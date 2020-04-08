Custom FVG Multi TF and Market Structure

Concepto FVG e Indicador de Estructura de Mercado (EM) - Análisis exhaustivo con control interactivo

No se trata sólo de un indicador. Es una herramienta útil para el análisis del mercado.

Este indicador combina varias funciones analíticas, lo que lo convierte en una de las soluciones más completas en su campo.

Esta herramienta representa una solución integral para analizar el comportamiento del mercado con el objetivo de pronosticar la dirección del movimiento de los precios.

El indicador está diseñado para ayudar al operador y no distraerle con información innecesaria. Integra la búsqueda de áreas clave de ineficiencia(Fair Value Gaps, FVG) y el análisis de la dinámica de la tendencia(Estructura del Mercado).

💡 Idea central: ¿Hacia dónde se dirige el precio?

Mi indicador fue creado para aliviar el trabajo rutinario de análisis de mercado para el trader. Se basa en el principio de que el precio se dirige a dos zonas principales:

  • Swing Zones, donde se encuentra la liquidez (stop-losses de los operadores).

  • Zonas de Fair Value Gap (FVG), que actúan como un imán para el precio y sirven simultáneamente como potentes niveles de soporte y resistencia.

🛠️ Funciones básicas del indicador

1. Detección de Swings y Fair Value Gap (FVG)

Análisis FVG Multi-Timeframe (MTF)

  • Búsqueda Automática: El indicador encuentra y muestra Fair Value Gaps (FVG) alcistas y bajistas no sólo en el gráfico actual, sino también en marcos temporales superiores (H1, H4, D1, W1, MN1).

  • Control interactivo: No es necesario abrir constantemente el menú de configuración del indicador. Los botones interactivos están situados directamente en el gráfico para alternar rápidamente la visualización de FVG de cada marco temporal superior.

  • Puntos de oscilación: Muestra los máximos y mínimos locales clave(Swing High/Low) - zonas de acumulación de liquidez.

  • Personalización: El usuario puede limitar el número de FVG y Swing Points mostrados.

2. Análisis de la estructura del mercado (EM)

El indicador rastrea los cambios de tendencia y las rupturas de niveles clave utilizando dos tipos de estructura:

  • Estructura Interna (EM Interna): Sigue los cambios de tendencia más rápidos y a corto plazo utilizando un periodo más corto para el cálculo del swing.

  • Estructura Externa (EM Externa): Sigue los cambios más significativos y a largo plazo utilizando un periodo más amplio.

Visualización de eventos de ruptura

Cuando se rompe un nivel importante, el indicador traza automáticamente una línea y coloca una etiqueta:

  • BoS (Ruptura de Estructura): Confirmación de la continuación de la tendencia actual.

  • CHoCH (Cambio de Carácter): Señal de un posible cambio en la dirección de la tendencia.

Conclusión:

Así, este indicador proporciona al trader una eficaz herramienta visual para el análisis simultáneo de zonas clave de soporte/resistencia (FVG), zonas de potencial atracción de precios, y para determinar la dirección actual y el estado de la tendencia (MS), haciendo más accesible y sencillo de entender el complejo análisis de Smart Money.


