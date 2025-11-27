AtlasEA

ATLAS: Algoritmo di Gestione Patrimoniale Ibrida

Avvertenza Operativa e Dichiarazione di Rischio Questo software rappresenta uno strumento finanziario avanzato destinato esclusivamente a operatori consapevoli dei rischi intrinseci ai mercati valutari. ATLAS non è concepito per chi ricerca gratificazioni economiche immediate o per chi non possiede la disciplina necessaria per tollerare la volatilità di mercato. Non garantiamo il successo assoluto, poiché nessuna strategia algoritmica può eliminare totalmente il rischio di perdita, tuttavia il sistema è stato progettato per difendere il capitale e generare profitti significativi attraverso una logica aggressiva ma calcolata. Se non disponete di una propensione al rischio adeguata, si sconsiglia vivamente l'utilizzo di questo Expert Advisor.

Analisi delle Performance e Track Record L'efficacia dell'algoritmo è stata validata attraverso rigorosi stress test su dati storici. Dall'anno 2021 al 2025, il sistema ha dimostrato capacità di rendimento eccezionali, registrando una crescita per anno del capitale pari al 400% sulla coppia NZDJPY e del 300% su USDCAD . L'architettura del software garantisce inoltre performance solide e costanti su asset quali NZDCAD, AUDCAD, EURCAD e GBUSD oltre a offrire una piena compatibilità operativa con EURUSD. Sebbene il sistema sia tecnicamente in grado di operare sull'Oro (XAUUSD), l'autore ne sconsiglia formalmente l'utilizzo su tale asset a causa dell'estrema volatilità che potrebbe compromettere i parametri di sicurezza del meccanismo di recupero.

Metodologia Operativa e Architettura ATLAS si distingue per una struttura ibrida che supera i limiti dei tradizionali sistemi a griglia . La strategia di ingresso a mercato non è divulgata nei dettagli per proteggere la proprietà intellettuale, ma si basa su una logica adattiva in grado di interpretare le condizioni di volatilità e momentum prima di esporre il capitale . Elemento cardine della sicurezza è l'integrazione nativa di un avanzato sistema di News Alert e filtraggio macroeconomico ; tale modulo monitora costantemente il calendario finanziario per inibire l'operatività in prossimità di eventi ad alto impatto, proteggendo l'investimento da picchi di volatilità non tecnici . Il sistema completa la gestione della posizione attraverso un sofisticato Trailing Stop sull'Equity, progettato per massimizzare i profitti durante i trend favorevoli e mitigare l'esposizione durante le fasi avverse .

Configurazione e Rapporto Qualità-Prezzo Si sottolinea con fermezza che le impostazioni dell'Expert Advisor sono determinanti per il risultato finale. La capacità di generare profitti è direttamente proporzionale alla corretta configurazione dei parametri di rischio in relazione al capitale disponibile . ATLAS si posiziona sul mercato con un rapporto qualità-prezzo estremamente competitivo, offrendo una tecnologia che rappresenta lo stato dell'arte nel trading algoritmico retail. Questo software è dedicato a chi intende approcciare il trading automatico con professionalità, accettando le sfide del mercato per perseguire obiettivi di crescita ambiziosi. 

Atlas ha dimostrato una capacità di rendimento straordinaria, registrando storicamente, negli scenari di mercato più favorevoli, una crescita da €10.000 a oltre €60.000.

Questi dati evidenziano l'elevato potenziale dello strumento. Tuttavia, è attraverso una gestione efficace e misurata, lontana dagli eccessi, che possiamo trasformare questa potenza in risultati solidi. Con un approccio disciplinato e un attento controllo del rischio, l'obiettivo è realizzare una crescita del capitale consistente e sostenibile nel lungo termine, navigando con successo le diverse fasi di mercato.


xxxx Dopo l'acquisto: Riceverai via mail una tabella dettagliata sulla volatilità mensile. Usala per gestire il bot in modo strategico, adattandolo ai mesi di alta e bassa attività di mercato.xxxxx


Ecco le impostazioni di base raccomandate per la fase di testing iniziale dell'Expert Advisor ATLAS, ottimizzate per verificare la stabilità della strategia ibrida:

  • Timeframe Operativo: h1 preferibilmente, oppure M15 (15 Minuti) .

  • Gestione Lotti (Money Management): Impostare su LOT_RISK_PERCENT per adattare la size al capitale .

  • Rischio Iniziale: 0.5% (Parametro conservativo consigliato per il primo trade) .

  • Moltiplicatore Martingala: 1.5 (Coefficiente di recupero aggressivo ma gestibile) .

  • Limite Ordini: Max 12 ordini aperti simultaneamente .

  • Tipo di Griglia: GRID_DIST_FIXED (Distanza fissa in punti per una struttura prevedibile) .

  • Distanze Griglia (Punti):

    • 2° Ordine: 30 punti .

    • 3° Ordine: 50 punti .

    • 4° Ordine: 80 punti .

    • 5° Ordine: 120 punti .

    • Ordini successivi: 150 punti .

  • Target Profit: TARGET_PERCENT_OF_BALANCE impostato all'2.0% del saldo .

  • Equity Trailing Stop: Attivo ( true ) con step di ritracciamento allo 0.2% per massimizzare i profitti in corsa .

  • Filtro Notizie (News Filter): Attivo ( true ), con blocco operatività 30 minuti prima e 30 minuti dopo eventi ad alto impatto .

  • Logica Adattiva: Attiva ( true ) per permettere al bot di cercare ingressi anche in condizioni di bassa volatilità se i trade giornalieri sono scarsi .


