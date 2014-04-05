IBI Intermarket ZScore
- Indicadores
- Fernando Augusto Poltronieri
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
IBI Intermarket (Z-Score)
IBI Intermarket (Z-Score) mide la fuerza relativa del símbolo del gráfico comparándolo con un benchmark/líder (o una lista de drivers) que pueden tener una relación directa o inversa.
Muestra esa diferencia en Z-Score, facilitando la lectura en cualquier símbolo y timeframe.
¿Qué problema resuelve?
Comparar mercados solo por el precio es difícil, porque cada símbolo tiene una volatilidad diferente. IBI estandariza esta comparación y destaca cuándo el símbolo está más fuerte o más débil que el líder o los drivers.
Cómo funciona (4 pasos)
-
Retornos logarítmicos
Calcula retornos logarítmicos para:
-
el símbolo del gráfico, y
-
el líder (o drivers)
-
-
Spread (diferencia)
Construye la diferencia de retornos:
Spread = Return(symbol) − Return(leader/drivers)
-
Belly Window (sensibilidad)
Acumula el spread en una ventana corta (Window Belly) para formar la serie “belly” (desplazamiento bruto).
-
Long Window (normalización)
Convierte la serie belly en un Z-Score usando una ventana mayor (Window Long), generando la línea final del IBI.
Salida: una única línea Z-Score en una ventana separada.
Interpretación (simple y práctica)
-
IBI > 0 → el símbolo actual rinde mejor que el líder/drivers
-
IBI < 0 → el símbolo actual rinde peor que el líder/drivers
Zonas (por defecto)
-
Strong: ±1.8
-
Extreme: ±2.0
Estos niveles son referencias para identificar condiciones relativas “estiradas” (no garantizan reversión).
Incluye un “Z clamp” visual para mantener el gráfico legible en outliers poco frecuentes.
Usos típicos
-
Divergencia intermarket: cuando el símbolo se comporta distinto al líder/drivers
-
Condiciones estiradas: cuando el Z-Score alcanza zonas strong/extreme
-
Confirmación de flujo: sostenerse por encima/debajo de cero como señal de fuerza/debilidad relativa
Parámetros (resumen)
Core
-
Benchmark/Leader Symbol
Símbolo de referencia (índice, commodity, par FX, proxy de dominancia cripto, etc.)
-
Default Relationship
-
Direct: relación directa (sin invertir el signo)
-
Inverse: relación inversa (invierte el signo del retorno del líder)
-
Advanced (opcional): Drivers List
Activa Use Drivers List para usar varios drivers con pesos en lugar de un solo líder.
Formato:
SYM:inverse|direct:weight;SYM:inverse|direct:weight
Ejemplo:
DXY:inverse:1.0;XAUUSD:direct:0.7;US10Y:inverse:0.5
Windows
-
Window Belly → sensibilidad
-
Window Long → normalización (estabilidad)
Visual
-
decimales, niveles strong/extreme, Z clamp
Notas / Requisitos
-
Funciona en cualquier símbolo/timeframe siempre que el líder/drivers existan en el MT5 de tu bróker.
-
Usa sincronización por tiempo de barra para mantener la comparación consistente.
-
Herramienta de análisis. Úsalo junto con tu gestión de riesgo.
Capturas recomendadas
-
Vista general: precio + IBI con niveles visibles
-
Ejemplo de divergencia
-
Ejemplo en zona extreme (±2.0)
-
Ventana de inputs (parámetros en inglés y formato drivers list)
Desarrollado por Fernando Augusto Poltronieri