IBI Intermarket ZScore

IBI Intermarket (Z-Score)

IBI Intermarket (Z-Score) mide la fuerza relativa del símbolo del gráfico comparándolo con un benchmark/líder (o una lista de drivers) que pueden tener una relación directa o inversa.

Muestra esa diferencia en Z-Score, facilitando la lectura en cualquier símbolo y timeframe.

¿Qué problema resuelve?

Comparar mercados solo por el precio es difícil, porque cada símbolo tiene una volatilidad diferente. IBI estandariza esta comparación y destaca cuándo el símbolo está más fuerte o más débil que el líder o los drivers.

Cómo funciona (4 pasos)

Retornos logarítmicos

Calcula retornos logarítmicos para: el símbolo del gráfico, y

el líder (o drivers) Spread (diferencia)

Construye la diferencia de retornos:

Spread = Return(symbol) − Return(leader/drivers) Belly Window (sensibilidad)

Acumula el spread en una ventana corta (Window Belly) para formar la serie “belly” (desplazamiento bruto). Long Window (normalización)

Convierte la serie belly en un Z-Score usando una ventana mayor (Window Long), generando la línea final del IBI.

Salida: una única línea Z-Score en una ventana separada.

Interpretación (simple y práctica)

IBI > 0 → el símbolo actual rinde mejor que el líder/drivers

IBI < 0 → el símbolo actual rinde peor que el líder/drivers

Zonas (por defecto)

Strong: ±1.8

Extreme: ±2.0

Estos niveles son referencias para identificar condiciones relativas “estiradas” (no garantizan reversión).

Incluye un “Z clamp” visual para mantener el gráfico legible en outliers poco frecuentes.

Usos típicos

Divergencia intermarket: cuando el símbolo se comporta distinto al líder/drivers

Condiciones estiradas: cuando el Z-Score alcanza zonas strong/extreme

Confirmación de flujo: sostenerse por encima/debajo de cero como señal de fuerza/debilidad relativa

Parámetros (resumen)

Core

Benchmark/Leader Symbol

Símbolo de referencia (índice, commodity, par FX, proxy de dominancia cripto, etc.)

Default Relationship Direct : relación directa (sin invertir el signo) Inverse : relación inversa (invierte el signo del retorno del líder)



Advanced (opcional): Drivers List

Activa Use Drivers List para usar varios drivers con pesos en lugar de un solo líder.

Formato:

SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight

Ejemplo:

DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5

Windows

Window Belly → sensibilidad

Window Long → normalización (estabilidad)

Visual

decimales, niveles strong/extreme, Z clamp

Notas / Requisitos

Funciona en cualquier símbolo/timeframe siempre que el líder/drivers existan en el MT5 de tu bróker.

Usa sincronización por tiempo de barra para mantener la comparación consistente.

Herramienta de análisis. Úsalo junto con tu gestión de riesgo.

Capturas recomendadas

Vista general: precio + IBI con niveles visibles Ejemplo de divergencia Ejemplo en zona extreme (±2.0) Ventana de inputs (parámetros en inglés y formato drivers list)

Desarrollado por Fernando Augusto Poltronieri