exponer el capital. Elemento clave de la seguridad es la integración nativa de un avanzado sistema de Alerta de Noticias y filtrado macroeconómico; este módulo monitorea constantemente el calendario financiero para inhibir la operatividad en proximidad de eventos de alto impacto, protegiendo la inversión de picos de volatilidad no técnicos. El sistema completa la gestión de la posición a través de un sofisticado Trailing Stop sobre el Equity (Patrimonio), diseñado para maximizar los beneficios durante las tendencias favorables y mitigar la exposición durante las fases adversas.

Configuración y Relación Calidad-Precio Se subraya con firmeza que los ajustes del Expert Advisor son determinantes para el resultado final. La capacidad de generar beneficios es directamente proporcional a la correcta configuración de los parámetros de riesgo en relación con el capital disponible. ATLAS se posiciona en el mercado con una relación calidad-precio extremadamente competitiva, ofreciendo una tecnología que representa la vanguardia en el trading algorítmico minorista (retail). Este software está dedicado a quien pretende abordar el trading automático con profesionalidad, aceptando los desafíos del mercado para perseguir objetivos de crecimiento ambiciosos.

Rendimiento Destacado ATLAS ha demostrado una capacidad de rendimiento extraordinaria, registrando históricamente, en los escenarios de mercado más favorables, un crecimiento de 10.000 € a más de 60.000 €. Estos datos evidencian el elevado potencial de la herramienta. Sin embargo, es a través de una gestión eficaz y medida, lejos de los excesos, que podemos transformar esta potencia en resultados sólidos. Con un enfoque disciplinado y un atento control del riesgo, el objetivo es realizar un crecimiento del capital consistente y sostenible a largo plazo, navegando con éxito las diversas fases del mercado.

xxxx Después de la compra: Recibirás por correo electrónico una tabla detallada sobre la volatilidad mensual. Úsala para gestionar el bot de manera estratégica, adaptándolo a los meses de alta y baja actividad de mercado. xxxxx

Configuración básica recomendada A continuación, las configuraciones básicas recomendadas para la fase de prueba inicial del Expert Advisor ATLAS, optimizadas para verificar la estabilidad de la estrategia híbrida:

  • Marco Temporal (Timeframe): M15 (15 Minutos).

  • Gestión de Lotes (Money Management): Configurar en LOT_RISK_PERCENT para adaptar el tamaño al capital.

  • Riesgo Inicial: 0.5% (Parámetro conservador recomendado para la primera operación).

  • Multiplicador Martingala: 1.5 (Coeficiente de recuperación agresivo pero manejable).

  • Límite de Órdenes: Máx 12 órdenes abiertas simultáneamente.

  • Tipo de Grid: GRID_DIST_FIXED (Distancia fija en puntos para una estructura predecible).

  • Distancias Grid (Puntos):

    • 2ª Orden: 30 puntos.

    • 3ª Orden: 50 puntos.

    • 4ª Orden: 80 puntos.

    • 5ª Orden: 120 puntos.

    • Órdenes sucesivas: 150 puntos.

  • Target Profit (Objetivo de Beneficio): TARGET_PERCENT_OF_BALANCE configurado al 2.0% del saldo.

  • Equity Trailing Stop: Activo ( true ) con paso de retroceso al 0.2% para maximizar los beneficios en curso.

  • Filtro de Noticias (News Filter): Activo ( true ), con bloqueo operativo 30 minutos antes y 30 minutos después de eventos de alto impacto.

  • Lógica Adaptativa: Activa ( true ) para permitir al bot buscar entradas incluso en condiciones de baja volatilidad si las operaciones diarias son escasas.


