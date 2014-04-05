IBI Intermarket ZScore

IBI Intermarket (Z-Score)

IBI Intermarket (Z-Score) mide la fuerza relativa del símbolo del gráfico comparándolo con un benchmark/líder (o una lista de drivers) que pueden tener una relación directa o inversa.
Muestra esa diferencia en Z-Score, facilitando la lectura en cualquier símbolo y timeframe.

¿Qué problema resuelve?
Comparar mercados solo por el precio es difícil, porque cada símbolo tiene una volatilidad diferente. IBI estandariza esta comparación y destaca cuándo el símbolo está más fuerte o más débil que el líder o los drivers.

Cómo funciona (4 pasos)

  1. Retornos logarítmicos
    Calcula retornos logarítmicos para:

    • el símbolo del gráfico, y

    • el líder (o drivers)

  2. Spread (diferencia)
    Construye la diferencia de retornos:
    Spread = Return(symbol) − Return(leader/drivers)

  3. Belly Window (sensibilidad)
    Acumula el spread en una ventana corta (Window Belly) para formar la serie “belly” (desplazamiento bruto).

  4. Long Window (normalización)
    Convierte la serie belly en un Z-Score usando una ventana mayor (Window Long), generando la línea final del IBI.

Salida: una única línea Z-Score en una ventana separada.

Interpretación (simple y práctica)

  • IBI > 0 → el símbolo actual rinde mejor que el líder/drivers

  • IBI < 0 → el símbolo actual rinde peor que el líder/drivers

Zonas (por defecto)

  • Strong: ±1.8

  • Extreme: ±2.0

Estos niveles son referencias para identificar condiciones relativas “estiradas” (no garantizan reversión).
Incluye un “Z clamp” visual para mantener el gráfico legible en outliers poco frecuentes.

Usos típicos

  • Divergencia intermarket: cuando el símbolo se comporta distinto al líder/drivers

  • Condiciones estiradas: cuando el Z-Score alcanza zonas strong/extreme

  • Confirmación de flujo: sostenerse por encima/debajo de cero como señal de fuerza/debilidad relativa

Parámetros (resumen)

Core

  • Benchmark/Leader Symbol
    Símbolo de referencia (índice, commodity, par FX, proxy de dominancia cripto, etc.)

  • Default Relationship

    • Direct: relación directa (sin invertir el signo)

    • Inverse: relación inversa (invierte el signo del retorno del líder)

Advanced (opcional): Drivers List

Activa Use Drivers List para usar varios drivers con pesos en lugar de un solo líder.

Formato:
SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight

Ejemplo:
DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5

Windows

  • Window Belly → sensibilidad

  • Window Long → normalización (estabilidad)

Visual

  • decimales, niveles strong/extreme, Z clamp

Notas / Requisitos

  • Funciona en cualquier símbolo/timeframe siempre que el líder/drivers existan en el MT5 de tu bróker.

  • Usa sincronización por tiempo de barra para mantener la comparación consistente.

  • Herramienta de análisis. Úsalo junto con tu gestión de riesgo.

Capturas recomendadas

  1. Vista general: precio + IBI con niveles visibles

  2. Ejemplo de divergencia

  3. Ejemplo en zona extreme (±2.0)

  4. Ventana de inputs (parámetros en inglés y formato drivers list)

Desarrollado por Fernando Augusto Poltronieri


